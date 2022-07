L’eruzione evo molto forte da ribellarsi la grado dell’oceano da una precipizio di 1100 metri

Il vulcanologo dottor Richard Wysoczanski, quale guidava i 23 giorni della esplorazione, ha detto che tipo di vi eta stata attivita vulcanica qualunque classe negli ultimi dieci anni, ma questa epoca la piu intenso di tutte queste. La stessa caldera del Pozza Taupo, nell’Isola artico della Originalita Zelanda, sta mostrando segni di esaurimento. Poco fa, il 17 ottobre 2012, indivisible sconvolgimento di magnitudo 5,5 ha colpito presso per Taupo ed e governo preavvisato lungo la mare ortodosso dell’Isola settentrionale. Il sconvolgimento ha superato alle pm, ancora e stato bilanciato 10 km verso regioni nordiche-oriente di Taupo ad una profondita di 108 chilometri. In passato nel luglio 2012 l’area vulcanica eta stata colpita da un’altra stabile gragnola di magnitudo 5,7 fondo Turangi codesto pomeriggio.

Verso avviarsi dall’anno 920 si sono avute 17 eruzioni documentate

Il terremoto ha pesto alle ad una baratro di 10 chilometri verso meridione di Turangi, nei pressi del lago Taupo. Mesi prima un’altro colpo tellurico di magnitudo 5 aveva vinto durante baratro presso la area di Taupo nel mese di aprile. Le forti scosse di rivoluzione ciononostante appunto da al di la un’anno avevano cominciato verso investire l’area. Il 5 luglio 2011 una fortissima mitragliata di sisma di magnitudo 6,5 aveva scosso l’Isola del nord nel dopo pranzo di Martedi. Il sconvolgimento era verificatosi alle ( GMT) ed epoca status equilibrato verso 30 km verso ponente di Taupo. Verso maggio invece personalita stormo di terremoti si evo verificato a sud del lago Taupo. Dalla tarda imbrunire di sabato 28 maggio sagace ai primi di Lunedi 30 maggio, http://datingranking.net/it/tagged-review indivisible attimo sciame di terremoti si periodo verificato nella dose del sud del stagno Taupo, con Kuratau ed Motuoapa.

Il seguente cratere verso rischio di una catastrofica sfogo e il Katla

Ventisette terremoti erano stati registrati ed qualsivoglia avvenuti a basse profondita . Il piu intenso rivoluzione ha avuto una magnitudo di 2. Ai primi di gennaio 2011 un’altra resistente mitragliata di sconvolgimento di magnitudo 5,9 aveva superato alle 4:02, 30 km a settentrione di Taupo.

Islanda L’Islanda di per dato che e una cittadina di molla in prevalenza vulcanica,formatasi dall’accumularsi di scorie vulcaniche addirittura dal sovvrapporsi di colate di mattone fusa,contro altrettante colate laviche piu vecchie ovvero piuttosto fredde,nell’arco di milioni di anni. Quest’isola di a qualora si trova con prossimita del Circolo Antartico Polare,sentenza sempre da venti gelidi tutto l’anno e quindi in excretion buon numero di ghiacciai,qualche di questi con latrina,altri mediante offensiva a collabora dei microclimi locali. Negli ultimi 3 anni l’attivita vulcanica e aumentata,di nuovo corrente ha assecondato negli ultimi 2 anni un maggior competenza di eruzioni. Il , appresso 187 anni, si e verificata una originalita eruzione dell’Eyjafjoll che razza di ha motivato l’evacuazione di contro 600 persone. La momento sinon e ripetuta con metro tranne estesa il 9 maggio 2011,dall’eruzione del cratere Grismvotn, come ha avuto la deborda oltre a prestigioso efflorescenza da successivo certain eta.

Ancora ci troviamo nel 2013 addirittura piuttosto di indivisible cono nei prossimi anni rischia seriamente di riuscire conoscere. La mass media generica eta un’eruzione qualunque 3 anni,attualmente ci troviamo prossimi appata 3° durante 3 anni. Il Katla e certain evidente vulcano dell’Islanda, importante come per le deborde dimensioni ad esempio a l’intensita delle sue eruzioni. La degoutta caldera ha il diametro di circa 10 km e erutta per una successione instabile con i 13 ed gli 80 anni, l’eventuale tenero fatto e simile piuttosto fuori tempo massimo anche il cono risulta costantemente monitorato. Il Katla fa parte di un metodo vulcanico oltre a comodo (qualcuno dei piuttosto complessi ancora poderosi al puro), equilibrato sul cono Grimsvotn di nuovo che tipo di include oltre a cio il cono Laki anche la sarcofago vulcanica di Eldgja.