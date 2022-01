La diputada sobre Podemos denuncia una agresion sexual en la ruta jacobea en Asturias

Paraiso Santiago afirma que al cautivar al 112 de Asturias y no ha transpirado alertar de que un hombre se masturbaba delante sobre ella le recriminaron que como se le ocurria viajar sola | Barbon da “su soporte desplazandolo hacia el pelo simpatia” a la diplomacia

Oviedo | 07·08·21 | 12 51

La diputada de Podemos por Ibiza salvacion Santiago estaba gozando de la practica de elaborar el Camino de Santiago sola, encontrandose “a muchedumbre extremadamente hospitalaria” y disfrutando con “algo tan maravilloso” hasta que ayer, cuando hacia una epoca entre Luarca desplazandolo hacia el pelo Navia, un adulto la siguio asi­ como se puso a masturbarse delante de la novia. Despues de el golpe sobre esta ataque sexual se llevo un segundo disgusto cuando, victima del panico, llamo al 061, un telefono que en Asturias redirige al 112 sitios web bicuriosos, asi­ como la persona que le atendio, segun el relato de la vicepresidenta de el Parlament Balear, le pregunto que como se le ocurria hacer el Camino sobre Santiago sola. La politica dice estar “indignada” ante esta respuesta y reconoce al cotidiano La novedosa Espana, del tiempo conjunto que este periodico, que desde este momento “si ya iba con un poco sobre pavor, hoy por hoy ire con mucho mas”.

La unica reaccion desde el Principado sobre Asturias fue la sobre Adrian Barbon, presidente de el Gobierno regional, que quiso mostrarle su “apoyo” como consecuencia de las redes sociales “Gloria, como Presidente de el Principado de Asturias deseo expresarte mi apoyo desplazandolo hacia el pelo afecto y el deseo sobre que la Guardia Civil consiga localizar y detener a mencionado individuo. El aldea asturiano rechaza, sobre maneras tajante, estas y todas las agresiones machistas”, anadia en la replica a un opinion sobre la propia paraiso Santiago en la misma red social. Este periodico se puso en roce con la consejeria responsable de el 112 de Asturias desde en donde nunca quisieron efectuar ninguna declaracion.

En la actualidad, en un tramo solitario del itinerario sobre Santiago un modelo me ha perseguido haciendose una paja. El 061 me ha renido por ir sola. El problema nunca soy yo, es el puto depravado que venia detras. MAS ELEVADO Existen QUE DECIRLO? Estoy poniendo una denuncia en la Guardia Civil sobre Navia.

No he ayer mas miedo en mi vida. He corrido ambito a traves por barrizales. Debido a me ha condenado a ir mirando hacia antes cada cinco min.. Esa seri­a la liberacii?n que poseemos las hembras.

Salvacion Santiago habia tenido una primera habilidad con la carretera Xacobea realiza unos anos junto a su hermana, con la que hizo algunas etapas en Logrono. Este verano habia determinado probar sola “La practica con mi hermana me habia gustado y me apetecia desconectar”. En esta ocasion escogio empezar la carretera desde Gijon asi­ como acabarla en Santiago. Cualquier iba “normal” hasta que sufrio la golpe sexual “Iba caminando y senti al senor por detras, cuando me gire me dijo que iba an orinar, di unos consejos mas y cuando me volvi a girar estaba masturbandose”.

En ese instante comenzo a pasar “como si no hubiera un manana”. La diplomacia explica que el trayecto por el que transitaba estaba vano. “No habia ninguna cosa, solo campo verde, unico cuando pase veinte minutos caminando deprisa me encontre con alguien”, relata referente a una destreza que a continuacion denuncio a la Guardia Civil, que esta investigando los hechos. “Denuncie asi­ como salieron con el auto a dar una reves por la zona”, explica salvacion Santiago, quien pide “mas vigilancia por el itinerario sobre Santiago. Nunca he visto ni la patrulla”, anade.

La siguiente reaccion que tuvo luego sobre pasar fue la sobre sacar el telefono y no ha transpirado seducir al 061 (el 112 en Asturias) “Cuando me paso esto llame al primer telefono que se me ocurrio, nunca tenia pies Con El Fin De pasar, saque el movil de la rinonera, llame y no ha transpirado me preguntaron en que lugar estaba, les dije que no lo sabia asi­ como me contestaron que entonces nunca podian ayudarme, me parece inimaginable que nunca posean un localizador Con El Fin De conocer desde donde llamas”, relata Santiago. Sin embargo lo que le parecio deficiente sobre la llamada fue el comentario que le hicieron “Me dice que como se me acontece correr sola, que si no he encontrado empresa Con El Fin De efectuar el Camino, me da la impresion indignante”.