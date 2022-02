L’application de rencontres web francaise depasse les 100 millions d’utilisateurs au monde, meme s’il n’a gui?re la force de frappe des mastodontes americains.

Toulouse : J’ai start-up Sigfox placee en redressement judiciaire

L’entreprise, specialisee en reseaux bas debit et basse consommation, explique que ses difficultes sont principalement liees a la hurle sanitaire

Intel, porte par la demande Afin de les puces, a fini 2021 avec des records

Intel a declare mercredi avoir realise les meilleurs chiffres d’affaires trimestriel et annuel de le histoire l’an passe, porte par la forte.

Mes loyers s’envolent a une vitesse record au Royaume-Uni

La pandemie avait fera drastiquement chuter les loyers londoniens en 2020, de pres de 6,4%. Ils se seront envoles de 10% en 2021.

Brexit: Londres finance moins des regions britanniques que l’UE

Notre gouvernement britannique, qui possi?de fera du reequilibrage regional l’un des chevaux de bataille, «n’apporte que 60% de l’argent fourni par des.

Aux Etats-Unis, le patron d’la Fed Jerome Powell durcit le ton concernant l’inflation

Le president en banque centrale americaine n’a https://besthookupwebsites.org/fr/twoo-review/ pas exclu, mercredi, une hausse d’un demi-point des taux directeurs de l’institution monetaire.

Mes Experts – Mercredi 12 janvier

Ce mercredi 12 janvier, Jean-Marc Daniel, professeur a l’ESCP Europe, Pierre-Henri de Menthon, directeur de la redaction de Challenges, ainsi, Mathieu Plane, directeur adjoint du departement.

BFM Patrimoine – Mercredi 12 janvier

Ce mercredi 12 janvier, Antoine Larigaudrie, journaliste de BFM Business, Pierrick Bauchet, directeur general chez Inocap Gestion, Jacques Martinez, chef economiste Europe chez Societe.

Good Morning Business – Mercredi 12 janvier

Ce mercredi 12 janvier, Thibaud Hug de Larauze, president et cofondateur de Back Market, Thierry Repentin, president de l’Agence nationale de l’habitat, Olivier Nataf.

BFM Patrimoine – Mardi 18 janvier

Ce jeudi 18 janvier, Eric Lewin, redacteur en chef des publications Agora, Irina Topa-Serry, economiste senior chez AXA IM, Severine Amate, directrice des relations medias et publiques du.

Envolee des prix du beurre ainsi que la poudre de lait

L’offre de lait n’est plus suffisante Afin de repondre a la demande d’articles derives. Resultat, les prix du beurre et de la poudre de lait ont bondi.

Bourse : Wall Street termine en ordre disperse apres les annonces d’la Fed

Notre Bourse de New York a termine en ordre disperse une seance tres volatile mercredi 26 janvier.

Maroc: nos experts du tourisme reclament Notre reouverture des frontieres

“Ouvrez les frontieres”. Les experts de l’industrie du tourisme en Tunisie ont manifeste mercredi Afin de denoncer la fermeture des.

Tesla a degage un profit record en 2021

Le constructeur automobile a realise une annee record en 2021, en engrangeant 1 profit de 5,5 milliards de dollars.

Force de payer une pension alimentaire a 85 ans, il ne peut gui?re entrer en Ehpad

Depuis plus de quarante ans, un octogenaire nordiste verse 700 euros avec mois a le ancienne epouse. Alors que le etat de sante necessite.

Greve chez EDF : 1 salarie via trois mobilise contre la baisse des tarifs de l’electricite

Le gouvernement a decide de contenir le prix de l’electricite face a l’inflation. Par consequent, EDF doit commercialiser une.

Tres volatile, Wall Street termine en ordre disperse apres la Fed

J’ai Bourse de New York a termine en ordre disperse une seance tres volatile mercredi, a Notre suite des annonces d’une banque centrale americaine (Fed) signalant.

Emploi : le taux de chomage est au plus bas depuis 10 annees

L’epidemie de Covid-19 n’a gui?re empeche la dynamique dans le marche de l’emploi en 2021. Elle semble s’i?tre maintenue tout au long de l’annee, et cela a permis .

Temps d’embauche : des employeurs testent la semaine de quatre journees

Au sein des firmes, on negocie sur les salaires, puis sur la specialite de vie au bricolage. La question s’est impose dans le debat depuis la hurle.

Trafics de drogue : les amendes forfaitaires ont-elles un effet via la consommation ?

Debut janvier, le chef de l’Etat a annonce la generalisation des amendes forfaitaires a tous les delits sanctionnes par des peines de.

Rachat des parts de Tapie dans La Provence: des salaries reiterent leur demande d’ouverture des offres

“L’inertie c’est fini !”, ont insiste mercredi les representants des salaries du groupe comptables.

Consommation : des promotions, l’arme des distributeurs pour cacher la hausse des tarifs

L’energie reste toujours plus chere, le baril de petrole a depasse les 90 dollars Afin de la premiere fois depuis dix ans. Ca presage .

“Notre baisse du chomage ne beneficie pas a tous”, relativise l’association Territoires zero chomeur

Selon Antonin Gregorio, directeur de l’association, “il y a votre changement de regarde a operer” via.

Mes dessous en reprise en Papeterie de Begles

D’un cote, l’industriel. De l’autre, l’amenageur public. Global Hygiene et Euratlantique font bien cause commune autour de la reprise d’une Papeterie de Begles, fermee via.

Transports : la RATP lance un plan de recrutement avec 6 700 postes a pourvoir

Alors que le chomage reste au plus bas depuis 10 annees, la RATP va certainement continuer d’?uvrer pour le sens avec une promesse d’embauche.