L’application de drague Bumble arrive en France, ainsi, c’est l’occasion Afin de nous de vous presenter votre nouvelle application de seduction geolocalisee.

Un brin comme Tinder et Happen, Bumble se souhaite toutefois plus « girl power ». Je vous donne 7 conseils Afin de bien draguer sur Bumble et faire de belles rencontres.

Mon premier bon conseil pour draguer sur Bumble, c’est de telecharger l’appli de drague de l’abeille des aujourd’hui !

Conseil de drague dans Bumble #1 : Commencez des aujourd’hui !

Comme d’habitude, les applis de drague ont un cycle de hype. En 2007-2008, on etait a fond concernant AdopteUnMec qui ressemble desormais a votre vieux Badoo ou Lovoo. A l’ete 2013, on s’est tous jete via Tinder pour draguer local. Avant de tenter Happn. Puis Once.

J’ai presse feminine va bientot se jeter via Bumble, l’appli de drague qui redonne le pouvoir aux filles.

Et comme d’habitude, votre sont les meufs des plus stylees qui vont l’utiliser, les early adopters, les meufs qui aiment tester de nouveaux outils et faire de nouvelles rencontres.

Alors attention : vous le connaissez aussi bien que nous, les applis de drague tel Bumble detestent qu’on nos appelle « applis de rencontres » ou « applis de drague ».

Pas assez chic, nullement assez tendance : forcement, la fondatrice de Bumble, qui etait aussi une des co-fondatrices de Tinder, a decide de marketer Bumble en se declarant « Application de decouverte sociale ».

Voila ou on en est : en 2017, vous n’allez jamais draguer sur Bumble, vous ferez des « decouvertes sociales » !

Conseil #2 Afin de bien draguer dans Bumble : Comprendre que les meufs ont le i?tre capable de

L’heure est (a peu pres partout) au girl power, 20 ans apres les Spice Girls et vous n’allez jamais y couper en vous rendant draguer dans Bumble.

Le systeme de drague retrouve sociale (putain, faut que je fasse un effort) fonctionne comme via Tinder. Il s’agit d’un simple catalogue, gauche, droite, gauche, gauche gauche, on swipe et on matche.

OK, mais quelle difference avec Tinder aussi ? Bumble, start-up de rencontres, reste dirigee avec des jeunes femmes. Ayant decide d’effectuer votre marketing feminin, a la AdopteUnMec.

Un coup la connexion etablie entre elle et vous, un coup votre match etabli, c’est a la femme de faire le premier gui?re. Vous avez bien lu : une fois que vous vous kiffez, un espace de communication s’ouvrira entre vous MAIS SEULE Notre FILLE pourra vous parler en premier.

Si elle ne claque gui?re au sein des 24 heures, la forum prive s’autodetruira et chacun pourra recommencer a draguer via Bumble, a la recherche de votre Queen B. (parce que le Bumble, c’est le bourdon. Sur Bumble, les filles draguent, comme a l’epoque ou concernant Adopte les meufs chat hour adoptaient des hommes-objets a caliner. Waoooh revolution…)

« Cette application a ete creee au but de contrer les normes de rencontres heteros, qui sont problematiques et obsoletes ». Voila le chantier : un homme qui drague une soeur, c’est obsolete, ben voyons.

Autant vous dire que pour draguer dans Bumble, il va falloir s’accrocher… « Sur Bumble, c’est des filles ayant le pouvoir ». AHAH.

Ca, c’est ce qu’on pourrait croire en lisant le excellent marketing d’une societe. Venons-en a Notre realite d’la drague concernant Bumble, parce qu’on a eu l”™occasion d’essayer l’appli il y a des mois deja !

J’ai drague concernant Bumble : test grandeur nature

J’ai eu le loisir de rejoindre votre coach en seduction a New York en mars 2016 et Bumble etait tout frais la-bas.

J’ai ecoute le conseil des jeunes dames rencontrees en soiree : j’ai installe OK Cupid, j’ai installe Tinder et j’ai installe l’appli de rencontres Bumble qui venait de se lancer.

Les New Yorkaises me disaient « C’est trop cool, on choisit a qui on cause sur Bumble et on fait le premier gui?re ! ».

Ma reponse : « Mais sur Tinder aussi, Gwendoline. Pourquoi tu matches avec un mec a qui t’as pas envie de parler ? T’es jamais legerement demeuree ? ».

« Yeah but you knooooow… »

Aucun argument, mais c’est nullement etonnant. Effet de hype oblige, chacune des petites meufs fraiches etaient des proies faciles sur Bumble.

« Tinder c’est trop has-been ! » (Mon cul… mais on s’en fout du cul, c’est le sien qu’on souhaite.)

Alors qu’est-ce que ca donne la drague concernant Bumble ?

Autant de matchs que dans Tinder (je ne suis reste que 10 journees a NYC mais ca valait les resultats Tinder, en quantite et en qualite)

Les memes sujets de conversation que sur Tinder : nos filles ne changent gui?re d’une appli a l’autre (comme c’est bizarre)

Draguer via Bumble ne vous empechera pas de prendre des rateaux, ou d’observer des filles decrocher en conversation

Non, la realite quand vous voulez draguer sur Bumble, c’est que vous pensez que les filles vont faire le premier nullement. Apres bien, c’est ce qu’on leur vend…

Notre realite c’est qu’apres le « Hey », « Salut », ou « Bonjour are you French ? » d’usage, elles n’ont plus aucune conversation et c’est a vous de faire la conversation, sur Bumble comme ailleurs.

Deception ? Non, pas vraiment, on savait a quoi s’attendre. Revolution ? Non, surtout nullement Afin de nous Francais qui avons connu nos belles heures d’AdopteUnMec.

Alors a quoi ca sert ? A remplir les poches en fondatrice de Bumble, parce qu’il y a toujours de la place sur le marche des rencontres, si tu vends bien ton histoire a toutes les journalistes.