Lass mich daruber erzahlen WhatsApp Sprachnachricht: Perish besten Tipps & Tricks

WhatsApp ist fortwahrend einer welcher beliebtesten Messenger Unter anderem eres Ursprung taglich Millionen durch Nachrichtensendung uber Pass away App verschickt. Weil Dies standige auf etwas setzen bei Textnachrichten mehrfach unerwunscht ist weiters langsam bei der Pfote geht, delektieren umherwandern inzwischen Wafer Sprachnachrichten enorm gro?er Bekanntheit. Infolgedessen aufweisen unsereiner euch hierbei Viele praktische Tipps & Tricks vielleicht Damit Welche WhatsApp Sprachnachrichten-Funktion.

Voraussetzungen

Indem samtliche Ein hier gezeigten Tipps & Tricks untergeordnet wohnhaft bei euch arbeiten, musst ihr zunachst einziehen, dass ihr Perish aktuellste Veranderung bei WhatsApp nach eurem iPhone installiert habt. Geht dieserfalls Bei Perish App Store App Unter anderem tippt uff Dies Profil-Icon oberhalb rechter Hand. Scrollt euch sodann Aufgrund der Tabelle bei „Verfugbare Updates“ und tippt ggf. uff den „Aktualisieren“-Button dexter neben diesem WhatsApp App-Icon.

WhatsApp Sprachnachricht schneller stattfinden

Vielmals erhalt man Sprachnachrichten, die immens langsam gesprochen eignen weiters Wafer man bereitwillig wesentlich schneller wiedergeben wurde. Seitdem Mark neuesten WhatsApp-Update ist und bleibt Dies kein Problem noch mehr.

So lange ihr also eine Sprachnachricht hinein WhatsApp einladen habt, tippt in erster Linie nach den Play-Button. Durch ihrem Tipp dexter aufwarts den kleinen „1x“-Button konnt ihr Pass away Schnelligkeit uff unser 1,5-fache und durch erneutes auf etwas setzen in Perish doppelte Tempo fangen.

Ihr konnt beilaufig dabei Wafer Sprachnachricht abgespielt werde Wafer Leistungsfahigkeit zufallig mehrfach permutieren & nebst den verschiedenen Tempi verandern. Auf diese weise konnt ihr euch ganze Sprachnachrichten oder aber untergeordnet allein pipapo davon inside dieser Geschwindigkeit vernehmen, expire euch vorzugsweise gefallt.

WhatsApp Sprachnachricht vertraulich bespitzeln

Sowie ihr die eine WhatsApp Sprachnachricht wiedergeben wollt, sodann musst ihr einfach einzig den Play-Button handhaben, solange ihr Dies iPhone within Ein Pfote haltet oder aber eres vor euch aufwarts unserem Tafel liegt.

Wollt ihr dennoch die Nachricht keineswegs qua den Box, sondern diskret & gedampft via die Ohrmuschel Amplitudenmodulation iPhone wiedergeben, denn eres vllt. Gunstgewerblerin private Nachricht ist und bleibt, als nachstes musst ihr Perish Play-Taste einen Eiertanz auffuhren oder dasjenige iPhone unmittelbar an euer Hororgan einhalten. Dass wurde Welche Botschaft ausschlie?lich fur jedes euch uber den Ohrlautsprecher abgespielt Unter anderem kein Mensch differenzierend vermag lauschen.

WhatsApp Sprachnachricht weiterleiten

So lange ihr die WhatsApp Sprachnachricht ubergeben wollt, haltet hierfur einfach Welche gewunschte Sprachnachricht irgendwas langer gedruckt erst wenn ein kleines Kontextmenu erscheint. Wahlt dann Welche Moglichkeit „Weiterleiten“ leer. Ihr habt an dieser stelle auch Pass away Anlass, mehrere Nachrichten auszuwahlen, falls ihr etliche in einem Zug abgeben wollt. Tippt als nachstes herab links auf den kleinen Pfeil oder wahlt den gewunschten Chat-Partner, an den ihr expire Botschaft durchgeben mochtet, alle eurer WhatsApp-Kontaktliste aus.

WhatsApp Sprachnachricht ausloschen

Wenn ihr die WhatsApp Sprachnachricht radieren wollt, musst ihr diese Schon langer gedruckt einhalten & im Kontextmenu uff „Loschen“ klappen. Beachtet allerdings, weil ihr Sprachnachrichten, Pass away ihr von jemandem einbehalten habt, allein uff eurem eigenen Laufwerk in die Ausgangslage zuruckfuhren konnt. Sobald ihr „Fur mich loschen“ auswahlt, hinterher verschwindet Perish Sprachnachricht aus eurem Chat, bleibt Hingegen im Chatverlauf eures Gesprachspartners erhalten.

Wohnhaft Bei Sprachnachrichten, expire ihr verschickt habt, sieht welches anders leer. In diesem fall konnt ihr auswahlen, ob Wafer Nachricht alleinig je euch und auch beilaufig fur samtliche weiteren Chat-Teilnehmer weggelassen sind nun Zielwert („Fur samtliche loschen“schlie?ende runde Klammer. Als nachstes verschwindet welche untergeordnet von den Geraten welcher anderen Chat-Partner.

WhatsApp Sprachnachricht speichern

Sera sei auch alle einfach erdenklich, WhatsApp Sprachnachrichten zu festhalten. Haltet zu diesem Zweck wiederum Pass away gewunschte Bericht langer gedruckt und geht sodann unter den Menupunkt „Weiterleiten“. Tippt Religious aufwarts unser Teilen-Symbol unter konservativ in der Stuck.

Via den Modul „within Dateien sichern“ konnt ihr expire Sprachnachricht Religious within dieser iCloud („iCloud Drive“schlie?ende runde Klammer oder denn Lot Audio-Datei Schanke nach eurem iPhone („Auf meinem iPhone“) abspeichern. Geht dieserfalls oberhalb rechte Seite unter „Sichern“. Identifizieren konnt ihr Welche Audio-Datei jederzeit mit Perish Dateien-App oder konnt welche bestehend wahllos mehrfach abspielen und auch z. B. noch einmal abgeben.

Sonst konnt ihr die Sprachnachricht unter gleichem Wege auch As part of dieser Notizen-App persistent machen. Geht dafur im Teilen-Menu aufwarts „Notizen“ und klickt oben konservativ unter „Sichern“.

WhatsApp Sprachnachricht vor einem Beforderung zuhoren

Sobald ihr die Sprachnachricht aufnehmt, wird die verschickt, wenn ihr den Finger vom Aufnahmeknopf nehmt, blo? dass ihr Pass away Gunst der Stunde habt, euren gesprochenen Lyrics vor Mark Beforderung zum wiederholten Male anzuhoren. Es existiert doch einen kleinen Winkelzug, mit diesem ihr euch expire Sprachnachricht vor dem Versand doch nochmal vernehmen konnt.

Startet die Schnulze, dadurch ihr welches Mikrofon-Icon unter rechter Hand gedruckt haltet. Indes Pass away Aufnahme lauft, schiebt ihr euren Finger hinter uber. Danach erscheint ein kleines Prachtbau. Schiebt euren Finger der Lange nach dahinter oberhalb, solange bis dasjenige Chateau einrastet. Heutzutage konnt ihr losgeben Ferner akzidentiell seit langem eure Sprachnachricht weiter aufnehmen.

Sofern ihr parat seid, tippt auf keinen fall auf den blauen Senden-Button, sondern hoch auf den Namen des Chats. Geht sodann obig links in den Zuruck-Pfeil, woraufhin unter die von euch aufgenommene aber jedoch unverschickte Sprachnachricht angezeigt ist.

Momentan konnt ihr uff den Play-Button tippen, um euch Welche Nachricht anzuhoren. Falls ihr dadurch happy seid, konnt ihr Diese mit den blauen Senden-Button abschicken. Solltet ihr launisch mit welcher Sprachnachricht werden, tippt links nach unser Mulleimer-Symbol, um Wafer aufgenommene Mitteilung bekifft in die Ausgangslage zuruckfuhren.

Hinweis: zwischenzeitlich ist parece denkbar, WhatsApp Sprachnachrichten zufallig stoned zogern Unter anderem endlich wieder fortzusetzen!

WhatsApp Sprachnachricht in Liedtext andern

So lange ihr ‘ne langere Sprachnachricht bereitwillig denn Lyrics hattet, nachher existireren parece spezielle Apps, Mittels denen ihr Audio-Dateien automatisch hinein Lyrics umsetzen bewilligen konnt. Manche Apps Spesen Piepen, diverse sie sind gebuhrenfrei – mindestens fur jedes ‘ne gewisse Zeitform. Die gut funktionierende App, aus welchen ihr Pass away ersten 15 Minuten gebuhrenfrei degustieren konnt, vor ihr je Perish andere Anwendung zur Geldkasten gebeten werdet, ist „Transcribe“.

Sobald ihr Pass away App uff eurem iPhone installiert habt, musst ihr within WhatsApp Wafer gewunschte Sprachnachricht antippen, gedruckt erfullen, „Weiterleiten“ auswahlen & auf den Teilen-Button darunter konservativ spielen. Wischt nun oben hinein welcher App-Leiste so lange zu links, solange bis „Transcribe“ erscheint. Expire Sprechvermogen wurde alles in allem automatisch erkannt, ihr konnt sie aber sekundar dahinter Sehnsucht beseitigen. Sobald ihr Conical buoy nach „Transkribieren“ tippt, beginnt Perish App das Gesprochene within Literatur afroromance Handy umzuwandeln.

Falls Perish App auf keinen fall angezeigt wurde, druckt in „Mehr“ Unter anderem tippt die zusammen mit „Vorschlage“ an. Mittels dem Ratschlag nach „Bearbeiten“ Ferner welches Bundnis 90/Die Grunen Plus neben diesem Transcribe-Icon, konnt ihr Pass away App pausenlos zur App-Leiste hinzurechnen.

Beachtet, weil Wafer Gerust einer Sprachnachricht, z. B. wie gleichfalls betont gesprochen ist, dadurch entscheidet, wie mehr als einer Liedtext Amplitudenmodulation Finitum rauskommt. Storende Hintergrundgerausche beherrschen welches Bilanz unglucklich fallen. Bei irgendeiner Transcribe-App findet ihr sodann die within Liedtext umgewandelte Sprachnachricht. Bestehend konnt ihr Diese anwahlen, ggf. den Literatur korrigieren oder via den Teilen-Button abwarts dexter As part of anderen Apps teilen.