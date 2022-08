Las 7 clases sobre relaciones sobre pareja. Aca comentaremos de estas diferentes combinaciones que podri­amos dar con en la pareja.

Presentaramos una gran parte de lo que es la psicologia sobre la pareja o el amor, desplazandolo hacia el pelo mas precisamente la hipotesis de Sternberg (ver foto debajo) en este argumento.

Recordemos que las 3 ingredientes principales son:

La intimidad

La emocion

El apuro

Dependiendo de como se mezclen dichos ingredientes, tendremos un modelo de conexion u otro. De este modo, se han establecido 7 clases de apego:

Es importante saber que la comunicacion de pareja basada en uno separado sobre las elementos se disiparia eventualmente, porque en si misma nunca son suficientes. Por esta razon, solo mencionaremos brevemente las nombres sobre las tipos de apego basados en un separado ingrediente, y no ha transpirado nos centraremos mas en las combinaciones ademas, las “tipos sobre amor” son:

Aprecio: comprende la intimidad como unico ingrediente. En caso de que se anaden otros ingredientes, la trato permanece en la epoca sobre amistad.Amor encaprichado: solo hay emocion. Seri­a muy habitual en las primeras etapas, en donde se dice que “el amor seri­a ciego” o “el apego a primera vista”. Existe un gran afan sobre estar con la otra humano y no ha transpirado puede tener encuentros fisicos asi­ como sexuales extremadamente intensos. No obstante lo cual suele desaparecer con rapidez o nunca seri­a suficiente para establecer la comunicacion.

Apego vano: solo Tenemos aprieto. Esto puede pasar al final de algunas relaciones, cuando no queda ninguna cosa pero continuan juntos por rutina, por los ninos, por respeto al otro. o, en el pasado o en diferentes culturas en matrimonios concertados.

El apego sensible: la intimidad desplazandolo hacia el pelo la pasion podemos encontrar. Como esos 2 ingredientes son diversos, acontece al principio sobre la generalidad de las relaciones e comprende el deseo de permanecer con el otro, sobre permanecer a solas con el otro, de comenzar a confiar, de sentir simpatia y atraccion sin un aprieto todavia. Este tipo sobre apego es el precursor de la comunicacion duradera En Caso De Que se anade el apuro a lo dilatado del tiempo. Ademi?s puede existir en aislamiento, en malaysiancupid perfiles parejas que deben encuentros amorosos asi­ como apasionados sin embargo que no quieren establecer un apuro.

Apego complice: seri­a el amor que se produce por la liga de la intimidad asi­ como el aprieto, No obstante sin entusiasmo. Existe el simpatia y no ha transpirado la decision de permanecer juntos, lo que puede suceder en las matrimonios largos en donde la pasion ha terminado, sin embargo la union, la decision, el aprecio y no ha transpirado el respeto dentro de ellos sigue existiendo.Admiracion/amor: hay un compromiso basado en la entusiasmo, sin un estima particular entre ellos. Podri?n ser parejas de apego duradero, sin embargo Generalmente no viven juntos ni comparten otras tareas.

Apego rematado / consumado: esto seri­a el AMOR pleno en enormes letras mayusculas, el ideal, donde los tres ingredientes se encuentran. Las proporciones de cada ingrediente pueden cambiar a lo generoso de la contacto, sin embargo todo el tiempo estan presentes. Tenemos un gigantesco estima, espectaculo fisica asi­ como mental asi­ como la eleccion de conservarse juntos. Igual que en la totalidad de las relaciones, puede efectuarse altibajos, pero la resolucion de continuar juntos hace que la pareja trabaje Con El Fin De cultivar esos ingredientes.

Asi­ como En seguida que hemos conocido los tres ingredientes asi­ como sus diversos combinaciones, ?sabrias que modelo de amor tienes con tu pareja y no ha transpirado En Caso De Que ha habido muchas variacion en tu contacto a lo largo del tiempo? Seri­a fundamental que madures las ingredientes que debido a se encuentran presentes en tu pareja con el fin de que nunca se pierdan con el tiempo asi­ como En Caso De Que determinados son raros, intenta otras clases de cosecharlos.

Desplazandolo hacia el pelo con eso, terminamos la “prescripcion para el amor”, En la actualidad solo queda. ?cocinarlo todo!