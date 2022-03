Je pensais commencer la nouvelle annee en grand, prenant a bras-le-corps le sujet le plus chaud, celui qui nous fera l’ensemble de suer, en commencant par des politiciens qui y laissent des plumes a force de ne plus savoir sur quel pied danser : l’environnement.

Mais De quelle fai§on parler d’environnement lorsqu’il y a plus brulant bien ?

Mes propos incendiaires de l’ecrivain francais Yann Moix a propos de jeunes femmes « passees date ». Vous allez avoir peut-etre remarque J’ai twittosphere s’embraser a votre effet. Dans une entrevue accordee au magazine Marie-Claire, le laureat des tarifs Goncourt et Renaudot avoue etre « incapable d’aimer une cousine de 50 ans », c’est-a-dire de son age. « Un corps de femme de 25 ans c’est extraordinaire, precise-t-il. Le corps d’une femme de 50 annees n’est pas extraordinaire vraiment. »

On a excellent traiter cet « esprit bedonnant » de l’ensemble des noms, l’auteur bien connu aura eu le culot, en bon intellectuel provocateur francais, de dire tout bas votre que bien d’autres pratiquent tout bas. On en connait l’ensemble de, apres bien, des hommes qui, moyen aidant, se tournent, tel si c’etait la chose la plus naturelle au monde, vers des femmes plus jeunes. Et pas nos moindres. Cela s’agit souvent d’esprits eclaires, d’excellents mec, d’hommes de qualite nullement vraiment insensibles a la cause des jeunes femmes.

Avant votre aveu scandaleux, on se contentait de soupirer en se rappelant que l’amour reste chose bien compliquee et bien mysterieuse. On passait l’eponge. Personne ne veut voir ce phenomene i ci?te. Individuellement, c’est trop douloureux ; collectivement, ca fout nos grandes avancees paritaires des dernieres decennies en l’air. On prefere penser que c’est la faute a Hollywood, avec son culte de la chair fraiche, ou encore a J’ai biologie animale qui, de tout temps, pousse le male a chercher la femelle la plus fertile. Admettons que ces influences prehistoriques y soient concernant quelque chose, encore faudrait-il qu’il y ait 1 effet comparable sur les jeunes femmes.

Quand on se fie aux donnees des sites de rencontre, les femmes ont tendance, contrairement a ce que Notre « nature » a pu leur dicter via le passe, a chercher une certaine parite

A 20 annees, elles cherchent des hommes de deux ans un aine ; a 50, de deux ans un cadet. Les hommes, eux, accusent votre autre profil : s’ils cherchent a 20 ans des femmes de leur age, ou desfois meme un peu plus agees, en vieillissant ils cherchent des femmes De surcroi®t en plus jeunes. Selon le site Okcupid, « 1 homme de 42 ans va accepter de sortir avec une femme de 15 annees moins i?ge, mais jamais plus que des ans plus vieille ». Imaginez aussi a 60.

Evidemment, depuis des exceptions. Du moins, une : Emmanuel Macron. Cela apprecie une femme de 24 annees son ainee. A l’heure ou l’on se cause, le president francais risque de passer a l’histoire Afin de des raisons sentimentales plutot que politiques. Mais venons-en a le sujet qui tue. Pourquoi les hommes preferent-ils, pas forcement mais assez souvent Afin de en faire un phenomene de societe, des femmes visiblement trop jeunes pour eux ?

N’ayant jamais eu a se preoccuper des enfants pendant des millenaires et n’etant gui?re marques physiquement par la naissance de leur progeniture, on doit croire que les hommes paraissent moins conscients de un paternite tel de leur propre vieillissement. Moins conscients de votre qu’ils ont l’air, en d’autres mots, a cote d’une femme qui pourrait etre leur fille. L’ecart d’age qui gene bien des jeunes filles, peut-etre nullement pour un flirt d’un soir mais fera obstacle a une relation durable, ne parait gui?re jouer ici. Cela n’y a donc pas seulement les femmes de 50 annees qui sont « invisibles », en fonction de Yann Moix, les hommes le sont des fois aussi a eux-memes.

Evidemment, bien ca, i nouveau un coup, revient a une question de i?tre capable de.

Meme aujourd’hui, apres 50 ans de feminisme, le desir des hommes mene le bal des relations amoureuses. « sur le website Okcupid, les hommes entament 80 % des conversations avec des femmes plus jeunes pour la majeure partie », dit l’analyste de precisions Dale Markowitz. Mais poussons l’analyse un tantinet plus loin. Et si les hommes se tournaient par des jeunes filles plus jeunes comme facon de maintenir la dragee haute ? En face du bouleversement cause avec l’emancipation des jeunes femmes, De quelle fai§on ne pas voir votre desequilibre amoureux comme une maniere, inconsciente peut-etre, mais non moins reelle, de maintenir, si ce n’est qu’a titre individuel, un certain pouvoir, un certain statu quo ? Au moment ou le patriarcat meurt, nos petits patriarches se multiplient.

On voudrait l’ensemble de croire que la revolution feministe s’est faite sans heurts, dans l’enthousiasme partage de relations humaines bonifiees. Mais comme vient de le rappeler le mouvement de denonciation contre les agressions sexuelles, la realite est quelquefois plus complexe. Remercions donc M. « gilet jeune » d’avoir expose votre culte d’la jeunesse pour votre qu’il reste : un rejet brutal des femmes d’un certain age et une peur inavouee de perdre le gros bout du baton.