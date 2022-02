Las venezolanas estamos acostumbradas a las “piropos” a usual, igual que algo habitual.

las mas bonitos nos Normalmente dar risa, No obstante el manejo de estas comillas seri­a porque ciertos confunden piropos con groserias. A esas frases las hemos dejado externamente de la listado.

Los escuchamos como hijas y no ha transpirado los escuchamos como origen. Cuando camino con mi hija sobre tan solo catorce anos, ya paso a ser “suegra”. Asimismo, seamos madres o no, las frases Acostumbran A acompanarse con un “mamita” al comienzo o al final (vaya Edipo). Con el fin de comenzar, aqui va uno que juega con las tradiciones culinarias de Venezuela

Eres la carne mechada que rellena la arepa de mi corazon.

Asi­ como hablando de alimento, hay quien se lamenta

Tanta pulpa y yo desprovisto dientes.

Algunas lineas se pasan con las metaforas sobre alimentos desplazandolo hacia el pelo bebidas

Estas mas buena que consumir con las dedos.

En caso de que cocinas como caminas, me como hasta el “pegao”.

En caso de que asi seri­a como lo mueves desplazandolo hacia el pelo lo bates, que rico esta tu chocolate.

Quisiera ser mantequilla Con El Fin De derretirme en tu arepa.

Uy mi amor, igual que que en ocasion oportunidad de echarte talco te echaron levadura. (Y cuando nunca Mamita, to’ eso es tuyo?)

Continuamente tan gran igual que mi Solera.

Si yo externamente gato desplazandolo hacia el pelo tu sardina, no te dejaria ni una sola espina.

Y no ha transpirado hablando sobre criaturas marinas, que querran decir con “Estas igual que pescadito en sarten”?

De varios, pareceria acontecer la disputa sobre mecanica…

Tantas curvas y yo falto freno.

Por ti, subiria al gloria en bicicleta y bajaria sin frenos.

Nunca dejan motivo carente duplo significado

Si de este modo llueve, que no escampe.

Mamacita, En Caso De Que asi esta la cola, como estara la pelicula.

Mi apego, estas igual que una casita pequena sin embargo con la totalidad de las comodidades.

Asi­ como hablando de el hogar …

En caso de que de este modo seri­a el camino… Como sera la casa?

Estan los que son pura cursileria y no ha transpirado rima de la facil…

Alla van las 3 Marias, la que voltee primeramente seri­a la mia.

Si mi mortandad externamente tinta y no ha transpirado mi corazon tintero, escribirla en tus venas lo mucho que te deseo.

… Que a veces, por lo menor, empiezan con un saludo cordial.

Adios apego mio, corazon sobre otro.

Adios corazon sobre coco. En caso de que me deseas me importa poquito.

La mencion a los progenitores es ordinario

Tu pater tiene que acontecer un rey, porque posee igual que hija a la verdadera princesa.

En particular, la referencia a la suegra

Contigo aguanto Incluso a la suegra.

Suegra , vaya con Dios, y no ha transpirado yo, con su hija.

Claramente, tienen la fijacion con lo maternal

Mami, nunca muevas tanto la cuna que despiertas al crio.

Igualmente, ?hasta usar temas medicos seri­a recurrente!

?Quien fuese bizco de verte dos veces!

Hoy por hoy puedo estar ciego, por consiguiente he visto lo mas bello sobre este mundo.

Y no ha transpirado para terminar,

Estas igual que me lo receto el medico. Que alguien por favor controle a ese experto desplazandolo hacia el pelo los tratamientos que aconseja.

Superalo y no ha transpirado sigue el frente del manillar

A menos que tu ligue sea un superheroe de incognito desplazandolo hacia el pelo este salvando al universo o una cosa similar, En Caso De Que ocurre el lapso y no ha transpirado no Existen mas roce, podri­a ser no le interesa, aspecto.

Algunas gente fingen la conexion emocional profunda para obtener lo que desean, asi­ como luego se retiran. Eso nos realiza percibir criaturas estupidas. Aunque no te sientas mal. Los que estan en un error son ellos.

Alegrate sobre acontecer la humano honesta y emocionalmente altruista. Alegrate sobre que tu En Caso De Que puedes considerar el de las demas, y sigue adelante.

Nada ni ninguna persona vale la pena con el fin de que te sientas mal contigo identico. Recuerdalo todo el tiempo, asi­ como anteriormente de que te des cuenta, llegara el o la indicada a tu vida.

Te ha sucedido esta posicion? has hecho algunas sobre estas cosas para seducir su atencion? Dejanos tus comentarios.

