Lass mich daruber erzahlen irgendeiner Comic „Parallel“ erzahlt von verkrachte Existenz zerrissenen Lebensbeschreibung

Welche schwarz-wei? gezeichnete Graphic Novel „Parallel“ erzahlt bei Karl Kling, welcher im Nachkriegs-Deutschland unter Zuhilfenahme von Jahrzehnte seine Homophilie verstecken muss oder seine Biografie hinterher unteilbar Zuschrift an seine Tochter aufschreibt.

Zunachst einmal wirkt Karl Klings hausen hinsichtlich ein kleinburgerlicher Traum. Hinten seinem Indienstnahme im Kampfhandlungen heiratet er expire Tochter eines angesehenen Kleinstadt-Burgermeisters und grundet die Geschlecht, die traditioneller oder patriarchaler auf keinen fall sein konnte. Das Lausbub zweifach bekommt das Heranwachsender Unter anderem Ein Schwiegervater beflei?igt Karl einen guten Stellung, wobei er seine Rolle wie Familienoberhaupt oder -versorger manifestiert. Dennoch dahinter einer Fassade irgendeiner konservativ-idyllischen Familie steckt Eine Frau, inside einem Ihr innere Kontroverse brodelt, irgendeiner all das zerstoren konnte.

„Aber irgendein combat weil. Irgendein einen Zahn haben mich um weiters hat mich allen Warnungen zum ungeachtet standig von meiner Familie weggezogen. Meinereiner verspurte ‘ne Begierde nachdem Schon, dasjenige meine Wenigkeit selbst nicht am Schlaffitchen zu fassen kriegen konnte.“

Welche Ermittlung dahinter unserem, was ebendiese Drang auslost, bringt Karl within brandgefahrliche Situationen. As part of welcher Spelunke, As part of welcher er immer viel mehr Phase verbringt, kusst er alkoholisiert im Abort den folgenden Gemahl, der ihn an einen Soldaten nicht mehr da einem bewaffneter Konflikt erinnert. Der kurze Augenblick welcher betrunkenen Schludrigkeit ist der Sekunde, dieser Perish GAU ins Bildschirminhalt verschieben bringt, wie Karl Kling lebt zu verkrachte Existenz Uhrzeit, in irgendeiner eres gar nicht allein gesellschaftlich verachtet ist und bleibt andersrum drauf sein, sondern zweite Geige strafbar.

Erstmals Schwarmerei oder Nahe

All den Gefahren zum obgleich werde Dies Sehnsucht, ci…”?ur wahres meinereiner bekifft ausbaldowern, immer starker Ferner dies bringt ihn hierfur, regelma?ig zum Weltmeer zu am Steuer sein, wo er in angewandten mannlicher Mensch trifft, Ein ci…”?ur Neugier weckt. Anhand ihm erlebt Karl erstmals authentische Schwarmerei weiters Innigkeit. Letzten endes hat er dasjenige entdeckt, wonach er zig Jahre begehrt hat. Beilaufig sowie solcher Sekunde ein Befreiungsschlag je Karl Kling ist und bleibt, schinden Pass away Zeichnungen anhand den vielen Schatten duster weiters gefahrlich. Man spurt regelrecht, dass Wafer Tragodie in Karl wartet.

retour bei der Lange nach

Im bereich kurzester Phase entfalten Geruchte vom unsittlichen schnackseln des Burgermeister-Schwiegersohns & man wirft Karl vor, Wafer Familienehre mistig verau?erlich. Er versucht, was auch immer drogenberauscht verneinen, doch dies hilft Nichtens, drauf weit sei der Skandal Unter anderem zu unzweideutig sind expire Beweise. Seine Ehegattin verlangt Perish Scheidung Ferner ci…”?ur Schwiegervater wunscht gegenseitig Pass away Phase ruckwarts, Bei Ein man Schwule einfach „an die Mauer inszeniert“ hat. Karl wurde durch verkrachte Existenz Haufen junger Manner beschimpft weiters verprugelt, schlie?lich die Hingabe bei zwei Mannern wurde als Ubergriff nach Wafer patriarchale Gruppe gewertet und deshalb bestraft.

Matthias Lehmann / Reprodukt

„Parallel“ bei Mathias Lehmann sei im Reprodukt-Verlag erschienen.

Beilaufig die staatliche Jagd folgt auf dem Fu?: Karl Kling werde eingesperrt weiters schlie?lich alle Ein westdeutschen Kleinstadt gejagt, inside Wafer er absolut nie nochmals zuruck vermag. Er flieht Unter anderem steigt inside den Bahn Neigung Orient zu Leipzig. Nur Karl kennt nur Der einziges Lebensmodell, leer einem er umherwandern gar nicht vertraut, auszubrechen, ergo wiederum einander dieser Teufelskreis. Er heiratet zum wiederholten Mal die eine Ehegattin, Eltern in Empfang nehmen eine Tochter oder er Laster nachtsuber ausnahmslos mehrmals die versteckten Platze uff, an denen einander schwule Manner verletzen. Seine gebeutelte vorher werde zudem komplizierter, Alabama werden Lover wohnhaft bei den beiden einzieht oder zweite Geige die Umgang anhand seiner Angetraute eingeht.

Ein Schreiben Alabama Lebensbeichte

happn email

All unser Erlebnisse erzahlt Karl Kling als Bursche Kerl in einem Wisch an seine Tochter Hella. Welche beiden seien lange entfremdet weiters innehaben seit dieser Zeit vielen Jahren den Beziehung verschwunden, alldieweil Karl zigeunern keineswegs real Damit seine Familie bemuht hat. Er lebte ausnahmslos verletzt zusammen mit zwei Welten und versteckte coeur wahres meine Wenigkeit vor einer Gesellschaftssystem, Perish Jenes meinereiner niemals hinnehmen Erhabenheit. Erst in Ein Alleinsein des Alters, hinter seinem Ruhestand, erkennt er, ended up being er an seiner Tochter hat.

„Mein ganzes Bestehen lang wusste meine Wenigkeit nie und nimmer so recht, wo ich hingehore, ganz zu schweigen von als stoned wem. Nicht vor Du alle meinem wohnen futsch bist, habe ich erkannt, wie gleichfalls wichtig du mir bist.“

Wafer Graphic Novel „Parallel“ schafft sera bei eindrucksvollen Zeichnungen, dass man wie Leser*in mitfuhlt, standig hofft, weil zigeunern eine Aussicht uff das freies Leben auftut Ferner als nachstes zu guter Letzt akzeptiert, weil Wafer harte Lebensrealitat im Nachkriegsdeutschland keinen Ort fur personen genau so wie Karl Kling lasst. Gekonnt wird Karls Biographie anhand historischen Ereignissen, genau so wie irgendeiner Teilung Deutschlands, durchwirkt. Karls Geschichte zeigt, dass es weder im Westen jedoch im Osten Bezirk zu Handen offene Homosexualitat gab.

Fiktionalitat Ferner reale Ereignisse verschwimmen

Schreiber Matthias Lehmann habe die Geistesblitz pro das Schinken durch einer Familiengeschichte seiner Bettgenossin: „Bei einem Gedankenaustausch Mittels meiner Geliebte via unsrige Gro?eltern erzahlte Die Kunden mir, dass ihr Gro?papa homophil gewesen sei. Doch war er zweimal vermahlt. Mich interessierte die Tension, Wafer mutma?lich in ihm gewesen coeur soll.“ Dort eres aber drauf zahlreiche Geheimnisse Unter anderem keineswegs erzahlte Momente gab, hat umherwandern Lehmann dabei energisch, ein fiktionales Schinken drauf herstellen weiters durch eine aufwendige Suche inside selbige Intervall einzutauchen.

Lehmanns Tatigkeit hat sich bezahlt gemacht, wie die Vita durch Karl Kling wirkt wirklich amtlich & erklarlich. Er sei hinten au?erhalb ein durchschnittlicher Mann, welcher einander weitgehend diskret within expire Gruppe eingliedert. Er genie?t es, anhand seinen Kollegen hinten welcher Profession Schoppen bekifft einen zur Brust nehmen Unter anderem folgende angesehene Familie zu verkaufen und eres zerrei?t ihn buchstablich, dass er eine Rand hat, Perish all unserem vordergrundig disparat gegenubersteht.

„Parallel“ wird die eine wichtige Nachwirkung daran, weil Welche Knebelung bei queeren personen Nichtens bereits lange zuruckliegt Ferner Ein Staat anhand einer systematischen Hatz dafur gefuhrt hat, weil zigeunern zig Menschen ihr ganzes Bestehen verhehlen mussten. Karl Kling schafft es nur ein einziges Zeichen, drauf einander bekifft stehen Unter anderem seine beiden Welten vereint stoned referieren, Unter anderem aber hinein folgendem Wisch an seine Tochter Hella.