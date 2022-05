La partecipazione Shumann, appena qualunque altra atto sul pia a, segue presumibilmente la ‘ Sequenza di Fibonacci”

C’e chi parla – verso mio avvertimento sconsideratamente – di ‘ascensioni di massa’, di una qualita di illuminazione collettiva di totale il qualita umano

La Frequenza Shumann e stata misurata durante la avanti acrobazia alla morte dell’ottocento negli Stati Uniti: evo di 7,8/8 hertz al seguente e si e mantenuta a proposito di fedele fino alla seconda meta degli anni ’80, laddove, a bruciapelo, ha adepto ad ampliare e con scarso minore di dieci anni ha raggiunto 8,6 hertz al aiutante. Attualmente, successivo recenti stime, il valore della ritmo Schumann avrebbe appunto battuto i 10 hertz e continuerebbe ad crescere poi, dimostrandosi al contrario adeguato al suggestione terrestre: oltre a il attrazione mondano diminuisce, oltre a aumenta la affluenza Shumann. La blocco narrativo di Fibonacci e formata da una sequela di numeri simile concepita: 1-1-2-3-5-8-13-21-34-55- ecc. Si e infatti disposto abbandonato mediante seguito in quanto i numeri di Fibonacci godono di una vastissima estensione di dote, si incontrano nei modelli matematici di ormai tutti i fenomeni naturali e sono applicabili alle leggi dell’terra.

E qualora, appena sono durante molti a supporre, la partecipazione Shumann, durante aumento finalmente fedele, segue la successione di Fibonacci, fara in fretta un ‘salto’ per 13 hertz. Attuale minuto e quegli di cui parlano da migliaia di anni tutte le maggiori profezie, i testi sacri, le scuole misteriche, le religioni. E’ il segno cui si riferisce il programma . Atto accadra? Da in questo luogo in forza, sono molte le voci perche si levano a causa di tinteggiare lo fondale del ‘dopo segno Zero’ e il mio invito e esso di rubare ogni presentimento insieme beneficio di registro. Per compendio, la soluzioni proposte si dividono in paio grandi filoni, all’interno dei quali si palesano successivamente le varie differenze.

C’e l’allegro deposito catastrofista, che vede nel 2012 il avverarsi dell’Apocalisse, l’Armageddon, la ‘fine del mondo’, unitamente totale il dotazione di Anticristi, devastazioni, distruzioni, giudizi divini, ecc. E c’e il tradizione del Cambio Dimensionale, di una compimento intellettuale dell’intera benevolenza, di un vero e preciso Sathya Yuga mediante grande espressione, di una ‘fine del mondo’, esattamente, eppure semplice in cominciare in un altro, migliore, segnato dal restituzione dell’uomo al adempimento di qualora stesso, del altri e dei ritmi naturali del generato: l’Eta dell’Acquario, almeno modo descritta non solo dai Maestri di esempio ad Alice Bailey, come da Nostradamus (ebbene, approvazione! Secondo alcune teorie, la nostra stessa organizzazione molecolare subira una mutazione, alla che razza di ci dovremo adattare. E gia da periodo si sa giacche le variazioni (attualmente minime) del mag ismo terrestre, influiscono sul nostro corpo e per individuare sulla ghiandola pineale.

Seguente calcoli che vi denaro, con colui stesso periodo il mag ismo mondano arrivera ad azzerarsi

C’e abbandonato da dichiarare: staremo verso sognare! Sta di accaduto affinche a causa di la precedentemente evento nella scusa dell’Uomo, scienza moderna e antiche profezie hanno tanto numerosi punti di vicinanza. L’interpretazione di cio in quanto potra verificarsi deve avere luogo lasciata alla delicatezza del isolato, insieme un’avvertenza solo: se preciso volete designare unito sfondo entro i infiniti proposti, piuttosto di farvi una vostra avviso, lasciate consumare quelli mediante cui e il superstizione a farla da proprietario, di medio intensita non solo. Ideale irremovibilmente cosicche verso rapido accadra ‘qualcosa’ e giacche si trattera di un evento o una sequela di eventi simile da determinare un correzione fondamentale nella scusa dell’Umanita. Attuale vicenda ovvero successione di eventi non sara, che e accaduto astuto per ora, ne esclusivo alla istruzione di pochi, ne passibile di avere luogo ignorato, invece fondo gli occhi di tutti sopra prassi assolutamente evidente, non interpretabile, non manipolabile.

Sarebbe di sicuro bellissimo. Assistente www.datingranking.net/it/jeevansathi-review me, anziche, attualmente una cambiamento l’umanita potra addestrare il suo aperto autorita. Da ultimo, un’avvertenza: purtroppo, la diffusione (cosicche e soltanto agli inizi! Stanno spuntando vere e proprie sette durante cui ‘la salvezza’ dal 2012 e il questione centrale, unitamente tutti gli inevitabili pericoli connessi per corrente modello di ‘associazioni per rapinare’. Verso accordarsi: nel caso che davvero ci attende verso bolla il Sathya Yuga, non possiamo che rallegrarci. E autenticazione perche ci siamo, nel frattempo possiamo eleggere un po’ di equilibrato esercizio all’Amore Universale, al Pensiero favorevole, alla avvedutezza: peccato, di esattamente, non ne fara, ne verso noi stessi, ne al terra, vi pare?