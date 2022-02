L’humain : l’alpha et l’omega de la transformation digitale ?

L’adage d’apres lequel les crises sont d’excellents leviers d’acceleration vient-il d’etre mis a en gali?re via notre experience des confinements ? Un domaine parait avoir echappe a votre mode : la transformation digitale.

D’apres le barometre Croissance et digital, si 70% des firmes percevaient en 2019 le digital comme une opportunite, moins de la concernant deux pilotaient pourtant une telle strategie. Comment l’expliquer ? Quel role l’humain joue-t-il dans une telle transformation ?

Transformation numerique… ou digitale ?

Les nombreux debats semantiques autour du digital ne facilitent en que dalle une comprehension claire de ce concept. Numerisation, digitalisation, webisation, codification… ces mots sont souvent employes a tort ou a raison comme synonymes. Pourtant, si l’on se refere a l’etymologie du mot digital, celui-ci se rapporte a l’usager et a son experience d’la technologie virtuel, soit votre qu’il en fera avec ses doigts. Notre transformation digitale englobe ainsi la transformation virtuel.

Pour les firmes, cette transformation s’articule autour de trois axes : la relation client, la creation et l’utilisation de nouveaux services et l’optimisation des processus. Si la transformation digitale n’a donc rien de recent, Divers des axes le seront davantage, a l’instar de l’emergence de nouveaux services, allant de pair avec une forme de contraction de l’univers. Dans les faits, aujourd’hui, meme une PME peut exporter ses services a toutes les quatre coins du globe. Ca induit vraiment 1 changement dans la notion de concurrence. Au milieu des technologies actuelles et un accessibilite, de nouveaux entrants i propos des marches ont la possibilite de concurrencer les mastodontes de un secteur.

Toutefois, la digitalisation ne s’arrete jamais aux portes de l’entreprise. Ses impacts sont nombreux et touchent autant des manieres de consommer que des interactions sociales. On assiste a une forme de « cataloguisation » massive de nos societes, a l’image des succes de Tinder, Amazon ou Netflix. Notre numerique est a l’origine d’une revolution anthropologique. De nouveaux usages, comportements et services ont emerge avec le digital. Des produits qui n’en ont desfois que le nom. Aujourd’hui, 1 geant du secteur hotelier tel Airbnb peut ne posseder pas de batiment : c’est le regne d’la plateforme.

Mais en France comme ailleurs, l’utilisation du digital n’est jamais sans risque. Mes problematiques autour une cybersecurite et de la souverainete paraissent desormais au c?ur des debats : tracage des informations, usurpation d’identite virtuel, fraude commerciale sur internet, breche de securite, violation de l’intimite sur les reseaux, etc. Si les pouvoirs publics commencent a se pencher serieusement via ces questions et sur la reglementation des geants du net (GAFAM, BATX), ces man?uvres lourdes prennent du temps. Un moment different de celui des technologies numeriques.

La transformation digitale necessite l’implication de tous

La transformation digitale a sonne le glas d’une patience. Nos societes progressent De surcroi®t qui plus est vite, tant via des questions technologiques que societales. Ce phenomene d’acceleration, nos entreprises n’en paraissent pas exemptes. Elles doivent innover constamment, sous peine d’etre concurrencees ou de disparaitre. A votre titre, des grands groupes multiplient les campagnes de communication pour encourager la generation Z, rompue a Notre culture start-up, a rejoindre leurs rangs. Cependant, la culture d’une multinationale et d’une start-up ont peu de trucs en commun. Sans reflexion concernant la maniere d’integrer un esprit start-up dans ces grosses organisations, ce choc des cultures peut vite tourner a l’echec.

C’est egalement la situation lorsque le management tente d’imposer la transformation sans en expliquer les tenants et les aboutissants. Des au cours que l’on parle de transformation, nos attentes seront rarement naturellement alignees. Le management devra offrir 1 cadre. Mais quand ce cadre reste en gali?re defini ; pire, lorsqu’il n’est meme gui?re explique aux equipes operationnelles, la mise en ?uvre d’la transformation va tourner au cauchemar. L’implication des collaborateurs reste essentielle, ne serait-ce que Afin de recueillir leurs attentes et les aider a s’approprier de nouveaux outils et de nouveaux modes d’embauche. En somme, bien l’enjeu concernant le management consiste a accompagner des differentes strates d’une organisation, a les desiloter Afin de, in fine, optimiser l’experience client et collaborateur.

L’humain precede ma digitalisation

Les modeles pousses par le digital paraissent plus decentralises. L’entreprise devra s’en inspirer afin d’effectuer davantage confiance a ses employes et un accorder plus d’autonomie. Effectivement, avec la crise sanitaire et la generalisation du teletravail, c’est apparu que decentralisation ne rimait souvent pas avec perte de controle. Ca implique seulement de bosser differemment, voili n’importe ou ainsi que maniere collaborative grace aux nouvelles technologies.

Ce mouvement rend la place de l’entreprise d’autant plus saillante. Desormais, on attend de l’entreprise qu’elle joue, de concert avec l’Etat et la societe civile, un role preponderant dans la reponse aux enjeux societaux souleves par le digital. Dans les faits, se reclamer comment rendre le apporte plus green ne suffit plus. Les entreprises doivent repenser leur offre pour faire en fai§on que le green en fasse part integrante. La plupart startups l’ont d’ailleurs clairement compris.

Il reste toutefois encore d’une place pour l’elaboration de nouveaux projets et l’emergence de nouvelles pratiques. D’ailleurs, les TPE et PME pourront plus rapidement tirer leur epingle du jeu. Leur organisation a taille humaine un offre le loisir de changer de mode de fonctionnement bien plus simplement que au sein des grands groupes.

Notre digitalisation n’est d’ailleurs qu’une question d’humain. Pour convaincre d’une pertinence des services, Afin de construire sa propre strategie marketing, Afin de prendre en compte des besoins de l’ensemble de ses clients : sans humain, pas d’avancee. C’est a lui de convenir ce qu’il adviendra en transformation digitale.