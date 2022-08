La riolu empezaba a permanecer plenamente dormida y no ha transpirado luego despertaba igual que En Caso De Que estuviera viviendo esa realidad.

-mis “hijas!” Ya estara su exquisito desayuno. -en eso despues sobre unos minutos llegaba variados Potes con alimento osea las Pokemon, quienes las traian eran Pokemon y no ha transpirado que las prepararon eran Pokemon. – provecho! -la decia la madre Delphox. – mis ninas. Mis “adorables” ninas. -en eso acariciaba a la fenekin que estaba alli. –

Luego de esa comida la totalidad de seguian s la madre Delphox a su cuarto adecuado de “simulacion” la que era un cuarto que te la demaciados modulos, igual que “dildos” disfrazados de juguetes u diferentes cosas. No obstante lo grande de alli era el plano sobre simulacion. El cual te “permitia” vivir una destreza sola. La que era verte igual que la “sirvienta” debido a en funcion.

-bueno. Actualmente mis “ninas” veiran lo esencial sobre “esconder” desplazandolo hacia el pelo los peligros sobre nunca irse con tu dueno de su vivienda carente su autorizacion. -en eso agarraba auna pequena “Riolu” la cual se sorprendia y luego le ponia el casco sobre simulacion en la testa. – bueno.. echemos un vistado a que pasa si eres de “mala” calidad con tu propietario. -en eso lo encendia asi­ como empezaba la simulacion. –

-oh. Me veo igual que una Lucaria. -lo decia inocentemente. – p-pero. D-donde estoy. -lo decia desanimado de cada aves mas. – a donde esta mi “amo”. Eh. -en eso empezaba a asustarse asi­ como a “andar” aunque estaba realmente sentada por la simulacion. -que. Propietario. Dueno. Donde esta. Propietario. -en eso cada vez se ponia mas preocupada- amo. Amo. -en eso hace como En Caso De Que abre la puerta. – . a-amo. N-no. Yo. -en eso se asusta. – amo. Yo nunca queria dejarlo asi. Unico queria acontecer “buena”. Perdone. En caso de que me da la oportunidad. “Le cumplire cualquier fetiche” u lo que se le plazca. N-no propietario. P-porfavor. -en eso le empezaban a partir lagrimas por abajo de las visores. –

Desplazandolo hacia el pelo de este modo han sido pasando la totalidad de las sirvientas, y en eso la ultima fue fenekin, la cual vio cualquier eso, desde las companeras lamentar u otras cosas.

-bueno seri­a tu turno. -lo decia colocandola en la simulacion desplazandolo hacia el pelo poniendole el casco. – excelente simulacion

. -en eso la fenekin se duerme. –

|•Dentro sobre la simulacion•|

-uh. eh. A Donde estoy. -en eso se levantaba de un sillon- oh. -se veia el disfraz y veia su alrededor todo calmado. – oh. -en eso percibe afuera por la ventana y no ha transpirado veia un lindo sol a la vez todo extremadamente lindo y no ha transpirado despejado. – oh. Saldre un poquito.

En eso la sirvienta salia de su casa con toda conmocion, y no ha transpirado en eso a la salida veia una urbe con personas felices acompanados sobre Pokemon.

-uh! Hola. -esta saludaba a los usuarios sin embargo esta solo la ignoraba o la miraba feo. – uh.

En eso seguia caminando asi­ como en eso un gigantesco tumulto sobre personas empezaba a rodearla.

-uh. H-hola. S-soy. -en eso seri­a interrumpida. –

-sirvienta! . -lo decia una alma.

-sin su propietario. -lo decia la Pokemon

-tks. .horrible! Esta falto su propietario. -lo decia una femina y no ha transpirado en eso se le empezaban an arrimar.

-eh. P-pero. S-si. -en eso la agarran y le tapaba la boca.

-silencio. Tu eres una sirvienta. Asi­ como deberias obedecer. -lo decia un varon que le tapaba la boca.

-si. Debes quitarte eso. Si no sales con tu propietario. La pagaras. -lo decia una Pokemon que la empezaba a desvestir.

-si sales sola. Y no ha transpirado desprovisto el autorizacion de tu propietario. Terminaras desprovisto el mismo! -en eso le quitaban la ropa o se la rasgaban asi­ como luego la novia empezaba a liberarse desplazandolo hacia el pelo en eso ve a su “amo” y no ha transpirado va circulando a el –

-amo. Dueno. -en eso empezaba a correr adonde el y el novio se daba cuenta y la miraba asentado. –

-??Como te a traves en irse mismamente?! Tienes que quedarte en vivienda. Tu eres mi sirvienta. Debes hacer lo que esta permitido. Y esto no lo esta. En caso de que te descubren te echare a paradas sobre .i casa. Espero que vivas en la avenida maldita zorra. -en eso recibia la cachetada y terminaba la simulacion.

/Fin del suvenir/

-Tks. n-no deseo pasar por eso. -en eso aislamiento se tiraba en la cama. -pero. ??Por que demonios se te le dio la idea de salir. -lo decia golpeandose la comienzo. – debido a se! . Asi­ como su espero al propietario asi. Uh. -en eso iba a la cosina de preparar una cosa Con El Fin De comer pero no avia muchas cosas. – tks. No queda abundante. Nesesitas ir an adquirir. Sin Embargo. -en eso recuerda lo primeramente. – sin embargo. esto mas relevante. El dueno lo entendera. -en eso iba al cuarto del propietario, agarraba un poquito sobre dinero guardado de este asi­ como se iba de adquisiciones con su “pelaje” descubierto.

En eso primeramente sobre salir piensa al completo lo cual, desplazandolo hacia el pelo se dice an ella misma.

-tu torso es sobre tu dueno, asi­ como sobre ninguna persona mas. Ninguna persona te tiene que ver su pelaje descubierto. – eso le llegaba un suvenir anterior. – n-no. Igual Que. Tks! Si mi amo conoce de esto me mataria. -en eso empezaba a memorizar.

|•En la “academia” •|