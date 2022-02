Je vous recommande d’utiliser Miss-Madison qui functionne mieux que Tinder

App-Adultere, c’est une equipe de professionnels des rencontres web et plus specialement des rencontres extra-conjugales ave des femmes mariees.

Nous avons teste et analyse l’integralite des sites et apps de rencontre disponibles en France pendant 2 mois afin d’evaluer si les sites sont aussi efficaces qu’ils le pretendent et si vous pourrez vraiment tomber sur des relations et des plans cul grace a eux.

Voici donc notre top 3 des pires sites et applications de rencontres en France:

La methodologie de classement avec App-Adultere :

Pour chaque site, nous avons souscrit a 1 abonnement afin d’acceder a l’integralite des options, nous avons etudier la quantite, la qualite et J’ai veracite des profils de femmes disponibles concernant ces sites en nous focalisant sur les 3 villes suivantes : Nantes, Lille et Bordeaux. Cette etude de l’integralite des sites de rencontres Afin de des relations extra-conjugales nous a ainsi permis de definir les meilleurs sites dans un top 10 mais aussi de mettre c’est parti 3 sites et apps que j’ai trouve totalement inutiles et qui paraissent a mon avis une pure arnaque aussi bien sur un plan financier que au niveau des profils et des femmes presentes sur ces applications.

Pourquoi Tinder reste une arnaque pure et simple

Mes resultats chiffres

App de rencontre: Tinder

# de like de jeunes femmes realisees: 200

# Matches: 10

# Rendez-vous extra-conjugaux: 5

# vraies rencontres: 1

# liaisons adulteres: 0

Pour ceux d’entre vous qui vivent sous un rocher depuis 5 annees, Tinder est un site de rencontres en ligne devenu tres populaire. Depuis son lancement en 2012, on estime a 50 millions le nombre d’utilisateurs et a 10 millions d’utilisateurs quotidiens.

Son principe de base tourne autour de l’acte de « swiper » a travers des profils scruff. Swiper a droite signifie que vous etes interesse, glisser a gauche signifie que vous n’etes pas. Si deux individus s’eclatent, un portail magique leur va permettre de s’envoyer des messages. Incroyable. Maintenant, entrons dans l’ensemble des raisons Afin de lesquelles il s’agit une pire application a avoir jamais existe.

1. Sexisme : J’ai misogynie est bien vivante chez Tinder. Une etude recente a revele que 57% des femmes ont declare avoir ete harcelees sur une plateforme de rencontres online, contre 21% des hommes. Tinder fournit une plateforme web permettant aux gens de se cacher derriere des ecrans de telephone avec leur misogynie, cela ne facilite que la tache. Quand ces dames ignorent les messages ou se contentent de dire non, nos hommes reagissent souvent avec plus d’agressivite ou de facon immediate … bien i§a cree 1 desinteressement general des jeunes filles Afin de rejoindre Tinder.

2. Liker dans votre entourage proche : Disons que vous etes a 1 evenement sportif, a la bibliotheque ou juste en allant en classe. Tout a coup, vous voyez quelqu’un etrangement familier … vous etablissez un contact visuel et vous realisez que vous avez liee sur Tinder. Vous detournez l’ensemble des deux immediatement les yeux et marchez a pleine vitesse dans la direction opposee. Votre c?ur bat la chamade parce que la bulle Internet vient d’etre brisee! Recherchez prudemment et reglez ce distance 50 kilometres minimum.

3. C’est superficiel : Il semble litteralement impossible de dire quoi que votre soit sur un individu en se basant sur le minuscule profil de Tinder. Quelqu’un avec le pire profil au monde pourrait etre la meilleure personne dans l’existence reelle et vice versa. Manque assez d’informations ainsi que nombreux faux profils crees pour alimenter les pages etant donne qu’il y a 1 nombre fort largement excedentaire d’hommes par rapport a toutes les jeunes filles sur Tinder. Ajoutez a ce qui que Tinder est du mettre en place des systemes Afin de eviter a certaines jeunes filles populaires d’etre harassees completement via les messages et je me demande quel interet depuis i nouveau a choisir une application sans resultats

4. Ils ne ressemblent jamais a leurs photos : Si vous utilisez Tinder a des fins de rencontres reelles et une vraie recherche de plans cul, vous pourriez bien aussi bien reduire vos attentes dorenavant. De toute evidence, les mecs vont designer les six meilleures photos jamais prises Afin de nos inclure dans leurs profils. Je veux dire, qui ne le ferait gui?re? Ils font de grandes chances qu’ils ne ressemblent en rien a ce qui et, plus important i nouveau, que leur personnalite ne va i?tre jamais ce qu’elle parait etre a travers les messages! Apprendre a connaitre quelqu’un online le rend nombre plus complique si vous le rencontrez, ainsi, meme si vous vous entendez bien en ligne, ce connexion pourrait etre tel un tas de feuilles mouillees dans la vraie vie.

5. Trop d’options votre n’est nullement mieux : OK, je ne pretends jamais en savoir nombre le cerveau humain, mais il semble que si vous passez au crible des centaines de visages avec jour, ca ne permettra aucune reellement trouver une relation ou aventure mais cela fera du consommable et une distraction. En theorie, c’est genial – tombez amoureux sans peine, non? FAUX. Des etudes ont montre que Quand les gens paraissent exposes a un grand nombre de possibilites romantiques, un approche d’une rencontre change totalement. Si vous avez autant d’options, il va reellement rapidement i?tre fatigant d’essayer d’etablir une connexion avec elles. Le plus souvent, des «connexions» que vous creez web disparaissent ou vous les rencontrez et c’est horrible. Mais meme si ca se passe bien, De quelle fai§on savez-vous qu’il n’y a rien de plus? Vous avez des centaines d’autres matchs qui vous attendent dans votre telephone – et si l’amour de ce vie est la quelque part!? Fini le mariage de votre voisin et sa vie. Les mecs ont plus soif que jamais pour leurs ames s?urs et vont souvent a de grandes distances (parfois destructrices) pour les trouver.

C’est des apps meilleures que Tinder. Cette appli de rencontre consomme enormement de batterie sur le mobile et vous perdrez enormement de temps. Je vous suggere d’essayer une de ces applications de rencontre adultere qui fonctionnent nettement mieux en France.

Bon, nous sommes tous arrives a la conclusion que Tinder est nul. C’est une arnaque financiere d’y prendre un abonnement et une arnaque i propos des profils et le taux de rencontres sexuelles hyper bas … Mieux coi»te cibler un site efficace qu’une application qui n’est qu’une distraction tel votre jeu sur votre portable.