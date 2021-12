La situation de la copine a ceci de singulier qu’elle se pose face pour l’homme.

Mise en page de l’?uvre

Simone de Beauvoir nait a votre tournant Plusieurs luttes politiques et sociales pour le ; ces dames revendiquent le droit de vote et l’egalite entre nos sexes. L’ecriture du Deuxieme Sexe se situe vingt ans Prealablement leurs evenement pour mai 1968. Son texte reste divise de 2 tomes.

Au premier tome, intitule « nos realises et nos mythes », elle explique d’abord pourquoi le sujet pour ce qu’est « etre une femme » se pose, et aborde la maniere dont fut construit l’image pour Le qu’est une femme a travers l’histoire, ma biologie, J’ai psychologie , ainsi, sa litterature

Et cela constitue la femme d’apres votre biologie, votre psychanalyse et l’analyse marxiste

L’espace et ma consideration une cousine Avec l’histoire

L’image d’une femme dans les mythes et des romans

Au second tome, intitule « l’experience vecue », celle-ci commence via trouver le sujet posee des le premier tome de votre qu’est « etre de femme » mais d’apres l’angle en life d’une soeur. Cette traite ensuite quelques experiences concretes d’une life d’une soeur, voili l’enfance jusqu’a la vieillesse

J’ai formation d’une cherie pour l’enfance pour l’age adulte

Des nombreuses situations sociales d’une copine pour l’age adulte

Vos nombreuses reactions d’une soeur pour une propre feminite

La femme rendue independante via le travail

Analyse pour l’?uvre

L’homme se pense tel a votre soir le masculin et comme Votre neutre , ainsi, pas vrai comme Mon male. Il semble Un point de reference il ne dit Manque qu’il reste homme. La femme, celle-ci, va se definir via consequent par rapport pour lui.

En ecrivant « se determine et se differencie avec rapport a l’homme et pas vrai celui-ci par rapport a , elle est l’inessentiel i de l’essentiel. C’est la question, Cela reste l’Absolu cette reste l’Autre », Simone de Beauvoir souligne nos nombreuses facons dont tous les identites de l’homme ainsi que l’actrice se imaginent.

Cette introduit ici Plusieurs concepts clefs Afin de sa comprehension de l’identite. D’un cote, l’un se risque de du toute independance (absolu), comme un sujet conscient dirigeant sa propre volonte, sa raison a Ce gre ; c’est l’essence, J’ai nature pour l’humanite. Pour l’autre cote, l’actrice n’est pensee et ne se risque de que avec rapport a une telle nouvelle pensee, cette nouvelle conception. Celle-ci se definit comme soeur par rapport a l’homme, celle-ci reste l’objet face au regard du theme.

Simone pour Beauvoir fait diverses hypotheses pour montrer la singularite d’la situation d’une copine.

Notre 1ere hypothese cela propose pour poser 1 communaute comme autre c’est le nombre. Il faudra qu’elle puisse ma minorite. Votre fut l’eventualite quelques juifs de Espagne. Cela dit, l’actrice n’est pas de minorite ; celle-ci compose votre moitie de l’humanite et n’a jamais constitue 1 communaute separee.

J’ai seconde hypothese ca devra se Examiner a celle en proletariat. Un proletariat n’est gu minoritaire et fera partie d’une aussi tradition que ceux , lequel l’exploitent. Mais Notre proletaire reste de la realite historique il va apparu au sein d’ 1 contexte ; y est en mesure de se grouper et changer des trucs.

Au sein d’ l’absolu, vos autres groupes sociaux opprimes pourraient rever de elimination quelques oppresseurs, cependant ces dames ne vont pas pouvoir se debarrasser de tout homme. Ils seront unis.

La femme reste Alors l’autre ; Pourtant Ce alterite a ceci de particuli qu’elle n’est ni historique ni contingente vos 2 genres face a face sont necessaires l’un pour l’autre. Une telle reciprocite n’a pas participe pour une liberation pour 2 possibilites. D’abord, l’opprime interiorise Un l’utilite pour l’oppresseur. Ensuite, parce que participer pour ce la necessite, meme si cette raison ceci suppose la soumission, engendre aussi Plusieurs avantages qu’il reste complexe pour quitter. Nous refusons une liberte par lachete, via facilite, ou parce que ca nous empeche d’la saisir.

Li , Simone de Beauvoir la demonstration tout l’arbitraire et ma suspicion que nous devons avoir vis-i -vis des justifications presentees Plusieurs roles sociaux. Dans les faits, cite Plusieurs references philosophiques, historiques ou religieuses, Afin de montrer qu’il y a eu votre effet pour justification et de nivellement des statuts.

La philosophie de Beauvoir rejoint leurs philosophies de ce soupcon, comme celle d’un Nietzsche , lequel reclame qu’on se demande exige « qui ecrit » face pour Le post, c’est-a-dire quelle est sa situation ? Quel attrait a-t-il pour defendre un tel avis ?

Ainsi De fait, l’homme qui ecrit est partie prenante au conflit avec ses ce theme et l’autre y defend votre avis. Chaque ecrit via l’actrice reste empli d’une justification douteuse de Ce role ainsi que son statut, empli aussi pour contradictions. Dans la premiere part du Deuxieme Sexe, elle interroge ces multiples mythes que nous avons ecrits Afin de decrire et justifier Mon statut de la cherie.

Elle preuve, a l’aide de l’exemple Plusieurs juifs ou des noirs americains, que Notre meme lutte s’engage pour partir pour denigrements et de justifications. Nous tendons pour donner mon etre, de la essence eternelle, pour Le individu en fonction du groupe auquel y appartient. De verite, « etre » revient pour « etre devenu », puisque nous avons ete constitues. reprendra votre option des que elle ecrira « on ne nait Manque femme, on Votre devient ».

l y a la un enjeu politique et social sa demande exige pour droits supplementaires reste mal vecue par ceux qui dominent. Avec Grace a force d’ironie, celle-ci decrit vos echanges d’un auteur francais Mauriac. Celle-ci la demonstration que derriere son mepris, il revendique la superiorite masculine tel de superiorite personnelle en appartenant au meme groupe social que Plusieurs genies masculins, nous sommes un brin genie nous-memes. Au sein de J’ai construction sans dire, nous voyons donc qu’il y A le regard historique , lequel constitue ce identite.

Celle-ci construit alors de la typologie pour l’alterite. Depuis l’autre, limite ennemi, qu’il faudra devaloriser Afin de se valoriser – l’etranger, Notre maratre – Toutefois il est egalement possible de poser l’autre comme semblable, avec Grace a qui nous partageons Plusieurs traits communs et en qui nous pouvons nous reconnaitre.

Celle-ci decrit enfin ma difference entre egalite et liberte concretes et abstraites. Nous posons abstraitement l’autre comme 1 liberte et de tel egal a nous. Toutefois nous observons concretement qu’il y a des differences au sein des faits – l’actrice , lequel ne oeuvre pas pourquoi pas de , y n’y a pas d’egalite du coup, et seulement de ; et donc y n’y an aucune liberte pas vrai Pas dans les faits. L’actrice reste est dependante de l’homme malgre des affirmations masculines.

Hommes tel dames sont juges et partis au sein de cette question ils tranchent, Neanmoins, m’ ont un interet au sein de votre reponse apportee. Notre risque est pour continuer Avec l’opposition creuse d’arguments.

Beauvoir se refere facilement du paradoxe en Cretois qui evoque « l’integralite des Cretois sont Plusieurs menteurs ». Le qu’elle aspire i souligner reste le sophisme , lequel consiste a reduire votre etre pour des specificites. Par consequent, ce n’est Manque parce que nous sommes d’argent Cretois que nous mentons.