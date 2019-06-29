Kimsenin İnanmadığı Bir Tanrı

Dünyanın ötesi buraya geçmek isteyenlerin ölümlerine anlam katabilmek için oluşturdukları bir tür yaşam ve yaşam ötesi tanım olarak tanrısal zamanımız için de önemini koruyor. Bununla birlikte bir tanrı olarak yaşayan ve insan ölünce ölmek zorunda kalan tanrının durumu ise biraz problemli ve acıklı. Ölümü ile geçtiği yerde diğer tanrılar kadar değer gören bir tanrının üzüntüsüne insanın düşebileceği de bir gerçek. Tanrının kendine inandığından daha çok insan tanrıya inanıyor. Son insan da tanrıyı terk ettiğinde kalplerdeki son parıltı da biter diye düşünenlerin tarafında iseniz gün sonunda kazançlı çıkabilirsiniz. Bizim için de bu önemlidir. Kalplerimiz ve akıllarımız arasında düşünceler içinde giderken bir tanrıya olan ihtiyacınız tanrılara doğru evrildikçe bir evrim geçiren tanrının insansız kalmasına üzülebiliyoruz.

Dünyayı terkeden tanrı

İhtiyaç duyduğumuz tanrının bizi terketmesinden ne kadar mutsuzluk duyacağımız kendi içinde tartışmalıdır. Sevilen bir tanrıdan bunun beklenmesi ne kadar anlamsız görünse de sevilmeyen bir tanrıya o ölçüde ilgi gösterebiliriz. Yapabileceklerimiz bununla mı sınırlıdır? Durum pek öyle değil sanki. İyi ve kalıcı bir ilişki geliştirmek istememizde yanlış bir yer yok ama tanrının bizi terketmesine sebep vermiş olabileceğimiz düşüncesinin ruhumuzu yıkıcı yanıyla baş edebilmemiz de gerekmektedir. Kendimizle olacak sağlıklı ilişkinin anahtarı biraz da buna mı bağlıdır? Ben pek öyle olmadığını düşünmek istesem de aklımın bana bu noktada problemler oluşturabileceğini de “aklımdan” çıkarmıyorum. Zor bir problem karşısında verdiğim tepkiler ile bu kadar büyük bir sorunun çözümüne katkı sağlamaya çalıştığımı biliyorum. Tanrıya bize geri dönmesi için tapındıkça gerçekler gözümüzün önüne gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var.

Tanrı ile aynı düşünmemek

Bu düşünmesi kolay ama tanrıya karşı ifade edilmesi zor bir düşünce. Tanrının hiddetine karşı yapılacakların neler olmasını da insana rahatlıkla ifade eden bir hal. Biraz üzerine düşününce karmaşık olarak görülen bir problemin, tanrı ile uzlaşmaya gidildiğinde kazandıracakları da vardır. Eski-yeni Ahit kadar kapsamlı olur mu bilinmez ama tanrı ile yapılacak yeni bir anlaşma ile karşılıklı haklar belirlenir ve herkes yoluna devam eder. Tanrının sınırları bilinir, insanın yapabilecekleri ortaya konulur. Tanrı sizin için cennette bir kapı aralar siz de tanrıya dünyada ona inanan insan topluluklarını bahşedersiniz. Ayrılık eğer çok büyük bir problem halini alırsa aradaki ilişkiye hakimlik yapacakların kararlaştırılmasını göklerin, yerin ve yeraltının yargıçları yapabilir. Adalet ve hukuk için istenecekler de kendi içinde anlamlı olabilir. Üstelik kimsenin bundan korkmasına da gerek yoktur. Gelecek biraz da bunun üzerinden kurulacaktır. Sonsuz sayıda geleceğin insan olmayanlar tarafından kurgulandığı haliyle.

29 Haziran 2019