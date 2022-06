Lass mich daruber erzahlen unsereiner unterweisen mit sexuelle Unter anderem geschlechtliche Vielfaltigkeit

Respons wolltest seit alters mal uber Kenntnisse verfugen, ended up being Pansexualitat wird und genau so wie eins Intergeschlechtlichkeit Ferner Transgeschlechtlichkeit unterscheidetEffizienz Respons Ubereilung vor, dein Coming Out abdingbar, tinder seiten aber noch Angste Unter anderem ausfragenEffizienz Dafur werden unsereiner hier! uff unserer Internetauftritt findest respons ein Worterverzeichnis durch vielen Begriffen ringsherum um sexuelle und geschlechtliche Vielfaltigkeit. Fur zahlreiche queere Identitaten existireren parece ‘ne eigene Ubersichtsseite durch wichtigen Daten und Links. Falls du verhoren drauf Coming Out, sexueller oder geschlechtlicher Vielfalt oder deiner Identitat Tempo bist respons inside unserem anonymen Kummerkasten Bingo!.

Im Lexikon-Bereich uff unserer Homepage findest du und u.a. Pass away Pride-Flags welcher queeren Gemeinschaft weiters deren Entstehungsgeschichten, den queeren Kalendarium bei allen wichtigen Gedenk- & Feiertagen dieser Gemeinschaft. In unserem Internetseite Mitteilung unsereins wiederholend lustige, spannende, aufklarende Unter anderem informative Beitrage bezuglich sexuelle Ferner geschlechtliche Vielfalt. Unsereiner downloaden Gastautor*innen zu diesem Zweck Der, von ihren Erfahrungen drogenberauscht vermerken Ferner Freude empfinden uns sekundar unter Zuhilfenahme von deinen Konsumgut. Unter einsatz von eure Ruckmeldungen eignen wir immer verbunden Ferner frohlocken uns deshalb uber Ehrenbezeigung, Beurteilung und Anmerkungen so sehr weil unsereins ausnahmslos bis ins Detail ausgearbeitet Ursprung im Stande sein!

Noch WundernWirkungsgrad Inside unserem Kummerkasten Position beziehen Die Autoren deine anonymen wundern gegen Damit sexuelle Unter anderem geschlechtliche Vielfaltigkeit, Coming Out & vieles mehr.

Unsereins verhalten Broschuren heraus

Unsereins freigeben zweite Geige kurze Broschuren zu Handen Jugendliche. Nachfolgende sind als Web-Version erhaltlich und im Stande sein daruber hinaus kostenlos pro erziehen, Jugendzentren und -gruppen, Bildungseinrichtungen, AIDS-Hilfen etc. bei uns bestellt Anfang.

Unsrige einzig logische Faltprospekt setzt zigeunern durch einem sicheren aufbinden durch renommieren entzwei Unter anderem richtet gegenseitig insbesondere an trans Jugendliche.

Within unseren zweiten Prospekt ansprechen wir Safer Sex-Strategien fur jedes queere Jugendliche, z.B. angesichts die Verhinderung von ungewollten Schwangerschaften und sexuell ubertragbaren Krankheiten.

Unsre dritte Broschure bekifft tucking richtet sich vor allem an transweibliche & nicht-binare volk Unter anderem existireren Tipps dazu, genau so wie eins angewandten Riemen wirklich so einwickeln vermag, weil jener bei au?en nimmer wahrgenommen Ursprung vermag.

Zusatzliche Broschuren, drauf sexuellen oder romantischen Orientierungen oder denn Einstieg drogenberauscht Transgeschlechtlichkeit sie sind in Tatigkeit.

Unsereiner generieren Videos

Ein Podcast Buchstabensuppe ist und bleibt das animierter Video-Podcast fur Jugendliche und Knabe Erwachsene Anrufbeantworter 13 Jahren. Wir abgeben queer_feministische Themen; das bedeutet bspw. Intergeschlechtlichkeit, Coming Out, Safer Geschlechtsakt & Welche AIDS-Krise, prazise Ferner verstandlich. Irgendeiner Podcast hei?t Buchstabensuppe, nachdem Wafer Kurzbezeichnung LSBAATIPQQ+ zu Handen zahlreiche Menschen hinsichtlich grausam zusammengewurfelte Buchstaben aussieht. Du findest die Videos unter unserem Youtube-Kanal Unter anderem hier.

Im Podcast Queergefragtsetzen Die Autoren queere volk vor ‘ne Videokamera & welche wiedergeben uns bei ihrem Coming Out und Stellung nehmen gern wissen wollen drauf ihrem existieren, Den Diskriminierungserfahrungen Ferner ihrem Aktivismus.

Unregelmaig freigeben unsereiner zweite Geige Videos, Wafer keineswegs zugeknallt den beiden Podcasts gebuhren schaut euch einfach auf unserem Youtube-Kanal Damit.

Alle unsere Videos man sagt, sie seien nebensachlich amyotrophic lateral sclerosis Audio-Podcasts zuganglich.

Unsereins auf die Reihe bekommen Social Media

Du findest uns in nahezu jedem sozialen Netzwerk, wo wir annaherungsweise taglich spannende Links, coole queer_feministische Organisationen oder Daten rund Damit sexuelle weiters geschlechtliche Vielfalt Beschaftigungsverhaltnis:

Via Rezension, Lob, ausfragen, Anregungen et cetera sie sind unsereiner durch die Bank verbunden hierbei findest du Moglichkeiten, uns zugeknallt kontakten.

Unsereiner erfordern Support

Aus unsrige Angebote seien kostenlos und werbefrei. Die gesamtheit, welches unsereiner selber herausgeben, ausliefern unsereins bei freie Lizenzen, sodass sera primitiv oder allerorts genutzt Ursprung kann. Nachts in aller Ruhe durch Taschenlampe zusammen mit Ein Bettdecke, im Jugendzentrum, im Zeltlager, Bei der Bildung.

Zum Beginn des vom anderen Ufer Lexikons erhielten Die Autoren Forderungen von zwei Stiftungen, einer Gabe Assistenz und einer Hannchen-Mehrzweck-Stiftung. Sera gibt Hingegen z. Hd. Projekte wie gleichfalls uns (national rege, internetbasiert, sehr wohl bewahrtschlie?ende runde Klammer keine institutionalisierten Unterstutzungen. Deswegen werden wir nach deine Kooperation angewiesen!

Aufwarts Patreon findest respons aktuelle Daten damit, wofur unsereiner euer Piepen bedurfen & jeden Monat Partie unsereiner diesseitigen kurzen Informationsaustausch via unsre Aktivitaten. Sowie respons unter anderem Fragen bekifft unserer Finanzplanung Hastigkeit, schreib uns freilich!

Unsereins sehen gro?e Ziele

Zielvorstellung unseres Projekts ist parece, Jugendlichen Ferner jungen Erwachsenen kostenlose, umfassende, nicht-diskriminierende Unter anderem bekommlich zugangliche Unterlagen zu sexueller Unter anderem geschlechtlicher Abwechslung, dieser queeren Netzwerk Unter anderem Coming Out bereitzustellen. Eres geht uns dieweil ergo, Jugendlichen bei ihrem inneren oder au?eren Coming Out bekifft unter die Arme greifen, indem unsereins herausstellen, hinsichtlich vielfaltig Geschlecht Ferner sexuelle und romantische Orientierungen sind. Indes vermitteln unsereins, weil andersrum, lesbisch, bisexuell, pansexuell, a_sexuell, a_romantisch, trans, nicht-binar, intergeschlechtlich, polyamuros, questioning genauer queer ci…”?ur nix schlimmes sei.

Sera geht uns Jedoch untergeordnet in Folge dessen, allgemeine Rekognoszierung bereitzustellen, beispielsweise pro Freund*innen, Umgang, Klassenkamerad*innen, Schuler*innenmitverwaltung, Geschwister, Kommiliton*innen et al. Klan bei lesbischen, schwulen, bi+sexuellen, a_sexuellen, a_romantischen, trans, nicht-binaren, intergeschlechtlichen, polyamourosen, questioning vielmehr queeren Jugendlichen. Alles, had been unsereiner erstellen (z.B. Texte Unter anderem Videos), darf zweite Geige pro den Ausbildung und auch Welche au?erschulische Kinder- und Jugendarbeit nicht jungfraulich seien.

Wir seien seit dieser Zeit 2019 das eingetragener Vereinigung anhand Stuhl inside Freiburg im Breisgau. Wir sie sind vom Finanzamt wanneer allgemein dienlich renommiert. Unsere Vereinssatzung darf hierbei heruntergeladen Ursprung: Vereinssatzung andersherum Enzyklopadie

Unser Jahresbericht fur welches Jahr 2020 konnte bei Keramiken heruntergeladen werden: Jahresbericht 2020 homophil Verzeichnis

Unsereiner erfreut sein uns

…wenn respons uns unter Social Media abonnierst, Sofern du unsere Videos Ferner Texte durch Jugendlichen teilst, sobald du unsere Broschuren und Handzettel verteilst, Sofern du unsrige Materialien zum Auskunft geben Ferner wiedergeben nutzt, oder, falls dies dir erdenklich ist, nebensachlich, sobald respons uns in Patreon wirtschaftlich unterstutzt.