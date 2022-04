La scusa e nondimeno stata fonte d’ispirazione durante le opere d’arte: libri, dipinti, lungometraggio

Saggio di Lorenzo consueto Ringraziamenti speciali verso Stefano Borroni

Dai generi con l’aggiunta di tradizionali per quelli con l’aggiunta di estremi, dai tempi piu antichi verso quelli piuttosto recenti, numerosi artisti si sono ispirati verso personaggi ovvero avvenimenti descritti nelle pagine di storia e, nel farlo, si sono imbattuti durante vari capitoli della scusa umana, preferendo conciare alcuni temi e accantonarne altri. Oggidi parleremo di coppia generi cosicche hanno piu volte marcato di riguardare un argomento particolarmente garbato: la antagonismo. E quali generi migliori qualora non il rock ed il metal (con tutti i loro sottogeneri) durante inveire delle saga coraggiose o delle disumanita commesse durante i conflitti? Esattamente, codesto campione di musica non strappo unicamente temi grotteschi ovvero violenti; hanno ma l’indiscussa affetto verso conversare di argomenti duri e nel farlo hanno ciascuno taglio ed una sensibilita affinche faticosamente estranei generi riuscirebbero ad imitare. Durante questo saggio vi proponiamo diversi brani cosicche spaziano in mezzo a vari generi sottogeneri e episodi bellici. Alzate il volute e… buon ascolto!

1.) Saxon – Machine Gun

1980: la band heavy metal britannica Saxon pubblica il altro LP schizzo, Wheels of Steel. E’ un autentico caso per l’epoca; si tragitto di fumetto bizzarro, ratto e energico, in quanto si imporra verso costante eta nelle classifiche musicali dell’epoca. Sebbene il appellativo di estro storica, la band non periodo alquanto interessata alla disputa, ma piuttosto alle motociclette e alla persona di strada; malgrado cio, l’ultima canovaccio (la n.9) riprende mediante singolo stile interamente imprevedibile verso l’epoca un agitato caso della storia: la avanti contesa Mondiale. E, convalida giacche fu la protagonista indiscussa dei campi di battaglia, testata migliore non potevano accorgersi affinche Machine Gun, cioe “mitragliatrice.” Il libro della canto e incentrato sugli elementi caratteristici della guerra di trincea: bombardamenti, miscela gassosa asfissianti, assalti disperati alla barricata avversaria, diluito la quale le mitragliatrici vengono disposte e attendono l’avvicinarsi degli attaccanti…

2.) Iron Maiden – Aces High

Insopportabile non indicare gli Iron Maiden: band storica, maestoso e capo esponente dell’heavy metal. Inglesi ed essi, i loro testi trattano di argomenti terribilmente vari: maltrattamento, sessualita, degradazione… ciononostante e di bibliografia colta, rito, pretesto. outpersonals Molte sono le canzoni per questione veridico; noi tratteremo abbandonato paio di quelle con l’aggiunta di famose: questa, “Aces High” e quella al affatto successivo. Veniamo al diritto, poi: Aces High modificato significa “assi del cielo” e la aria adatto di codesto parla: dei piloti che parteciparono agli scontri aerei cosicche videro contrapposte la R.A.F. (Royal Air Force, arma aerea britannica) e la Luftwaffe (l’aviazione tedesca) nella disputa d’Inghilterra del 1940.

3.) Iron Maiden – The Trooper

Si diceva perche gli Iron Maiden durante le loro canzoni si rifanno alla bibliografia e alla poesia. The Trooper, fondo codesto luogo di spettacolo, e la aria astratto: in realta, essa narra della “Charge of the Light Brigade” (carica della raggruppamento di gentilezza leggera) nello spazio di la contrasto di Crimea, avvenuta il 25 ottobre 1854, mentre monarchia Unito, Francia e Impero Ottomano combattevano addosso la Russia intorno a Balaklava: il controllo inglese mando una adunanza di educazione leggera all’inseguimento di una arnesi russa d’artiglieria con rinuncia; comunque, a origine di un passaggio d’ordine inesatto nella catena di disposizione, la carovana fu scaglione ad un attacco fronte: nonostante l’intenso eccitazione, i cavalieri riuscirono impavidamente ad appressarsi alle batterie e a travolgerle, dovendosi ma revocare senza indugio dopo per motivo delle numerose perdite. Una perdita non indolente, conclusione. Il menestrello britannico Alfred nobile Tennyson dedico all’evento una versi cosicche usci a sole sei settimane di spazio dai fatti, intitolata durante l’appunto “Charge of the Light Brigade”. Ecco cosicche da questi due spunti nasce la motivo degli Iron Maiden, The Trooper.

4.) Slayer – Angel of Death

Altra band cult statunitense del vista metal, gli Slayer sono stati con l’aggiunta di volte argomento di accesi dibattiti per molla delle tematiche macabre, occulte e violente che sono soliti curare nei testi delle loro canzoni; per particolar metodo hanno concepito scandalo quelle in quanto parlano del nazionalsocialismo, composizione caro alla band. Adatto con questo ambiente si colloca in quell’istante Angel of Death, “angelo della morte”: la canzone, infatti, parla degli abominevoli esperimenti condotti dal Dr. Josef Mengele sui prigionieri detenuti nel bivacco di accentramento di Auschwitz.

5.) Running Wild – The Battle of Waterloo

Appresso i primi due raccoglitore, la band tedesca cambio schema: i loro testi si incentrarono in maggioranza sulla fatto ed per particolar prassi sulla rapina. Numerose sono le canzoni mediante testi in quanto trattano del matta Roger, di Port Royale oppure di famosi pirati; comparativamente verso queste troviamo addirittura canzoni dedicate ai Conquistadores (titolo di una delle loro canzoni ancora famose) ovverosia per famose battaglie modo quella di Waterloo (18 giugno 1815), da cui il diritto della canzone.

6.) Hail of Bullets – Nachthexen

Un unione perche parla di dipartita e patimento, numeroso collegandosi alla Seconda contrasto Mondiale. Di giacche parla la motivo? Nachthexen, tradotto dal tedesco all’italiano, significa “streghe notturne” ed e il appellativo specifico ad unito schiera di ascesa sovietico, il 46? governo “guardie di Taman”; formato da sole piloti donne, queste bombardavano di buio le basi tedesche utilizzando biplani vecchi ciononostante molto agili (i Polikarpov Po-2), compiendo piu bombardamenti verso apostolato e creando baraonda in mezzo a le successione tedesche.

7.) Sabaton – White Death

I Sabaton sono un aggiunto gruppo affinche ha avvenimento della ostilita il primario occasione in la stesura dei testi: in realta, sono prettamente centrati riguardo a varie battaglie, eventi oppure personaggi intimamente collegati ai conflitti armati di tutte le epoche, spaziando dalla anzi disputa internazionale alla disputa dei Trent’Anni; della battaglie condotte dalla Svezia in mezzo a XVII e XVIII epoca alla Seconda contesa universale… e preciso negli antefatti di questa si colloca il macchietta di cui parla la canto: rincagnato Hayha (1905-2002). Egli fu un pauroso franco tiratore finlandese; nel corso di la guerra fra Russia e Finlandia del 1939-1940, egli terrorizzo le allineamento sovietiche per tal luogo in quanto i soldati avversari lo soprannominarono “Morte Bianca” (con inglese, “White Death”), attraverso l’elevato numero di uccisioni per lui accreditate.

8.) Nile – Unas Slayer of the Gods

Il appellativo della band e rievocativo. Alcuno, non parlano solo del magnifico fiume, poiche i testi sono piuttosto incentrati sull’antico comunita perche abitava le sponde del Nilo: gli Egizi. Momento la pesantezza del qualita, i Nile sono soliti presentare i tratti con l’aggiunta di macabri e suggestivi del popolo mediterraneo. La melodia mediante controversia narra del faraone Unis e della sua sistema religiosa.