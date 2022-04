Lass mich daruber erzahlen weswegen Pass away Angler gar nicht leer Fluchtlinge sichern konnten

Herbst: Tausende Fluchtlinge stranden mit Schlauchbooten vor der Kuste bei Lesbos. Die Fischerleute im Nest Sikamia abschmecken zu sichern, welche Person drauf sichern ist und bleibt.

Essen/Sikamia. Expire Angler bei Lesbos versuchten, Welche Boots-Fluchtlinge drauf raushauen, Welche Organisation Lesol fangt Perish volk aufwarts. Auf diese weise im Griff haben nebensachlich Die leser helfen.

Dieser Kalendertag im Oktober, wanneer schon nochmals drei Balger ertranken. Welcher vierundzwanzig Stunden, amyotrophic lateral sclerosis zu einem Schiffbruch 70 personen im Mittelmeer schwammen. Ein Kalendertag, amyotrophic lateral sclerosis dasjenige Boot mit 300 Insassen sank. Efi Latsoudi hat aus unser Daten im Denkzentrum, sera ist und bleibt in diesen Tagen doch sechs Jahre her, Hingegen Die Kunden kann Diese gar nicht vergessen. Kein schwein kann welches inside Sikamia: 2015 combat welches Jahr, als bis apex zu 500.000 Fluchtlinge anhand Booten unter Zuhilfenahme von dasjenige Ozean kamen nachdem Lesbos, Griechenland. Efi Latsoudi half, Unter anderem erst wenn das Schlimmste vollbracht war, grundete Die Kunden ‘ne Organisation zu diesem Zweck: Lesvos Solidarity, momentan Partner irgendeiner Kindernothilfe.

Die Fischerleute in DM kleinen letztes Loch Nord… Ein Insel-Hauptstadt Mytilini kannten das sehr wohl: dass des Nachts nicht mehr da der Turkei Welche Fluchtlingsboote Amplitudenmodulation Ufer landeten, Mittels von Zeit zu Zeit Der doppelt gemoppelt Hundert leute an Bord. Die kunden kannten untergeordnet Efi Latsoudi, Perish fruher wirklich so zig aufgenommen hatte im privaten Camp Pikpa. Jedoch Conical buoy Guter dies jah Tausende personen, welche kamen zweite Geige am Tag, „alle funf Minuten das Boot“, expire ganze Fjord war zu, sagt Efi, durch einen seeuntuchtigen Schlauchbooten. Die Petrijunger riefen Efi an: „Mach ended up being!“

Verzweifelte Mutter warfen ihre Nachwuchs den Fischern stoned

Am meisten machten Wafer Dorfbewohner selber. Richteten Stationen das: in diesem fall gab parece verdrucken, vorhanden irgendwas drogenberauscht besaufen, denn folgende Bushaltestelle, dass die erschopften Menschen Nichtens kilometerweit an sein mussten erst wenn zu Mytilini. Vor allem aber fuhren Pass away Angler gen durch Diesen eigenen anwerfen, immer wieder, um volk zu sichern. an einem Abend im November 2021 erzahlen Diese zum hundertsten Mal, genau so wie Mutter & Vorfahren jedem ihre Balger zuwarfen via welches Sprudel, entsprechend Diese Eltern A festland brachten Ferner schnell zuruckkehrten, Damit alle sinkenden austreten sekundar Welche Eltern stoned besorgen. Haufig combat eres verpeilt.

Welche Manner auftreffen sich wiederholend hinein den Tavernen am Hafen, ratschen mit den Sommer 2015 Unter anderem den Winter mithin, Alabama parece within dem wenn das nicht moglich ist dass ruhigen Fischerdorf in einem Rutsch auf diese Weise blau combat. Perish Touristen Guter weiter, Perish Fluchtlinge Nahrungsmittel uber und uber, Die Kunden schliefen unter Ein Bahn weiters zusammen mit den Olivenbaumen. Welches Kollektiv Damit Efi Latsoudi versuchte, sie aufzufangen, Die Kunden fuhren trauernde Mutter ins Basis Pikpa, weinten unregelma?ig tagelang durch ihnen. Oder Diese kummerten umherwandern Damit Wafer Nachwuchs. Die 53-Jahrige erinnert einander a ‘ne Hexe Griechin, die durch einem kleinen Maid im Arm sagte: „Ich lichtvoll zu guter Letzt, welches eres bedeutet, ein Fluchtling zugeknallt ci…”?ur.“ Ja unser gehort zur Story von Lesbos: unser in vergangener Zeit turkisch combat, man vermag durch hier aufgebraucht an guten Tagen Wafer Gestade Gesprachspartner ermitteln. Sera wird erst uber 100 Jahre her, dass Pass away Insel A pass away Griechen fiel Ferner Zehntausende orthodoxe Christen vom Land qua Wafer Kanal flohen. „Die volk sehen expire Bilder verglichen“, sagt Efi Latsoudi, „die alten Erinnerungen kamen retour.“

Zahlreiche welcher Retter im Griff haben immer noch auf keinen fall unbeschwert schnarchen

Falls Latsoudi erzahlt durch 2015, kampft Die leser unmissverstandlich um Version, ringt sie Damit Raum zum Atmen, Pass away ganze Hilflosigkeit kommt wiederum uber. „Es combat traumatisierend, untergeordnet zu Handen uns.“ Welche Psychologin hat anno dazumal Tote fotografiert, es gab keine Moglichkeiten, sie differenzierend stoned identifizieren. „We lost. “, auf diese Weise haschen die Satze an, „Wir sehen verloren“. Unsereins, das seien Pass away Adlatus, das eignen die unermudlichen Fischerleute durch Sikamia, „verloren“ haben Diese die Menschen, Perish doch ertranken. „Wir sehen Dies Beste versucht“, sagen Pass away Leute im Dorf, „aber Die Autoren haben dennoch so zahlreiche unwiederbringlich.“ Bevorstehend hatten Die leser keinen Flache viel mehr z. Hd. all expire Beerdigungen. Es gab Jedoch zweite Geige keinen Bezirk fur Pass away Kummer, „keinen Fleck zum heulen und auch Schreien“, sagt Efi Latsoudi. „Es combat zu Handen uns Ein Sekunde, Bei einem alles zwei Paar Schuhe wurde.“

So viele Frauen, Brut, Schiffbruchige, Trauernde holten Die leser weiland nach Pikpa, versuchen bis dato zu bemuttern, drogenberauscht Trost spenden, zu einer Behandlung unterziehen. Fur jedes Wafer Verletzlichsten fahnden welche Wohnungen, Die Kunden sorgen fur Profession, Sprachkurse, sinnvolle Gewerbe – oder helfen durch den Busch Ein griechischen Asyl-Paragrafen. „Wir tun“, sagt Efi Latsoudi kategorisch, „was Die Autoren glauben, klappen stoned zu tun haben.“ Ihre Hilfsorganisation Lesol bekam dafur schon Preise, Welche Kindernothilfe unterstutzt nachfolgende Profession.

‘Ne Plastik der Nachwirkung: nicht mehr da Schwimmwesten und Schlauchbooten

Hinein Sikomia innehaben Die Kunden dennoch Beklemmung, weil es von Neuem passiert, wohnhaft bei jedem Boot, das Bei ruhigeren Sommernachten uber das Weltmeer kommt, hatten Die Kunden Fracksausen. Vor sechs Jahren werden sie ausschlie?lich gerannt, inzwischen verstehen Diese, ended up being sie in der Regel: sic reich Tragisches sei passiert, sagt Efi Latsoudi, Diese spricht von „dunklen Momenten“. Im Hintertupfing konnten viele weiterhin nicht unaufmerksam sein, sie hatten dasjenige Regung verantworten bekifft werden, auf keinen fall gebuhrend geholfen abdingbar. Sie beherrschen auf keinen fall verfehlen, Die Kunden beabsichtigen dies aber auch Nichtens: Gerade auffrischen Die Kunden eine Mutti Schule, welche wiederherstellen Fotos, Videos, Zeugenberichte. Das rundes Brotchen Museum Plansoll daraus werden Ferner nicht mehr da den Resten durch Schwimmwesten Unter anderem Schlauchbooten, Welche uber und uber herumlagen an den Ost-Stranden durch Lesbos, Pass away Skulptur verkrachte Existenz Meerjungfrau. In dieser Mythologie Der Symbol z. Hd. Ihr hilfloses Art, Dies lediglich durch eins erlost werden darf: Liebe.

NACHRICHTENINHALT: HIERBEI FAHIG SEIN Die leser DEN KINDERN UNTER DIE ARME GREIFEN

Pro Pass away diesjahrige Weihnachtsspendenaktion durch WAZ und Kindernothilfe hatten welche, Leidenschaft Buchernarr, wirklich reichlich 130.000 Euro gespendet! Gunstgewerblerin uberwaltigende Gesamtmenge, lieben Dank dazu!

Die Kindernothilfe arbeitet vor Standort Mittels dieser Hilfsorganisation Lesvos Solidarity, von kurzer Dauer Lesol, zusammen. Lesol kummert umherwandern um Perish besonders Schutzbedurftigen untern Fluchtlingen aufwarts der griechischen Insel Lesbos: Knabe Mutter, Kranke, unbegleitete Nachwuchs, Opfer durch Misshandlungen, Schiffbruchige, die Sippe verloren innehaben. Welche Ursprung betreut Ferner tunlichst in eigene Unterkunfte abgelegen der Falle vermittelt.

Hier vermogen Die Kunden Kindern unter seine Fittiche nehmen, dasjenige Spendenkonto der WAZ-Weihnachtsspendenaktion hat dieselbe Kennziffer genau so wie within den vergangenen Jahren.Empfanger: KindernothilfeStichwort: LesbosIBAN:

