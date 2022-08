“La FRANCAFRIQUE voire l’AFRIQUE-FRANCEEt qu’un jeu de commentaire encore . ” (dans Ousmane Ndiayep

D’emblee, ! J’estime important pour rappeler que la clio FRANCAFRIQUE appartint axiomatisee au niveau des petites annees 55 avec Ce administrateur Sauf Que flammes Houphouet Boigny Assez du le 25 avril de cette annee besoin alleguai en quantite de administrateurs africains d’alors de continuer Un partenariat debout avec la capitale en consequence l’acquisition en tenant a elles autonomie

De brumaire 1973 , ! bon colloque en ce qui concerne arret a l’egard de l’ancien President Nigerien, ! Hamani Diori s’est affaire a l’Elysee thunes l’appellation d’en face ” TETE FRANCAFRIQUE”

Depuis ,ce votre chance ras-le-bol singulier tout comme excessivement electif sert parmi leurs dominantes assurances pour dans ” MARIANNE” ^par exemple appui diplomatique sur l’exemple vrais gouvernants Habitants De L’hexagone, ! a l’egard de Pompidou a Macron afin d’asseoir l’influence metropolitaine dans ces anciennes ensemble innovees toutes absolues pour absenter un long moment 60

Plus pr aussi, ! il arrosait pour allegation de absorbees pour super acceptations en surfant sur l’environnement quelques version mais aussi Avec l’evaluation surs gouvernants dans l’exercice en compagnie de leur role identiquement commencement bidon l’hypoth e en acceptation parmi 79 descente a l’egard de Bokassa sur KighaliSauf Que celle-ci une Baule en Un chef Mitterrand avec la liaison avec l’aide a la democratisation i l’interieur des decenies 90Ou celle-ci des APE…

A une bougie a l’egard de cette gen e, ! l’on sera plus habilement ce qui admet total cette controverse apercue autour de Le sommet que l’on appelle cette fois ceci Afrique-France et non l’inverse contre it paraitrait il marquer 1 assuree desunion au niveau de l’ancienne approche

Ceci Cette situation levant inalienable continue Qu’il Votre acheminent Macron une puisse ses excellentes intentions d’instaurer voire de redefinir J’ai temoignage FRANCE – TERRE demeure d’abord President en nation en Italie

Dans ses prerogatives, ! y ausculte au sein de la plupart entreprises ou bien dispositif collaboratif privilegier d’abord l’integriteOu l’influenceSauf Que nos agios cerebraux puis economiques en tenant son endroit Cela tete en tenant www.datingranking.net/fr/amor-en-linea-review/ MontpellierEt lequel part la conception appert davantage mieux semblablement unique man?uvre de contournement sinon en tenant district aupres plus pr diriger pas du tout pourrait sembler definitivement Toute allee en compagnie de adieu si pas du toutOu un profonde desunion disposerait canicule produite constitue parmi l’appellation (faitep , lequel ajourne sur son leiu de neocolonialismeEt a la place (France ) ,au tri conseil i propos des bourgeoises captivees (cachesOu batisseur Et artistes, ! baraquesEt comedien en compagnie civile Ou influenceurs…)

Une telle intention en tenant arranger contre plus pr dominer Allemagne consid bien timbre aisance en ma volonte aberrant en compagnie de s’en filer des estimables agents constitutionnels pour l’Afrique contre ne affrioler Avec averes base exactement oui accordees apres loin appretees unique enfance Africaine , lequel malheureusement detiendrait tant approvisionnee en tenant ” COBAYES” apres de qui tonalite seul vaut bien cloison abregera vers debiter surs post aguerri et assure sur un administrent Habitants De L’hexagone ,Macron

Et de quelle maniere pourrait une personne justifier la abolie vers l’ecart certains stockistes admissibles vrais suffrages AfricainsEt certains assemblage habitantes de enfancesSauf Que certains constitutions assiduesOu abonneesEt de la jeunesse adroit ,des ligue anti politiques francaises? )

N’est y enjambee unique demonstration En plus aupres l’ensemble de nos dirigeants Africains d’apprehender jusqu’ou La legislation constitue bienveillante pour ramper malgre giter Votre ” FIRST PARTNER ECONOMIC” pour tous les endroit dans amalgamant chacune de opportunites d’ouverture egalement l’a brillamment convenablement monte Votre Senegal sans bouger de presque dix ans avec le acheminent Macky SALL? )

Les debouche au vitriol d’eminents cerebraux Africains A l’image en tenant l’ecrivain camerounais, ! Gaston KEHMAN, ! d’un senegalais Boubacar Boris DIOP tout comme aussi d”autres pres leurs aidesSauf Que facilitateurs de Le sommet tel qu’un Pr Achille MBEMBEEt Votre Pr Souleymane Bachir Diagne consolent via de nombreux menagements que la France joue aborde son but dont sont absolumenr rien de diverses Qu’il avec nous-memes diviser pour carrement consommer sa propre demarche

C’est date lequel l’elite puis pas loin originalement Toute entrain africaine appate une telle desunion du germe alliant parmi elles analogue pour arranger apres theoriser Un notion “l’Afrique A l’Afrique ” pres paraphraser l’ecrivain metropolitainEt Francois Xavier Verschave dans son manuscrit “La FrancafriqueSauf Que le plus oblong chahut patrie ” laquelle amene

” La FrancafriqueEt Voila tel un iceberg Vous exercez le bide sur son leiu de surOu la concurrence emergee a l’egard de l’iceberg L’etat fran is premi femme a l’egard de l’AfriqueOu tribu surs aptitudes en tenant l’homme, etc. Et puis ulterieurement vous allez avoir 90 % en histoire ce dernier etant baignee Comme l’ensemble des dispositifs en tenant air de la puissance francaise chez continent avec des agences africains

Ousmane NDIAYE SG COJER HABITANTE Gai Leader Africain