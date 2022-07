La historia de un incesto camino a paso. Cubre su rostro con las dos manos Con El Fin De luego proseguir con la desgarradora historia.

“Caia la tarde de un conmemoracion sobre septiembre del anualidad 2005. Yo acababa sobre seguir 11 anos. Suvenir que esperaba a mi mama, que llegaba las viernes igual que a las 7:00 sobre la noche sobre su trabajo en la casa de clan. Ese hombre me llamo y no ha transpirado me pidio que le llevara agua a la habitacion. Entre y me dijo: ‘Cierra bien la puerta’. No me asuste. El era mi papa”, contiene el llorera Adriana, la joven de 24 anos que sobre esta manera comienza a relatar paso a paso la biografia sobre incesto sobre que fue victima por alrededor de nueve anos de vida.

“Cuando le pase el vaso, me halo por la mano y no ha transpirado me dijo: ‘?De quien son esos senitos tan lindos que tendri­as?’ Era la chica, aunque no lo podia creer. Solo yo decia: no, nunca, nunca. Me quito la blusa e inicio su asquerosa actividad. Yo lloraba desplazandolo hacia el pelo el me decia: ‘?No te gusto?, ?no te gusto?’. Dios, alla comenzo mi vida an acontecer un infierno”, cuenta entre sollozos, quien hoy seri­a bien la psicologa.

El llorera nunca detiene su intencion de ‘desnudar su alma’ contando su historia de ‘vestir sobre prevencion’ a tantas ninas vulnerables sobre convertirse en la victima de incesto por parte sobre su progenitor o sobre algun integrante de su estirpe.

“Llore inclusive que se me consumieron las lagrimas. Mi hermanita de unico cinco anos me preguntaba que me pasaba. La miraba con pena por el monstruo que nos habia tocado igual que padre. El si sabia que mi mama no llegaria por motivo de que tenia que permanecer a trabajar ese fin de semana.

Asi que pense: bueno tengo que defender a mi hermanita, y nunca me separe de ella ni un instante”, relata Adriana haciendo enfasis en que su panico era que le hiciera exactamente lo a la chica.

Seri­a valiente. Sigue contando con crudeza como tuvo que prepararle cena a quien llama “esa bestia”. “Recuerdo que le hice pan con chocolate.

Se lo puse en el trapo sobre mesa que teniamos, asi­ como me obligo a que se lo llevara a la cama. Fui con mi hermanita desplazandolo hacia el pelo se dio cuenta que lo hice de protegerme y no ha transpirado protegerla. De inmediato me grito: ‘?Que te pasa a ti?, ?crees que por la chica nunca te vas a acostar conmigo nuevamente? Te equivocaste.

Duermela o En caso de que la atiendo a ella’.

Se me enfrio el alma. Por suerte llego un primo an acostarse a la casa”, comenta con un suspiro igual que En Caso De Que viviera nuevamente aquella pesadilla.

ANOS DE SILENCIO POR SUPERAR A SU HERMANA La segunda ocasii?n que su progenitor abuso sobre la novia fue aun mas traumatica, dice Adriana, la mozo que en la actualidad con 24 anos de vida se ha atrevido a distribuir su biografia sobre incesto con lectores de LISTIN DIARIO con el inclinacion de que se mantenga mas vigilancia acerca de los infantes, asi­ como se oriente con respecto a la denuncia carente restaurar en chantajes.

“Nunca olvidare ese fatidico martes cuando llegue de la escuela, y no ha transpirado alla estaba, esperandome. No me dejo comer. ‘Asi podri­a ser me gustaverte, con tu uniforme’, me dijo ese cerdo. Me llevo a la habitacion a la potencia y no ha transpirado me violo dos veces seguidas.

Yo no tenia potencia ni Con El Fin De lamentar. Lo han sido an investigar y se fue.

Separado escuche cuando me vocifero: ‘En la cocina esta tu condumio mi amor’. No comi nada. Igual que a las cinco sobre la tarde pude pararme cuando la vecina que cuidaba a mi hermanita me llamo Con El Fin De entregarmela”.

Recuerda que la vecina, curiosa le pregunto: “?Tu te sientes mal?”.

A lo que respondio: “No. Podri­a ser tengo sueno”. “Pues duermete, que traigo la pupila mas tarde”. A esta peticion Adriana dijo que si. Nunca queria que su hermanita la viera en esas condiciones. “Porque pero yo era una cria, la situacion sobre pobreza me habia convertido en la adulta que fregaba, trapeaba, lavaba, hacia cena y no ha transpirado cuidaba sobre mi hermanita por las tardes”.

Era esa vecina la que le pasaba la comida de los tres (el padre asi­ como las 2 ninas), sostiene la joven que asegura que cuando fue violada la segunda ocasion unicamente habian anterior 15 dias desde Durante la reciente. “No fue antiguamente por motivo de que el primo que fue a pernoctar aquella noche, se quedo por mas dias. Igualmente suvenir que cuando paso Durante la reciente ocasii?n, cuando a la semana mi mama volvio, porque tuvo que permanecer corrido, ni cuenta se dio de mi tristeza”.

“Mi mama ademas era la victima sobre esa bestia. Han sido demasiadas las veces que la escuchaba gritando que la dejara dominican cupid cuando queria quedar con ella a la potencia. Era un enfermo”, dice Hoy apretando sus punos igual que En Caso De Que quisiera tenerlo enfrente Con El Fin De elaborar equidad con sus pro pias manos y no ha transpirado, con los conocimientos que En la actualidad tiene.

En la tercera ocasion, la vecina casi lo descubre. “Toco la puerta varias veces desplazandolo hacia el pelo estaba como desesperada.

El me dijo: ‘Hazte la dormida, corre’. Asi lo hice, por consiguiente bien en varias situaciones me repetia que si lo delataba le haria lo mismo a mi hermanita”, llora y veloz se repone Con El Fin De seguir contando lo que al aparato sobre reporteros le desgarraba el alma.