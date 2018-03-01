Kartal sefası

Kağıt üstünde iki takım da çıkabilecek en iyi kadrolarla sahaya çıkmıştı ancak Beşiktaş orta sahası daha ilk dakikalarda SOS vermeye başladı. Fenerbahçe daha sakin kalan ve dikkatli oynayan taraftı ve bunun semeresini Beşiktaş savunmasının üst üste yaptığı hataları değerlendirerek Fernandao ile öne geçti. Atiba’nın orta sahada kayıpları oynaması, Babel’in oyunun içine bir türlü girememesi Beşiktaş’ı her dakika geriye götürdü.

Beşiktaş’ın oyunun ilerleyen bölümlerinde oyuna girmesini ise futbolcularının sinir harbine girmeleri önledi. Çakır’ın kararları da buna katkı sundu. Çakır’ın kartlarını ve düdüğünü kafasına göre vermesi ise kendisine hiç ama hiç yakışmadı.

Böylesine önemli bir maç öncesi Oğuzhan’ın midesinin bozulması da oldukça ilginçti, Allah şifa versin.

Beşiktaş’ın ikinci yarı oyunu değiştirebilmesi orta saha direncine bağlı gözüküyor ama Güneş’in bu zayıflığa çözüm bulup bulamayacağı şüpheli. Ve ilk yarının ilginç bir yönü de maçın Love değil de Negredo varmış gibi oynanması idi.

İkinci yarı sürpriz Vida golü ile başlasa da hızlı oyunda Fenerbahçe daha etkili gözüktü. Beşiktaş pozisyonlar bulsa da ikiyi bulmak için bu kadar aceleci davranmaması pek yakışmadı.

Akan oyunda Beşiktaş’ın üstünlüğü zaten kendiliğinden çıkacaktı. Nitekim çıktı da ancak girilen pozisyonlardan gol çıkmaması bir talihsizlikti. Savunmadaki yer değişikliği de takıma olumlu yansıdı.

Güneş Negredo’yu da oyuna alarak tek hedefinin galibiyet olduğunu gösterdi. Fenerbahçe ise tamamen savunmaya çekilerek ‘yakalarsam atarım’ ya da ‘bir puan iyidir’e oynamaya başladı.

Beşiktaş yüklendikçe geride açık vermeye başladı. Fenerbahçe’nin pas kalitesinin düşmesi Beşiktaş lehine oldu. Vagner Love çıkarken, Babel’in çift santrfora kayması Beşiktaş’ın hücum gücünü artırdı derken, Negredo’nun Quaresma’ya adeta ders gibi ‘pas böyle atılır’ diyerek verdiği pas ağlarla buluştu. Bu dakikadan sonra Kartal oyuna iyice ağırlığını koyarken Kocaman son kozunu oynadı ve Valbuena’yı oyuna aldı.

Bayern Münih krizini Beşiktaş aşarken lige de ‘şampiyonluğun en büyük adayı benim’ mesajını vermeyi ihmal etmemiş oldu. İş artık bundan sonra tamamen Güneş’e ve futbolculara kaldı.

Karar Gazetesi, 26.02.2017