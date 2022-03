La semaine derniere je vous ai parle d’un panel qui se presente a moi entre 3 meufs et il se deniche que l’une sort du lot.

Elle m’a plus que confirme le attirance et je la trouve tres charmante et aussi tres gentille, mais elle est moins i?ge que moi de divers annees et j’ai un tantinet peur qu’elle manque de maturite et que ce manque lui fasse mal interpreter qui je suis. Evidemment celle-ci parait interessee, mais je fais appel a vous pour eviter les erreurs grossieres. La fille en question est differente de moi pour le datingmentor.org/fr/brazilcupid-review/ sens qu’elle est moins i?ge, a fera moins d’etudes que moi et ecrit dans un francais purement phonetique LOL, mais bon ca moi je m’en fiche totalement, car celle-ci est tellement agreable et sympathique que je serais un abruti de la juger J’ai dessus. Elle est vendeuse a mi temps. Je lui ai fait plusieurs compliments bien choisis Afin de lui temoigner le interet, mais il ne faudrait gui?re qu’elle me prenne Afin de un menteur ( j’imagine toujours votre que je dis quand je complimente, mais c’est souvent grand qu’un compliment soit en gali?re interprete)

Elle ne semble pas venir du “meme milieu social que moi” mais celle-ci vaut beaucoup a mes yeux. J’aimerais donc etre sincere avec elle, sans passer pour le dragueur de service. Je ne lai vu qu’une seule fois rapidement et J’ai distance fait que nous n’a pus jamais eu moyen de discuter entre nous. Je vais surement la revoir demain et j’aimerais qu’elle puisse avoir confiance en moi car je suis franc.

Si vous avez des tuyaux pour calibrer comme il d’air ca pourrait i?tre beaucoup. J’ai gui?re envie quelle change davis, elle est trop beaucoup.

J’imagine que celui-ci ne faut pas la mettre dans votre pied destal ou trop complimenter

Si ds la vie cette dernii?re est aussi cool que concernant fb, jenvisagerais bien une ltr! Elle me plait, mais parfois a trop vouloir bien Realiser, on passe pour votre idiot

Tu envisages une LTR avec une fille que tu n’as vu qu’une fois ? Si oui pour calibrer va surtout falloir t’appuyer concernant ce que tu vois en direct, i mon sens c’est complique de s’appuyer sur du game non-IRL pour vraiment savoir De quelle fai§on elle reagit a ton humour et au demeure. En revanche use et abuse des private jokes histoire qu’elle trouve le toi du non-IRL.

Pour environ clarte ca pourrait i?tre sympa de continuer i propos des memes posts que les precedents, imagine celui qui lit celui-la et n’ayant jamais lu les autres.

Tu te prends trop la tete ^^. Si tu es quelqu’un de bien, elle le verra.

Mais cependant, calme toi un brin, tu t’emballes la .

“envisager” au sens ou ca a l’air de devenir une fille bien. Il yen a avec lesquelles je n’envisagerais jamais une vie

c’est franchement que Afin de un coup depuis bien de temps j’imagine que ca peut vraiment le faire (parfois on sent les trucs, meme a distance)

Bon cher Papiche, j’ai deja De quelle fai§one sur tes posts precedents, ainsi, j’ai suivi toute l’histoire. Tu dois deja connaitre une partie du opinion sur la question, mais je vais quand meme la repeter parce que j’ai du mal a saisir cette philosophie reellement soft que tu as du Game.

Comment peux-tu designer une fille parmi trois targets potentielles a qui tu n’as quasiment parle que concernant FB ? Tu imagines que ce va i?tre une fille bien. C’est le meilleur moyen de tomber de haut et de vivre des deceptions enormes. Moi je l’aurai rencontre, je l’aurai FC sans rien promettre, et apres je me serai sonde Afin de voir si je developpais des sentiments, ainsi, si c’etait l’eventualite je l’aurai appele pour la revoir et lui proposer une LTR, mais au calme quoi.