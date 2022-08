Je vais etre honnete avec vous : ce post, j’avais envie de vous l’ecrire depuis tres longtemps.

Mais j’ai toujours eu legerement peur.

Pas de vos reactions, car bien souvent vous etes tres clementes avec moi (et je vous en felicite ), mais plutot ma propre reaction un coup que je l’aurais publie. Parce que pour me manifester bien ceci, j’ai du me mettre a nu, vous envoyer les pensees sans fard, et je dois avouer que ce n’est pas toujours chose facile.

Avant de commencer, je me dois de poser le decor : j’ai 20 annees, et depuis toujours, j’suis tres sensible. Manque sensible au sens ou je pleure 5 fois avec jour, mais aussi dans le sens ou je m’evanouis a la vue d’une scene deplaisante. Je suis vraiment sensible aux autres. Jusqu’a present, j’avais i chaque fois considere que c’etait une tres belle qualite, J’me disais meme quelquefois que j’avais presque d’une chance d’etre ainsi. Et puis en l’espace de deux ou trois ans, notre vie m’a fait changer d’avis.

Je dis cela sans pretention : je suis trop gentille. Tellement gentille quelquefois, que aussi moi, ca me desole. J’aime croire que les gens paraissent petits, que meme ceux qui font la tete toute la journee, qui soupirent chaque fois que quelqu’un rit trop tri?s, qui poussent tout le monde dans le metro parce qu’ils seront presses, ou qui parlent avant de reflechir au va parfois blesser l’individu a laquelle ils s’adressent, ont d’la bonte en eux. Et j’essaye i chaque fois, avant de juger les actes d’un de les amis ou d’une de les savoirs, de tenter de saisir ces actes, de degoter la raison pour laquelle ces personnes la ont reagi ainsi https://datingmentor.org/fr/older-women-dating-review/ aussi qu’elles n’auraient nullement du. Jusque la vous vous dites, ou est le souci ? Le voila le souci : en depit de mes croyances, en depit du fait qu’a mes yeux, les individus paraissent toujours forcement bons, des gens qui m’etaient chers m’ont prouve le contraire.

Je me considere, malgre la grosse sensibilite, tel quelqu’un qui a du caractere, car aussi si bien souvent J’me trompe, je ne me laisse nullement influencer via l’avis des autres, et Di?s Que j’ai une option en tete, je vais jusqu’au bout des trucs.

C’est cela a fera que j’ai donne deux, parfois trois, parfois dix nouvelles chances a des personnes qui du coup n’en meritaient meme jamais une seconde.

Trop de fois, j’ai essaye de sauver des relations qui etaient deja destinees a mourir. Trop de fois, j’ai mis mon ego de cote pour rattraper des situations qui, je m’en rends compte maintenant, n’attristaient que moi. Trop de fois, j’ai cru de maniere aveugle en la personne qui etait en face de moi. Trop de fois, j’ai trop donne de ma personne. Et si, on voit plusieurs annees, je me relevais de chacun de ces echecs en me disant que au sein d’ dix annees je n’y penserai plus, aujourd’hui je fatigue. Je fatigue d’etre forcement celle qui se sent en gali?re, d’etre toujours celle qui se sent responsable de situations que je n’ai meme pas provoquees.

Je suis trop gentille parce que j’espere forcement que les gens vont ouvrir les yeux lorsqu’ils vont trop loin. Je suis trop gentille parce que je laisse revenir des personnes ayant trahi la confiance, et parfois meme qui m’ont blessee sans raison valable. Je suis trop gentille parce que je crois i chaque fois que les gens changent.

Aujourd’hui, j’ai peur de refaire confiance. J’ai peur de me tromper a nouveau sur les gens que je vais laisser rentrer dans ma vie. Naturellement, Il existe ceux qui sont la depuis toujours, ainsi, qui ne m’ont pas decue, mais ils paraissent de moins en moins nombreux. Et plus j’avance, plus J’me dis que les mecs ne sont jamais si petits que ca. Que Quelques ne vivent que pour eux, ainsi, que mon ressenti a moi, ils s’en fichent royalement.

Alors me voila face a un dilemme : est-ce que cela compte au final, c’est la trace que nous laissons derriere nous, la valeur et la puissance de nos actes, si bons soient-ils ? Ou est-ce que moi aussi je devrais ne plus me soucier des autres, vivre tel je l’entends et tenter d’etouffer votre sensibilite qui me cause environ tourments que de joie ?