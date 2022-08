La medecine aussi, le journalisme, le notariat – et generalement l’integralite des professions.”

“Di?s Que j’etais passe sous le bandeau, on m’avait interroge concernant le amour pour Sade. Non nullement parce que j’ai ete le libertinage [. ] de Sade ou la partouze, ainsi, ainsi d’affilee, mais c’est parce qu’y’avait l’idee de la peine [. ] et que sa propre liberte n’est jamais arretee par celle des autres, elle pouvait empieter concernant celle des autres. [. ]. Et donc quelqu’un qui serait traverse de facon automatique ou par conviction via des pulsions mauvaises ne va pas etre initiable.”

Emmanuel Pierrat

in Mes questions concernant. J’ai franc-maconnerie, de Serge Moati et Alice Cohen (France, 2014).

(1) Emmanuel Pierrat est ne en 1968. Il est avocat, editeur, romancier, traducteur, essayiste et franc-macon. Il est egalement president du tarifs Sade, tarifs litteraire francais cree en 2001 par Lionel Aracil et Frederic Beigbeder en hommage au Marquis (ont surtout participe a ce jury Catherine Breillat, Catherine Millet et Catherine Robbe-Grillet).

Testament de D.A.F. Sade, avant-dernier paragraphe :

“Cinquiemement, enfin : Je defends absolument que le corps soit ouvert sous quelque pretexte que ce puisse etre ; je demande avec la plus vive instance qu’il soit garde quarante-huit heures dans la chambre ou je decederai, place dans une bierre de bois qui ne est clouee qu’au bout des quarante-huit heures prescrites ci-dessus, a l’expiration desquelles la dite bierre est clouee. Pendant cette intervalle il sera envoye un expres au sieur Le Normand, marchand de bois, boulevard de l’Egalite, 06 cent votre, a Versailles, pour le prier de venir lui-meme, crГ©er un compte established men suivi d’une charette, chercher mon corps pour etre transporte sous le escorte et dans ladite charette au bois de ma terre une Malmaison, commune d’Emance, pres Epernon, ou je veux qu’il soit place, sans aucune espece de ceremonie, dans le premier taillis fourre qui se trouve a droite dans ledit bois en y entrant du cote de l’ancien chateau par la grande allee qui le partage. La fosse pratiquee dans votre taillis va etre ouverte avec le fermier en Malmaison sous l’inspection de Monsieur Notre Normand qui ne quittera mon corps qu’apres l’avoir place dans ladite fosse ; il saura se Realiser accompagner au sein d’ votre ceremonie, quand il le veut, par ceux de mes parents ou amis qui, sans aucune espece d’appareil, auront bien voulu me donner votre derniere marque d’attachement. J’ai fosse, une fois recouverte, il sera seme dessus des glands, afin que plus tard le terrain de ladite fosse se trouvant regarni, ainsi, le taillis se retrouvant fourre comme il l’etait auparavant, les traces ma tombe disparaissent d’une surface en terre tel je me flatte que ma memoire s’effacera de l’esprit des hommes, excepte neanmoins du petit nombre de ceux qui ont voulu m’aimer jusqu’au dernier moment et dont j’emporte un bien doux souvenir au tombeau.”

D.A.F. de Sade : Ceci est notre testament, Ed. Calligrammes, Quimper, 1987

A. Dans son post de description du produit precite, Jean-Pierre Guillon nous apprend qu’il ne fut tenu aucunement compte des dernieres volontes du marquis et qu’il eut droit a une ceremonie bien religieuse organisee par ceux qu’il appelait lui-meme la “racaille tonsuree”.

B. Rappel chronologique :

– 2 decembre 1814, par dix heures du soir, deces de D.A.F. de Sade ;

– 14 decembre, a une heure de l’apres-midi, soit douze jours apres sa disparition , depot au Tribunal civil de premiere instance via Maitre Finot, notaire du marquis, du testament. Celui-ci y fut decachete, lu et decrit par le menu.

– 2 janvier 1815, inventaire apres deces, en presence de le gamin, a Charenton.

“au champ du langage, la denotation n’est atteinte reellement que par le langage sexuel de Sade (1) ; ailleurs, votre n’est qu’un artefact linguistique [. ].

Roland Barthes : Roland Barthes avec Roland Barthes, Ed. du Seuil, col. “ecrivains de i chaque fois”, 1975, p. 67.

(1) Cf. Roland Barthes : Sade, Fourier, Loyola, Points/Seuil, col. “essais”, 1980, p. 137.

“Quand il est enfant, il inventait des histoires de meurtres. Et n’etait satisfait que lorsqu’il parvenait a faire pleurer son petit frere. Avec Henri-Georges Clouzot (1), le cinema est beaucoup le reflet de l’ame du cineaste ! Ce portrait imbrique donc [. ] panorama de l’oeuvre du cineaste et tentatives de percer a jour ses motivations sado-masochistes (2). L’epoque n’est gui?re innocente : Clouzot fut une piece maitresse en societe Continental Films (3), creee en France, au debut de l’Occupation, avec Goebbels (4) et dirigee par Alfred Greven (5) ; une periode aussi noire ne pouvait que apporter raison a ce misanthrope (trop) conscient d’la part d’ombre de l’ensemble de ses contemporains. [. ].”