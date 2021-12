Je tecris pour te demander ton avis a propos dune fille que je narrive pas a comprendre.

Je suis vierge : faut-il vraiment lavouer a une fille ?

Merci pour ce site que je suis regulierement depuis maintenant quelques annees et qui ma enormement appris. Ce qui est extraordinaire, cest que ton ecole de la masculinite propose des cursus a tous les niveaux detudes ! Et comme pour beaucoup, jai du commencer par les tout premiers cours avec, dans lordre : relooking, lifestyle, seduction.

On sest rencontre sur la piste de danse lors dune soiree arrosee. Lorsquelle a du partir, nous nous sommes echange nos numeros. En fin de soiree, je lui ai envoye un texto pour lui demander de se revoir autour dun cafe, ce quelle accepte en repondant le lendemain. Ce cafe se passe plutot bien (dans une brasserie stylee !) et quelques jours apres je lui propose de passer la soiree ensemble. Moment tres agreable en ces premieres chaleurs du printemps. Elle nest pas tres a laise mais je parviens a dynamiser lechange en sexuant la conversation, cest vrai quil ny a rien de plus efficace ! La cest encore mieux elle se montre interessee en mabattant la barriere du baiser (elle : on sest embrasse lautre soir au pub ou pas ? , moi : Tu veux te rememorer ? ). On termine la soiree en se baladant sur les quais terrain glissant. Et la cest le drame.

Notre discussion porte sur le type de relation que lon souhaite chacun, et au fur-et-a-mesure de notre echange, elle me demande avec combien de filles je suis sorti. Je lui reponds zero car je suis vierge et je ne concois pas lui mentir, car 1. elle laurait su tot ou tard et 2. si elle me le demande cest quelle se doute de ca. La, elle prend peur et me dis quelle souhaite plutot sen aller. Elle ne me croit pas, car je nai pas du tout lair dun debutant a ses yeux. Eh oui, ca peut arriver des types qui nont pas dexperience a 23 ans, pour beaucoup de raisons personnelles quil nest pas forcement la peine de developper ici. Elle en a 18, donc oui ca se comprend quelle flippe, mais ce que je ne comprend pas cest que plus tard elle me proposera a nouveau de sortir ensemble. Donc arrive a ma station de velo pour partir elle dit quon pourrait continuer la soiree quand meme, se balader, sembrasser. La ensuite, elle maccepte, elle voit que je ne suis vraiment pas un mauvais garcon et en se quittant elle me laisse un dernier signe dinteret (peut etre pas si gros que ca ?) : elle attend quand meme un dernier baiser dans sa voiture malgre le fait que je nesperais plus grand chose. On se dit quon se fait un cine dans la semaine.

Quelques jours apres je la relance mais elle ne repond plus a mes messages ou me dit quelle ne pourra pas pendant deux semaines. Ensuite elle sexcuse car elle navait plus de credit et plus dacces a Facebook. Mais en meme temps elle me demande si je veux quon aille au cine ! Je ne peux malheureusement pas et les autres dates que je lui propose elle non plus.

Donc voila, une petite histoire sans doute banale, mais meme a la lumiere de cet article sur la fille qui soufflait le chaud et le froid, je ne comprends pas. Je te remercie si tu as lu jusquau bout.

Tout dabord, laisse moi faire preuve dempathie. Je connais le gout daimer des belles inconnues qui sevanouissent dans la nature comme elles sont venues, ne te laissant que le souvenir de leurs levres sucrees. Je suis le plus a meme du monde a te plaindre. Mais comme tes predecesseurs (voir les autres courriers des lecteurs, tu nas pas ecrit pour recevoir de la pitie ou des louanges, mais une analyse de la situation par un oeil exterieur. Et plutot avise.

Croire aux monde des licornes et des magiciens vous empeche de perdre votre virginite

Les faits. Tu as 23 ans (veinard), tu as aborde une fille dans un pub du centre ville, vous vous etes faits de bisous dans le noir avec un gout de biere, elle ta donne son numero de telephone, parfait. Et toi, dans la foulee, tu lui envoies un texto. Pourquoi avoir tant attendu ? Tu aurais du lui envoyer pendant que tu la galochais, cetait quelques heures de gagnees ! Aie, cest reparti, il me reprend lenvie de faire du second degre, je vais encore perdre des lecteurs https://datingmentor.org/fr/spdate-review/. Redevenons serieux. Les signes dinteret, voila, ca, cest du serieux.

Je suis vierge ou avouer sa virginite

Mais le probleme, cest que le premier de ces signes dinteret que tu evoques minterpelle un peu : elle te dit quelle ne souvient plus si cest toi quelle a embrasse (!) la veille, et tu trouves ca bon signe ? Jaimerais bien savoir a quel metier tes etudes te destinent, mais jespere pour toi que celui-ci exclue toute notion de prediction ou danticipation de lavenir, parce que tu me sembles pecher par serieux exces doptimisme.

Peux-tu mexpliquer au nom de quelle logique, sur quel pays, quel continent une fille devrait etre interessee parce quelle ne sait meme plus ce qui sest passe avec toi ? Es-tu dans ton etat normal ? Es-tu a jeun ? Consommes-tu des substances illicites ? Mais ne nous distrayons pas, le grand moment arrive : celui des aveux. En loccurence, des aveux de ta virginite.

Touched for the very first time

Apres le Je suis vierge , voici Elle se dit que tu nes vraiment pas un mauvais garcon

Cest ta maman qui a pris le clavier pour taper cette phrase ? Combien de milliards de fois faudra t-il repeter que les femmes se foutent comme de leur premier tampon que tu sois un bon garcon. Bon = brave = gentil = con = se paluche tout seul tous les soirs sous les draps. Cest ca que tu veux ? Non, alors pourquoi tenteter ?

Elle me demande avec combien de filles je suis sorti, je lui reponds zero

Daccord, les femmes illogiques, ca existe. Mais dans ton cas despece, le plus illogique, cest toi. Quel interet, pendant un premier rendez-vous, as-tu bien pu inventer pour te tirer une balle dans le pied de la sorte en disant je suis vierge a une fille comme pour se soulager dun poids ? Sans vouloir toujours revenir a mon cas personnel, la premiere fille a avoir tate mes parties genitales na jamais su que personne dautre avant elle ny avait pose les doigts ! Encore une fois, quel interet, hormis celui de se donner soi-meme lair benet et de sabrer ses chances par un bon 75% ? Ou est la logique dans tout ca ? Il y a des milliards dopportunites de dire la verite dans la vie, pourquoi choisir juste celle qui ne sert strictement a rien ? Et ceci nest pas une simple question rhetorique : jai meme la reponse qui va avec. Avouer ton inexperience etait une facon indirecte (et inconsciente ?) de reclamer lindulgence par avance de ta prestation. Autrement dit, une excuse. Et ce nest pas sacharner que de remarquer que tu sembles coutumier du fait.

Eh oui, ca peut arriver des types qui nont pas dexperience a 23 ans, pour beaucoup de raisons personnelles quil nest pas forcement la peine de developper ici