La ensenanza sexual en las escuelas citas

Desde permite anos de vida se viene hablando desplazandolo hacia el pelo polemizando acerca de la llamada educacion sexual en las escuelas, tanto publicas igual que privadas. Se discute en En Caso De Que es apropiado documentar en la sexualidad a varones y ninas juntos en el tiempo salon, En Caso De Que se tiene que escuchar la impresion sobre los padres o no respecto a toda esta tematica; especialmente En Caso De Que, como se intenta frecuentemente, se deberia comenzar desde el jardin pueril, a la mas temprana edad.

La formacion sexual en las escuelas

Escrito por Dr. Sean OReilly.

Introduccion

Notemos que seria indiscutible que, Igualmente, intervienen fuerzas economicas extremadamente poderosas, tales como las fabricantes de anticonceptivos, los que comercian con la pornografia y no ha transpirado organizaciones tales igual que SIECUS, IPPF, Zero Population Growth, etc.

El asunto seria demasiado amplio igual que para abarcar en un catalogo igual que este, por tanto, aca solamente comentaremos de la formacion que se da en un identico salon de clase a ninas y no ha transpirado ninos juntos. Muchos sobre dichos programas dan una instruccion extremadamente detallada, nunca unicamente de la mecanica sexual, sino sobre las pormenores clinicos sobre la ejercicio sexual humana desplazandolo hacia el pelo sobre el proceder sobre los alumnos en su edad pre-pubertad.

Ellos ofrecen lo que no podran cumplir, en otras palabras la instruccion neutral que pudiera asegurar la actuacion responsable de los alumnos en disputa, igual que es la comportamiento que llevase an una disminucion de las enfermedades venereas desplazandolo hacia el pelo a la reduccion de las relaciones sexuales ilegitimas y no ha transpirado la reduccion de embarazos nunca deseados.

Los argumentos sobre la instruccion acerca de la sexualidad en tipos mixtas se dividen en 3 nucleos profesional, constitucional /legal y no ha transpirado practico.

Experto

Dar conocimientos sexuales detallados en la clase o en privado a ninos en la pre-pubertad, es potencialmente danino. El riesgo sobre ello consiste en el periodo sobre latencia en el crecimiento y no ha transpirado crecimiento sobre la temperamento humana. Este periodo goza de la prolongacion variable en cada ser persona, pero en general se puede ubicar desde los seis anos de vida inclusive aproximadamente los once anos.

A lo largo de ese periodo, las pensamientos sexuales, las fantasias e intereses sexuales son minimos asi como la periodo esa de la vida es ideal desde el tema sobre ojeada sobre construir el caracter.

Este concepto de latencia es aceptado igual que fundamental por la generalidad de las excelentes psiquiatras desplazandolo hacia el pelo psicologos. Sin embargo, los que promueven la educacion sexual en la tipo, procuran quitarle trascendencia e tambien negarla. Por ejemplo, El prestigio de la latencia es reafirmada por el Grupo sobre Avance de la Psiquiatria (Scribner, N.Y.) asi como en el Congreso sobre la Asociacion sobre Psicoanalistas de Ninos de los EE.UU. En este Congreso, hubo consenso sobre que el generar la sexualidad entre los ninos en esta etapa, dana la educacion y no ha transpirado el progreso del acontecer persona.

El fin danino sobre la educacion sexual a lo largo de la latencia fue senalado por el Dr. Charles Srnoff, patron de psiquiatria de ninos en el hospital Br kdale de Br klyn, Estado sobre novedosa York. El dice El pequeno madura asi como en ciertos casos retrocede asi como De ningun modo llega an acontecer lo que seria competente de acontecer, En Caso De Que se le perturba su tiempo sobre educacion durante su latencia. (Psychoanalytic Quarterly, Vol. XI, No. 3, 1971.)

Deseo sumar aqui dos afirmaciones que me han sido fabricadas personalmente.

El Dr. John Meeks, director sobre los servicios a ninos desplazandolo hacia el pelo adolescentes del Instituto Psiquiatrico sobre Washington, escribio

Este periodo de latencia seria extremadamente fundamental en el progreso de el catalogo sobre destrezas que seria bastante amplio El foco de latencia, esta recogiendo noticia sobre el universo y no ha transpirado desarrollando habilidades enfrentandose con el novio. Se sublima mucha intriga previa sobre lo sexual, con el fin de seguir con estas tareas. Seria innegable que la innecesaria estimulacion de intereses directos puede inmiscuirse con dichas tareas. El sexo explicado en el salon sobre clases, produce una interaccion que es explicita y no ha transpirado dirigida a detalles anatomicos de actividad sexual dentro de seres humanos desplazandolo hacia el pelo produce una interferencia infortunada con el crecimiento normativo, que esta en desarrollo a esa edad

Es evidente, en mi impresion, que la instruccion sexual en los cursos elementales nunca presenta garantias desplazandolo hacia el pelo seria potencialmente destructiva en un genial porcentaje sobre nuestros ninos.

El Dr. Myre Sim seria monitor sobre psiquiatria en la Universidad de Ottawa. Previamente fue Profesor de psiquiatria en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, en donde se dedico an establecer a las colegas que la educacion sexual nunca debia causar una moralidad que terminara en el aborto.

Su respuesta a la pregunta sobre su tema de vista referente a la capacitacion sexual en el salon de tipos, fue igualmente tajante desplazandolo hacia el pelo decidida, dice

La ensenanza referente a la sexualidad no puede ser considerada igual que diferentes maneras de asimilar. Nunca es disputa de meditar quien se beneficia, sino de meditar en quien se hiere o lastima con eso. Debe reconocerse que la escuela en su metodo sobre grados y no ha transpirado en su infraestructura, si bien seria satisfactoria de diferentes ensenanzas, nunca es apropiada Con El Fin De instruir sobre la sexualidad a las ninos lo cual puede doler a ciertos docentes que pretenden que al completo pase por su control y no ha transpirado que ninguna persona mas que ellos tenga derecho a comportarse en el desarrollo educacional; lo cual podria ser considerado por ellos igual que la afirmacion sobre resguardo de fueros gremiales, sin embargo el sobre ellos seria un pensamiento totalmente inexacto en el ambito de la sensibilidad individual que debe premiar en este particularisimo aspecto de la capacitacion sobre ninos en esa edad.

La sexualidad seria basicamente una disciplina de caracter particular asi como por si misma no produce niveles serios de responsabilidad en las consecuencias sociales desplazandolo hacia el pelo lo cual seria lo que las modernos educadores en la sexualidad se encuentran realizando informan, muestran, pero nunca relacionan con esta los valores.

Estoy en sintonia enteramente, en que las perturbaciones en el periodo sobre la latencia, interfieren con el aprendizaje a lo largo de la mas productiva etapa de el progreso del nene. En este apariencia, seria anti-educacional.

Semblante constitucional / legal