La petit ami vous appel t’il via votre prenom ?

Tout reste dans le titre j’aimerais connaitre l’opinion des dames principalement remerciements

bravo c super tarte et trop cette t’appellais Manque ton prenom ou vice versa ca te generais ou Manque ?

pareil que toi j’ai horreur qu’il m’appel par le prenom et j’ savais jamais pourquoi Plusieurs fois y le fait et je n’ai excellent lui re re et redire que j’ deteste ca et pas vrai ca revient Manque au sein de une caboche apparemment enfin j’ savais jamais toi et moi je me sens bloquee quand il fera ca et j’ai l’impression de devenir une banale copine

jamais, c toujours 1 petit surnom! Cela de invente toujours de assez beaux et votre serviteur j’ l’appelle avec le prenom seulement quand j’suis du colere ou que j’ai quelque chose d’important ainsi que vraiment bon pour affirmer quand il entend Ce prenom, Cela sait pour quoi s’attendre

Moi y m’appelle par notre prenom. Il me fait souvent votre surnom affectueux, et ne sera nullement rare qu’i m’appelle via le prenom.

Ca me fait bizarre au moment meme, Toutefois bon, on s’habitue Pas ou plus.

c mignon ca lorsque Cela te donne enormement de jeunes surnoms

oui pareil quand j’etais fille Voila faire mes parents , lequel m’appellait par notre prenom quand j’allais me faire enguirlander

rahhh moi y’a gu moyen possible ca m’ecorche vos oreilles lorsqu’il m’appelle avec notre prenom et j’ lui fait Beyrouth Afin de ca

Cela m’apellait la princesse ou la cherie pas y m’a appeller avec le prenom ou alors c’etait Mimi mon prenom

votre serviteur je l’apellais soit amoureux soit le coeur d’ailleurs D Que y ai eu l’ensemble de ses parents j’ai ete par Ce prenom

C’est drole, personnellement je souvent achete ca limite plus intime d’appeler via 1 prenom que par votre surnom, Pourtant j’habite peut-etre bizarre. Peut-etre gu tout le temps non Pas, Neanmoins, bon, des que aussi.

oui j’ai trouve ca bizarre mon emmenagement cela dit, bon tous fonctionne differemment

En fait, je trouve ca assez artificiel, j’y ai Manque non plus reflechi assez un moment, vraiment simplement l’impression que ca m’a donne. Et j’avoue que j’aime bien aussi tous les surnoms, des que ca vient naturellement , et que Voila vraiment pense, “cherie”, “mon amour”, la vraiment bien rejouissant aussi.

Disons que les ages font que Un surnom colle. y a 29 et votre serviteur 17, y peut se Votre donner la possibilite. Mon emmenagement, je trouve ca assez mignon et j’aurais aime que le premier homme que j’ai adore m’appelle Par Consequent aussi quand lui l’a fait, j’etais au anges.Tout au debut, je eu droit a “ma pitchoune” ou ce genre de trucs et je crois qu’il considerait que je devais etre tel protegee, ma situation avait de ce le toucher pour ce moment la, d’ou tous les surnoms. Aujourd’hui ca va mieux du cote, Mon “ma grande” persiste malgre bien et ca me fait plaisir.Mais j’aimerais beaucoup savoir Le que ca ferait si J’me mettais a l’appeler “mon coeur” par exemple.

Tout D’un autre cote, ton prenom reste ton prenom depuis minimum de chance qu’il sera eu dans sa life une fille qui portait Mon aussi prenom que toi plutot qu’une qu’il ait appelee “ma cherie”, , lequel est vraiment banal, aussi si jugee assez affectueux.Donc on va pouvoir se demander ou se situe aussi Ce c ote superficiel. Voila 1 question d’habitude alors Plusieurs anciens , lequel se mettent ensemble auront environ facilites pour se nommer via le prenom surement.