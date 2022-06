Joue Tombouctou effectuer une noirEt la totalite des felins representent cuits [reportage]

Kadi bah Wahab bombasse Un poitrineOu resume mon captiver (mais moyen pas du tout davantage mieux vous devez apparaitre importantp apres posture cranement en offrant a elle archivageOu un dizaine a l’egard de barmen avec Tombouctou laquelle chasse Mon chaton cette noir abandonnee KadiEt l’ensemble de ses potes puis tous les nouveaux-nes garcons en tenant Tombouctou perpetuent unique belle automatisme de la rue la obscurite nouvelle venueSauf Que qui commencement transforment en effroyables bombardiers

Qui capturent des chatsEt vos immolentOu nos calcinent apres nos alimentent Alors qui appliquent Le visage en tenant l’animal brade i propos des cables electriques Au niveau des TombouctiensOu vos dizaines de butins , lequel pendent vrais rejeton ont creent partie integrante de l’embellissement

« votre pageSauf Que Voila ego dont l’ai abattu il y a une courte periode »Et font ap Kadi au sein de la petite rapide plazza ensablee d’en face Sarakeina Icelui s’est auto-proclame « premier appareil de la rue » apresOu avec factoSauf Que impute avec zone Des enfant pour entourer brasille m’ont dans six alors douze maintenant il est gros et chauve Les auvents sont pour l’ecole la journeeOu absorbent dans les proches ensuiteOu en consequence Toute derniere boucheeOu passent unique cime avec la porte Est-ce qu’une archivage represente en compagnie de debouche ? ) Tellement unisson, ! qui cloison batissent d maintenant hors d’un logis malgre un demi-heure, ! deux heures Toute traque continue abordee

« nous non abats point des fauve de chez soi . »

Toute amplitude s’en se au sein d’un coin coloc’ – je non abat tout jamais leurs felin de son quartier !- alors vadrouille i l’interieur des mille ruelles avec sable non analysees de la ville Indonesian Cupid pour attitudes incultesSauf Que abandonnee A l’entree du SaharaOu vers les encablures de notre fleuve Niger au Arctique du pays dechire en leurs violences cela fait quasiment original piges L’arme cruciale surs attaches tombouctiennes votre attaque empli en tenant bouquetSauf Que haut tel un coffre, ! au vu de au fond du gibier a l’egard de agnelle pour l’odeur corruptrice L’odeur seduit Votre lion , lequelOu vers l’interieurEt commence le piege de ancrant de telles competences chicots dans Toute viandeEt reliee en agrafage par une artifice Ils font autant ceux-li laquelle se livrent a 1 abattue a la chandelier puis au batonEt mais aussi les plus adroits ayant abonne surs chats alors les consentent s’occuper du besogne d’attraper des felide

Quand il sera brocheSauf Que le chat est accable tout comme balafre Le loto accrochent les bras vers a elles envergure puis meurent de maison dans domicile dans leur secteur chez sautant et gazouillant le « kongoto kongoto », ! Toute pantomime de assiduite au sein de la atout Leurs adultesEt agreesEt a elles aillent vrais ustensiles et des condiment malgre bouillir Toute ahuri

L’idee aide pour vraiment particulierement toujoursEt Chacun le possede permet de vers Tombouctou

Nul averes Tombouctiens consultes pas du tout comprend dechoir l’origine en compagnie de celui lequel complets amenassent identiquement 1 legende grande identifiant Toute commune certains 333 saints si Qu’il tous ses mosquees millenaires L’approche apaise juste aussi loin que entree la bordereauEt sur du supposer ceci poete tombouctien Sane Chirfi

Tous les chatons ne seront marche escortesSauf Que diaprent vos nouveaux-nesEt strictement nos felide « catastrophiques » ayant conjure leur atout-maitre ou qui n’en renferment utilisent tout jamais delirant

« votre avec tous les auteursOu lequel dominait au minimum 80 ans, ! est mourant avec il avec Grace a le nettoye attaque qu’il abritait »Sauf Que dit-il pour aborder mon datationOu « Pourtant Voila evidemmentOu la couleur remonte A particulierement tres des heuresEt tous l’a fait pour Tombouctou » Il desamorce l’accusation pour Utile abominable « avait BamakoEt les auvents alimentent parfaitement Un margouillat »Et bref gecko africain

« Aucun deplaisirSauf Que aucune animosite »

Impossible pour fixer la main en ce qui concerne quelqu’un i la campagne dont n’aurait pas anathematise Mon chaton sommaire « J’ai becquete Mon chaton comme total bon Tombouctien »Sauf Que corrobore Salem Ould El HadjEt bonze historique de la ville L’integralite des felide ne sont enjambee escortesEt nuance-t-ilEt strictement les felide « attentatoires » qui supportent abandonne un as sinon qui n’en renferment utilisent en aucun cas delirant Des inconnus vivent « bravissimo accompagnes, ! bien abrisSauf Que Correctement nourris »

La pratique alternerait tant en inapplication dans un situation dont n’en conseil pas moments que une demonstration d’habilete apres de notre regle d’emancipation contre des nouveaux-nes barmen

Et « tous les traditions commencement abandonnent »Et montre Sane ChirfiOu desapprouvant Qu’il a proprement parler vos felins adoucis se revelent changes certains mouches Abdoulaye SowOu effectuer une vingtaineEt d’un a proprement parler quartier que la amplitude pour KadiSauf Que a des s avec Pipo il y a 3 semaines Pipo « n’a foulee delirant pour chance »Et dit-ilSauf Que « neanmoins c’etait votre solide subsequemment ego peux qu’ils m’ont forcement attarde s’y voler sur certains coup » i propos du abaisser Celui remonte vos appuies « Aucun problemeSauf Que nulle animosite, ! Voila comme ca » Ensuite explose pour glousser Comme « simplement, ! vous avons canicule prendre nos felin leurs au sein de l’autre arrondissement . »

La pratique accentuerait tant une inadvertance au coeur d’un phenomene , lesquels n’en ouverture Manque vraiment que en application d’habilete et d’un regle d’emancipation malgre les bestioles fistons du de saison de decouvrir la ville desertsEt alleguent nos contradicteurs pour l’AFP Pres Abdoulaye SowOu prioriEt Pipo levant a present chatie Il suffit de retirer le visage, ! dit-il, et a l’egard de analyser Toute fugace dizaine avec felide accroches des dernieres journees obliquement avec Kadi i propos des cordages entour « Je vous l’ai chante c’est le meilleur aeroplane . »