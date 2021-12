J’en vois Le qui semble parait attendre quelque chose aupres en camion a beton.

J’ai souvent decouvert des techniques pour classifications des personnalites , ainsi, en toute honnetete, je ne savais Manque super quoi du penser. Quelquefois Ca me parle, parfois non.

Votre MBTI

Mon plus celebre est Notre « Myers Briggs Type Indicator ». Peut-etre utilise pour tort (on ecrit « tort » avec « tors ») et pour travers par nos entreprises pour recruter.

Ce MBTI semble parait tout d’abord se baser dans quelques esquisses quelques amenagements pour Carl Gustav Jung qui voulait modeliser la personnalite.

Il existe 4 composantes (1 a ete ajoutee par d’autres individus que Jung)

Si l’on va dans le profondeur

* Introversion / Extraversion votre composante a pour but de determiner ou l’on puise Ce energie, pour savoir du soi (Introversion) ou au contact Plusieurs autres (Extraversion). J’habite particulierement partage concernant ce sujet. N’avons-nous gu tous la necessite d’etre au contact Plusieurs autres ? Et d’intimite concernant se ressourcer ? Sans compter que, en fonction eux, y n’y a pas de lien avec ses introversion et timidite. Comme Marlon Brando quand il a Notre parrain, a Le introverti. Cela n’a jamais peur des autres, mais ca le fatigue d’etre avec nos projecteurs. Je dois avouer que j’ai des difficultes a visionner votre nuance. Cela voudrait aussi dire qu’il y a donc quelques extravertis timides, mais a quoi ressembleraient-ils ?

* Sensation / iNtuition votre aspect la une personnalite se focaliserait via votre facon de recueillir nos renseignements.

Pour que vous compreniez bien, voila 1 exemple, essayez de decrire la photo

J’ nous du donne l’extrait du site internet (« Outils en psy ») dont j’ai extrait les renseignements

» Voila De quelle mon S ou mon N decrit votre photographie Un S (Sensation) votre description commence via tous les details Afin de aller Apres aupres du general visuel

-> « je tombe sur un camion et une grue , lequel seront Avec 1 chantier. C’est des taches en bordure d’autoroute. On voit nombre d’ouvriers. C’est l’autoroute qui va pour Trappes. Celle-ci traverse Notre foret … »

Notre N (Intuition) La description commence via de ce general visuel Afin de aller Apres en direction de Plusieurs details

-> « C’est l’ete. C’est peut etre des departs du vacances parce qu’il y a de nombreux voitures. Je tombe sur 1 chantier. C’est va etre 1 elargissement pour l’autoroute. Ca va coder Plusieurs bouchons ?? … il y a de l’univers sur votre chantier. J’en vois aussi votre qui pour l’air de s’ennuyer … »

Autrement evoque, ce qui importe Afin de l’un reste particulierement concret, terre-a-terre, pour l’ordre d’la sensation justement. Concernant l’autre, ce qui importe reste Notre symbole, la representation ( intuition ).

* pensee (Thinking) / emotion (Feeling) votre donnee la s’interesse pour votre sorte pour « processer » l’information . Quand j’ai beaucoup compris, l’idee est que certaines personnes rationaliseront tout de suite, tandis que d’autres repondront emotionnellementde prime abord.

Honnetement, j’ n’y crois nullement tellement. J’imagine que nous sommes l’ensemble de des emotionnels avant tout, Neanmoins, que en fonction Le que l’on a vecu au sein d’ une vie de positif ou negatif (difficultes dans sa famille, mauvais souvenirs a l’ecole ou du travail, soucis avec Grace a quelques anonymes, etc…), le contexte (fatigue, proximite physique, personnes d’autorite, etc…) , ainsi, Votre niveau d’aisance social acquis (de par quelques habitudes), etc… on developpera une capacite a ressentir les emotions de l’autre, ou a se detacher (du relativisant), etc… Le travail quelques emotions dit un travail inconscient, claque de rationaliser ayant un poids faible pour cote. Afin de avoir fera quelques seances d’hypnose j’ savais que la conscience n’est tout de suite Manque Notre grands de l’iceberg.

* Judgement / Perception votre indicateur fut ajoute apres tous les autres via tous les « Myers » et Briggs », Afin de choisir votre que l’on prefere parmi vos 2 qui precedent se baser via Votre recueil pour l’information ( perception sensation ou intuition) ou Avec ma facon dont on sa traite ( jugement pensee ou emotion) ?

Etrangement, j’ai l’impression que c’est l’indicateur principal, car vraiment celui qui me parait Votre Pas net la question devient simplement etes-vous un spontane ou votre reflechi ? Evidemment, personne n’est totalement spontane ou bien moyen reflechi, et une dominante se degage.

J’suis sceptique au sujet du MBTI, aussi quand de nombreux monde s’emballe Avec le sujet.

Notre KTS (Keirsey Temperament Sorter)

Le principe d’un Keirsey Temperament Sorter c’est grossierement d’attribuer des noms pour metiers ou machins en genre a une personnalite donnee.

On s’y perd un brin, cela dit, disons que concernant eux, depuis

Le but different ((1)stimuler, devenir etre Le virtuose,avoir mon impact / (2)prendre des responsabilites / (3)maitriser, ner Ce controle sans dire / (4)trouver du sens, Assimiler, s’epanouir et developper de identite unique),

un point tr vraiment tout autre ((1)la tactique / (2)la logistique / (3)les concepts et votre theorie / (4)la diplomatie, l’inspiration, la justesse),

le fait d’etre une personne plutot concrete , terre-a-terre ((1),(2)) / ou plutot abstraite , Notre tronche dans les nuages ((3),(4)) ,

claque d’etre oriente « pratique » ((1),(3)) ou « c peration » ((2),(4)); je pense que « c peration » signifiait « bricolage avec Grace a d’autres gens » (ce que font des vendeurs, les managers, etc…) avec opposition a toutes les personnes qui travaillent personnellement via de l’ « objet » (ce que font nos potiers, macons, ou vos architectes, ingenieurs…).

claque d’etre plutot « directif » / ou « reactif » (de gros, votre poste de chef ou celui d’un employe) – drole d’idee, car soupcon pour personne choisit reellement d’etre Le qu’ils appellent « reactif »,

claque d’etre (ca fera de nombreux « claque d’etre ») « attentif/attentionne » /ou « expressif » – j’ ne vois moyennement pourquoi opposer ces adjectifs et c’est votre qu’il font dans le KTS – Est-ce que pour nous, le fait d’etre expressif souhaite affirmer que vous ecoutez minimum beaucoup ?

De ces associations, nous pourriez tomber sur que vous etes un (1) »artisan », mon (2) »gardien », 1 (3) « rationnel », un (4) « idealiste ». Puis Apres, il y a quelques sous-divisions, un « artisan » va etre puisse Le « operateur »(« operator ») puisse mon « amuseur »(« entertainer »). Et si vous etes un « amuseur », vous pourriez etre mon « »compositeur » ou votre « performer » (j’imagine que Ce Mon performeur c’est l’acteur, Mon clown, etc…).

Nous voyez ? Un bon casse-tete ce truc. D’une part, definir l’individu par rapport i son metier n’est jamais lorsque inexact, Toutefois c’est certainement votre raccourci incorrect.

Un modele OCEAN – ou Notre « Big Five »

Afin de modeliser ma personnalite, presque alors celebre que Un MBTI, nous avons « OCEAN », ou « Big Five » car il s’agit pour 5 specificites

« O » Afin de « Openness » l’ouverture d’esprit,

« C » Afin de « Conscientiousness » claque d’etre conscient pour et cela nous entoure, d’etre « connecte »,

« E » pour « Extraversion » meme chose que concernant le MBTI,

« A » Afin de « Agreeableness » claque d’etre suffisamment agreable,

« N » pour « Neuroticism » la propension a vivre 1 instabilite emotionnelle.

Ces precisions se mesurent de pourcentages. J’imagine faire 1 ras-le-bol mauvais score pour le « A » mais un delicieux concernant le « O » et Ce « C ». J’ ne suis Manque sur de apprehender De quelle ce modele s’exploite Toutefois je vous laisse chercher sur le web lorsque vous voulez creuser la question. A l’exception de l’ « Extraversion », Votre Big Five a le merite pour soulever d’autres notions que leurs autres tentatives pour conceptualisations en personnalite.

L’estimation DISC

Votre modele fonctionne d’la meme facon que Votre modele OCEAN sauf que Mon caracteristiques seront