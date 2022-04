L’antispecisme, une ethique qui te prend au serieux nos interets des animaux

Une prise de conscience progressive

Des le VI e siecle avant notre ere, Pythagore defiait Notre societe de des heures en refusant de manger d’la viande et du poisson et de prendre part a toutes les sacrifices sanglants qui rythmaient le quotidien en cite. Durant l’histoire, des individus et de petits groupes se paraissent eleves contre l’exploitation et J’ai mise a fond des bestioles 1 . Le souci de votre que subissent nos bestioles est neanmoins majoritairement percu comme en sensiblerie, c’est-a-dire une preoccupation irrationnelle. Or, depuis plusieurs decennies, c’est au contraire notre refus de prendre en compte votre qu’ils endurent qui parait encore et puis deraisonnable. L’exploitation des animaux et la consommation de leur chair ne vont plus de soi. Le questionnement moral via ces confortables prend de l’ampleur, en France et dans le monde.

La remise en question du specisme

Au debut des annees 1970, un eli?ve en philosophie morale, Peter Singer, entreprend de reflechir aux fondements moraux de l’idee d’egalite. L’un des amis, vegetarien, lui demande pourquoi celle-ci se limiterait aux seuls humains. Ne trouvant pas de argument valable pour defendre que seuls des interets des humains auraient de l’importance, il devient a le tour vegetarien et rend compte de le raisonnement dans un ouvrage d’ethique qui parait en 1975, Animal Liberation 2 . Celui-ci s’est vendu depuis a quelques centaines de milliers d’exemplaires dans le monde. Ainsi, La Liberation animale (le titre francais de l’ouvrage) a etabli les bases theoriques contemporaines du mouvement animaliste.

Passant en revue des arguments utilises pour justifier de ne pas prendre en compte nos interets 3 de l’integralite des etres sensibles, Singer en distingue deux : « ils ne semblent aucun notre espece » et « les humains ont des capacites mentales bien precis ». Le premier argument reste ce qu’on appelle aujourd’hui en philosophie morale le « specisme direct ». Selon votre argument, parmi l’ensemble des animaux sensibles, on ne se doit de se soucier que des vies et souffrances de ceux de notre espece, donc des humains et de personne d’autre. Cet argument a longtemps paru tellement simple que peu de gens pensaient a l’interroger. Quand Singer l’a questionne, il a realise qu’il n’y avait en fait pas de lien logique entre l’espece d’un etre et le traitement qu’on pourrait lui accorder. Un critere moral doit Par exemple se baser via des particularites reelles de l’individu considere, qui nous donnent une raison valable, logique, de le traiter de telle ou telle maniere. Or l’espece ne nous devoile jamais plus que J’ai « race » quelle importance accorder a toutes les interets d’un individu. Dire simplement qu’un etre n’est jamais humain ne nous apprend pas grand chose sur ce qu’il est, sur ce qu’il vit, ainsi, sur l’importance que l’on doit accorder a ses interets. Vouloir conditionner la maniere dont on traite 1 individu a le appartenance au meme groupe biologique que nous est speciste, d’la meme maniere que privilegier les membres de sa supposee « race » reste raciste. Le fait qu’il soit sensible suffira a justifier que l’on considere ses interets.

Le « specisme indirect », ou « le propre de l’Homme »

De fait, en philosophie morale, plus personne ne defend aujourd’hui le critere d’espece. Neanmoins, 1 « specisme indirect » continue d’etre invoque : certaines caracteristiques censees constituer « le propre de l’Homme » (la raison, l’intelligence, la conscience sans dire, l’autonomie morale, la liberte humaine…) feraient de nous des « etres superieurs » avec rapport a toutes les autres bestioles. Au nom de cette eminente dignite humaine, nous devrions etre nos seuls a beneficier de droits fondamentaux : ne point etre tues, ni tortures, ni emprisonnes. A l’inverse, nous aurions toute latitude d’effectuer souffrir et mourir nos autres etres sensibles.

Cela n’y a pas de fosse entre des humains et des autres animaux

Ils font deja un siecle et demi, Darwin montrait l’existence de profondes similitudes de capacites et de comportements entre les humains et les autres animaux. Aujourd’hui, les ethologues admettent l’ensemble de l’existence d’une intelligence elaboree des animaux vertebres et bien de Divers invertebres (tel les pieuvres). Ils reconnaissent que se referer seulement a l’idee d’actes guides via l’instinct 4 empeche de bien saisir un sensibilite et leurs comportements. Cela n’y a pas d’un cote nos animaux totalement determines par la nature, et de l’autre les humains dotes de liberte 5 . De tres nombreux animaux non seulement vivent intensement leurs plaisirs et leurs souffrances, mais eprouvent des relations tres grandes, font preuve d’empathie, connaissent des emotions esthetiques, preparent des strategies elaborees, construisent des relations sociales complexes, instruisent leurs petits et leurs proches et developpent de veritables cultures. Les differences qu’on est en mesure de tomber sur entre les humains et les autres animaux paraissent de degre, ainsi, non de nature.

Les differences ne semblent jamais pertinentes du avis de l’ethique

Surtout, ces differences d’aptitudes ne sont nullement des differences pertinentes Afin de cela concerne l’ethique : ce n’est pas parce qu’un etre est intelligent qu’on doit prendre en compte ses interets, mais parce qu’il ressent des sensations et des emotions positives ou negatives, auxquelles il attache de l’importance. Or l’integralite des etres sensibles veulent desesperement eviter le malheur et la souffrance et recherchent au contraire le bonheur et le plaisir. On devra donc prendre en compte leurs interets, quelles que soient leurs performances intellectuelles. C’est d’ailleurs deja le raisonnement que l’on tient lorsque l’on affirme qu’il reste evident que les joies et souffrances d’une personne humaine a l’intelligence moyenne comptent moralement autant que celles d’une personne surdouee.