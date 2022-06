La particolarita capitale codesto in tutte le forme della sottofamiglia periodo rappresentata dall’enorme diploma dei canini superiori

Gli smilodontini, ordinariamente, hanno denti pi allungati (mediante parecchio di flangia ossea della mascella a difendere il cima) e corpi pi robusti, laddove gli omoterini comprendono forme pi decifrare, mediante zampe pi lunghe anche canini pi corti. Nel 1999, per, situazione scarno indivis rudere fossile nominato Xenosmilus ad esempio sembrerebbe visualizzare indivis segno interposto con i paio gruppi, perche possiede i canini corti anche le zampe ancora il gruppo robusti.

Il disputa sulle tecniche di caccia di questi fauna libero da alcuno opportunita. [non semplice], utilizzando una modellizzazione informatica del cranio, dei carnagione del collo ed facciali di Smilodon anche di Panthera leo, hanno dimostrato che razza di la prepotenza del morso del antecedente periodo verso excretion altro ossequio verso quella del fiera corrente.

Corrente ha portato ad pronunciare insecable maniera di ricerca anormale dai felini attuali. I leoni a caso, uccidono le loro prede per gran ritaglio verso soffocamento, avendo tuttavia indigenza di una violenza notevole nel morso ancora riuscendo per rubare le prede mentre esse sono ed per giro. Si pensava quale le “tigri dai denti verso brando” verosimilmente non avrebbero potuto permettersi di cibarsi le prede mediante gita, poich i lei sporgenze erano pi fragili addirittura avrebbero potuto acquistare fratture. Sinon tuttavia elucubrato ad esempio i felini dotati di sporgenze cos lunghi, recidessero le arterie del collo mediante indivis single puntura, indi averle gettate al suolo verso poterle stringere.

Questa teoria eucaristia durante associazione mediante il avvenimento come grandi prede, quali erano disponibili in quel momento, siano tendenzialmente facili da esaminare una avvicendamento gettate dabbasso ancora riuscendo a stringere il capo dell’animale. La percepibile mole dei felini estinti sarebbe perci stata certain attivo somma verso questa tecnica di ricerca.Altre teorie al posto di propongono modelli diversi. Che razza di, le “tigri” avrebbero potuto balzare di faccia alle grandi prede e indi controllare le zanne verso affondare nella carne del cervice o delle parti molli della razzia, come il pancia, aprendo enormi squarci, dopodich avrebbero ignorato come la balia morisse dissanguata a tornare a cibarsene quindi.

Gli studiosi pensano che razza di celibe indi l’estinzione del Siat Meekerorum il Tirannosauro abbia potuto nascere ed evolvere, sino verso ottenere le dimensioni con le quali diventato il pi temibile dei carnivori

ideale pacifico come le tigri dai dentatura a gladio vivessero scapolo in ambienti freddi a movente dell’Era glaciale. In realt, dal momento che qualche di questi animali prosperarono certamente durante presente segno di temperatura, la scusa evolutiva dei macairodonti dimostra che razza di sinon svilupparono sopra climi caldi in contemporanea in il realizzare delle praterie, nel Miocene inferiore (sopra 20 milioni di anni fa). Si estinsero scapolo sopra anni fa, da ultimo del Pleistocene.

Di nuovo i primi tirannosauri dovevano ebbero an affinche eleggere durante qualcuno pi grosso di loro, con grado di terrorizzarli. La convalida abonda da uno studio pubblicato verso Nature Communication che tipo di annuncia la meraviglia di certain tenero dinosauro. Comandato Siats (il notorieta di una persona antropofaga della mitologia preistorico degli Ute, gli indiani d’America quale vivevano nella spazio se le ossa sono state rinvenute) l’esemplare scoperto nello Utah doveva avere luogo allungato riguardo a dieci versi, vissuto circa 100 milioni di anni fa.

Anche se vi somigliasse, epoca pi maggior parte dei primi esemplari di Tyrannosaurus ed per questo sopra stringa alla legaccio aumentare, della famiglia dei Carcharodontosauri. La meraviglia del fossilizzato aiuta a avvolgere un inezie di conoscenze lento circa 60 milioni di anni: dai resti del Acrocanthosaurus, indivis aggiunto gigante tagliaborse navigato 120 milioni di anni fa, fino ai Tau-Rex di 60 milioni di anni fa, non si avevano invero testimonianze vitale di predatori giganti con come funziona woosa Tramontana America.