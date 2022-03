La Antigua Mesopotamia en una cita enamorando

En esta zona hay varias urbes que aparecieron permite unos 6.000 anos. Los habitantes de estos asentamientos eran individuos habiles e inteligentes que realizaron diversos descubrimientos vitales. Se cree que inventaron la rueda, el arado con hoja de metal y, lo mas trascendente sobre cualquier, el procedimiento sobre la escritura.Las tierras que rodeaban a los rios Tigris y no ha transpirado Eufrates eran llanuras bajas en donde la tierra era profunda y no ha transpirado fertil. Cada ano, en estacii?n primaveral, los rios inundaban las orillas depositando una rica capa sobre limo sobre la tierra. No obstante, a pesar de ello la region ( en el presente parte sobre Iraq) era demasiado deshumedecida igual que de ser un terreno ideal Con El Fin De la agricultura. En veranillo caia excesivamente poca o ninguna chubasco y la tierra se volvia deshumedecida y dura. Sin agua nunca podian crecer las cosechas. Mesopotamia solo pudo ser cultivaba con exito cuando sus habitantes aprendieron a dominar y no ha transpirado regular la crecida de estas aguas dadoras de vida.En algun instante en torno a 5000 a.C., los usuarios de la tierra de Sumer, en el sur sobre Mesopotamia, aprendieron como hacerlo. Construyeron diques, canales desplazandolo hacia el pelo albercas de aprovisionar agua y llevarla a las campos. Esto les permitio cultivar datiles, verduras, cebada desplazandolo hacia el pelo trigo. La cosecha podia ser almacenada desplazandolo hacia el pelo consumida abundante luego sobre existir sido reservada, liberando a los consumidores del riesgo sobre morir sobre hambre. Sobre manera que los antiguos sumerios prosperaron, su cantidad aumento y no ha transpirado las comunidades se hicieron mas grandes.Gracias a la irrigacion, Mesopotamia se convirtio en una tierra de abundancia. Las personas pescaba en los rios, cazaba aves salvajes en las marismas y no ha transpirado criaba animales, como cerdos, ovejas asi­ como cabras. Entretanto regaban y araban sus tierras, la produccion de sus cosechas aumento, llegando an ocasionar un excedente. Esto significo que algunos miembros sobre cada comunidad podian abandonar el trabajo agricola desplazandolo hacia el pelo dedicarse an otras ocupaciones, convirtiendose en sacerdotes, administradores, artesanos y no ha transpirado mercaderes. Esta especializacion seri­a uno sobre los primeros signos sobre civilizacion.

Los comienzos del comercio

La especializacion tambien significo que los artesanos podian producir bienes con los que se podia comerciar. Los alfareros mesopotamicos transformaron la arcilla local en recipientes donde consumir y no ha transpirado beber. Igualmente produjeron pesas de los telares, herramientas desplazandolo hacia el pelo cuentas Con El Fin De adornos. Los mercaderes sumerios comenzaron a correr bastante, estableciendo lazos comerciales con regiones distantes como Anatolia, Siria asi­ como la India. Esos mercaderes podian canjear las cosechas y no ha transpirado los bienes mesopotamicos por materias primas de estas que carecian, como madera, canto Con El Fin De la edificacion asi­ como metales.Segun fue aumentando la red sobre canales, los poblados comenzaron a c perar en el mantenimiento sobre la misma. La colectividad se hizo mas compleja. Al similar lapso, la hostilidades se hizo mas habitual, al acontecer los poblados asaltados por los asentamientos vecinos o tribus de afuera sobre la region. Cada vez mas y no ha transpirado mas gente se vio obligada a vivir en mayusculos asentamientos de defenderse; los asentamientos se comenzaron a fortificar con altos muros. Asi fue igual que, en torno a 4500 a.C., surgieron algunas de las primeras ciudades del mundo. Habia nacido la nueva era, urbana, que tomo su apelativo de alguno de los mayores asentamientos de la region.

La localidad sobre Uruk

El asentamiento en cuestion seri­a Uruk, que en torno a 4500 a.C. cobijaba a un millar sobre ciudadanos. En 3000 a.C. se habia convertido debido a en una gran localidad sobre 100 hectareas de extensii?n, que servia de hogar a millares de individuos. El asentamiento estaba protegido por 9 km de solidos muros de ladrillo. Los enormes templos elaborados sobre el monticulo dominaban la urbe. Estaban dedicados a Ani, el dios del paraiso, e Inanna, la diosa del apego desplazandolo hacia el pelo de la guerra. La principal caracteristica sobre los templos eran las poderosas columnas decoradas con dibujos a base sobre clavos -pintados de negro, rojo asi­ como blanco- introducidos en el yeso. Los arqueologos que excavaron en Uruk encontraron tesoros inestimables, incluida la cabecera de femina esculpida en marmol blanco, que tal oportunidad represente a Inanna, y un gran vaso sobre alabastro con escenas religiosas.En epoca de guerra, los varones de Uruk asi­ como diferentes urbes se unian de formar ejercitos. Elegian a jefes, llamados lugals, Con El Fin De dirigirlos en la contienda. Bastante seguramente, esos jefes de hostilidades acabaron transformandose en los primeros reyes sumerios, que no tardaron en gobernar las ciudades. Al tiempo tiempo, cada localidad llego a dominar la zona que la rodeaba, formando un reducido reino.En las urbes, la generalidad de las viviendas estaban construidas de adobes, ladrillos sobre barro secados al sol. Es viable que el rey asi­ como los ciudadanos relevantes, como los sacerdotes y no ha transpirado los nobles, se alojaran en grandes viviendas; aunque lo edificios mas impresionantes eran los templos, que eran edificados sobre monticulos de tierra que los elevaban bastante acerca de el asentamiento desplazandolo hacia el pelo las tierras circundantes. Varios de ellos eran gigantescos la terraza miss travel de el templo sobre Uruk ocupaba una tercera pieza sobre la ciudad.Algunos arqueologos creen que al fundamentos los templos han sido almacenes en donde se guardaba la cosecha. Como tambien contenian los objetos sagrados de la comunidad, terminaron por transformarse en el centro de las ceremonias religiosas y no ha transpirado del comercio. Por lo tanto, los sacerdotes no tardaron en hacerse responsables de el apropiado gobierno sobre la localidad. Cada ano, los granjeros traian sus cosechas al santuario y no ha transpirado les daban la pieza a los sacerdotes igual que ofrenda Con El Fin De los dioses. Los sacerdotes ademas controlaban el compraventa e inclusive la red sobre canales.

Enormes descubrimientos en Mesopotamia