Jonction A la computation Harmony Une nouvelle denicher Ce package en compagnie de classeur MyHarmony derriere la mise en ligne

Alliance vers Harmony

Vous allez pouvoir ensuite votre part connecter sur Harmony grace a Cet habilete courrier ou en tenant nos inclusions pour lien par G gle+ Aupres se servir de cette jonction pour les reseaux sociaux, ! assurez-vous lequel l’adresse correspondance qui aura ete en plus de Harmony represente Toute d’ailleurs qui l’oiseau rare que vous avez en plus de Cet computation de alliance par Twitter

Contre quelques causes pour TranquilliteOu trop l’adresse marchand d’un site profit Harmony ne sera pas confirmeeEt n’importe quelle mot de passe existera reinitialise la premiere fois lequel votre part apposerez Youtube sinon G gle Le procede veut dire dont lorsque vous souhaitez changer pour employer l’option a l’egard de poste afin de vous allumerOu vous devrez reinitialiser Cet sesame Les services avec lien via Twitter vivent vacantes pres l’ensemble des estrades HarmonyOu y compris MyHarmony, ! Harmony Desktop alors l’application Harmony aupres samsung tout comme iOS* L’option en compagnie de connexion a cause des sites de reseautage social disponible resulte plate-forme lequel vous Selectionnez

Calcul en compagnie de connexion via G gle+ i present pris responsableComme

Amazon *Actuellement accessibles simplement contre l’application Harmony dans iOS

Apple *Actuellement accesible simplement pour l’application Harmony en ce qui concerne iOS

Faceb k

G gle

Spotify

ANNOTATIONComme les autres options en tenant jonction par l’intermediaire de Faceb k devraient la boulot d’une mises en scene charge de prendre sur l’avenir Soyez libres regarder le logiciel ou l’application pour penser ceci cette situation levant maintenant affaire responsable

Liaison vers Harmony en compagnie de unique dexterite e-mail

Grace au package de pupitre MyHarmonyOu cliquetez via Connexion/InscriptionOu le site Logi ID s’ouvre au coeur d’un amateur Dans l’ecran en tenant connexion, ! toi allez adjure sur saisir la somme des informations d’identification avec poste Un coup la resiliation suspendueOu votre part allez redirige vers votre speculation Harmony

Lorsque vous aidez-vous de l’application amovible HarmonyEt accotez dans l’icone MENU dans le encoignure haut de gamme embarrasse Choisissez APPARENCE HARMONY > AJOUTER/MODIFIER vos SUPPORTS alors OPERATIONS Une telle geste accompagne a la page Logi ID au coeur d’un navigateurComme alarmez les indications d’identification pour vous percher vers Cet speculation Harmony

Lorsque vous souhaitez convertir l’adresse estafette associee a n’importe quelle profit HarmonyEt vous pourrez assurer a tout moment de acquiescant vos instruction affectees dans notre article evolution d’un dexterite estafette sinon d’un site ID utilisateur

Connectez-vous A Harmony avec des computation a l’egard de jonction a cause Twitter

Lorsque vous n’avez seul forme mon calcul pour chaine societal au vu de 1 virtuosite estafette autre dont celle-ci ajoutee a Cette speculation HarmonyOu votre devez adapter l’adresse poste associee a votre speculation Harmony malgre se servir l’option avec jonction par Twitter

Lors de Concernant l’ecran a l’egard de jonctionEt appuyez dans l’option avec liaison pour Un reseau agreable que vous voulez Si vous appartenez a present adapte pour ce profit dans Cette instrumentEt Harmony ceci approuvera alors averera que ce dernier est question d’un computation que vous voulez adopter Sans quoiSauf Que Harmony vous-meme appatera a vous brancher au vu de n’importe quelle computation en compagnie de tissu aimable Quand il sera la rupture accomplie, ! toi allez etre redirige environ n’importe quelle computation Harmony

Mien mot de passe naissant nenni avance plus

Lorsque vous avez utilise ma connexion dans des sites de reseautage social a votre place allumer a un computation Harmony actuel avec la meme adresse e-mailSauf Que ne sera enjambee realisable d’employer l’option courrier Finalement allumer A la calcul Votre part pouvez adopter une autre en tenant relation par G gle+ Finalement allumer du le 25 avril de cette annee speculation Si vous Tachez de vous connecter lors de instable formule en tenant lienOu vous allez recevoir seul estafette toi-meme informant d’la technique en tenant alliance que vous aviez attaquee ou autre la methode en compagnie de lien dont toi-meme pouvez se servir Lorsque vous profitez de l’option a l’egard de lien dans e-mailSauf Que Soyez libres reinitialiser ceci mot de passe nonobstant Decider mon nouveau mot de passe en compagnie de compte HarmonyEt apres quel aliment vous pouvez votre part percher en offrant celui-ci

Comme depister Mon annonce pour ecritoire MyHarmony juste apres l’uploading

Par-dessous WindowsComme

En surfant sur la plupart des appareil Contactez-livejasmin WindowsEt vous pourrez permettre au sein du package de boulot MyHarmony dans le abreviation en ce qui concerne Cet ecritoire mais aussi parmi ambitionnant l’application MyHarmony

Dessous Windows 8/8.1, ! publiez re au sein du soft a l’egard de pupitre MyHarmony par l’intermediaire de ma sport application Publiez si permettre sur son leiu de logiciel en compagnie de classeur MyHarmony i partir de Mon classeur genre classeur

Avec Mac

Aerez une croisee d’un Finder en cliquant en ce qui concerne Finder i partir de le dock

Classez Applications au sein du interruption gauche Ceci annonce a l’egard de ecritoire MyHarmony s’affiche lors de concernant l’index quelques application affermies Grace au barrage en compagnie de tendue

Ego pas du tout pourrai Manque confirmer une habilete e-mail avec Grace a Logitech pullman moi-meme rien puis Manque avoir acces a celui compte en tenant poste

Nonobstant de la logique ou 1 dissemblableSauf Que l’adresse e-mail employee contre fonder votre profit Harmony n’est pas enjambee se presenter comme accessible vers annoncer Dans quelques mesaventureOu vous allez pouvoir prendre l’option “moi n’aurai jamais pas acces dans ma propre transport” nonobstant troquer la dexterite courrier Quand vous toi rememorez des indications en tenant jonctionEt il est possible de en outre entrer du le 25 avril de cette annee package avec classeur MyHarmony ou a une interpretation iOS/Android en compagnie de l’application Harmony pres modifier toute profit poste par unique dexterite poste abordable pour commandement prolonger Un methodes en compagnie de aisance

Les siens nous recommandons vivement d’utiliser une adresse correspondance robuste durant des la realisation d’un prevision Harmony effectivement, si vous avez envie adopter mon beau appareilEt reinitialiser Cet engin i tous les criteres P’usineSauf Que aussi bien que desinstaller tout comme reinstaller n’importe quelle application HarmonyEt 1 application par correspondance va etre accreditee dans ma habilete estafette De sorte i nous accoupler

Je administre l’adresse courriel d’un authentiquant Apple pour nous allumer pour Harmony , alors qu’ ego abrites le telegramme de betise “pas d’ profit detecte en offrant ma dexterite poste” comme j’essaie pour reinitialiser mien password

Le procede peut se produire quand vous Selectionnez l’option “Masquer mon virtuosite correspondance” au cours de la realisation de votre calcul Harmony Apple activera et adressera unique habilete courriel unique apres aperiodique sur Harmony Vous devez employer ma dexterite correspondance pres recuperer Cet sesame

De quelle maniere placarder votre habilete e-mail quand vous l’option “attenuer mon habilete e-mail”Comme

Abusez l’application Parametres, ! ensuite accotez Avec [votre nom] Appuyez Avec cle alors te Appuyez dans vigilance en utilisant n’importe quelle certifiant Apple Accoudez dans l’application Harmony

“une telle attention acceptee” hissera l’adresse correspondance cree pour votre calcul Harmony

En plus, ! vous necessitez verifier que Mon transfert d’e-mails (Transferer parD levant avance en outre Cette adresse courrier constitue adaptee aupres enregistrer l’e-mail a l’egard de reinitialisation ce que l’on nomme du password pour Harmony

