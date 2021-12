Je me fais en bien en adressant votre compliment tout de esperant faire ravissement.

J’ ne sais gu ne pas faire mon compliment quand j’ deguste votre plat mitonne, D Que 1 peinture me seduit, quun poeme memeut ou quand j’ rencontre une belle cousine. Pas forte reste alors ma claque quand en retour jentends j’ naime Manque des compliments . J’suis aussi decontenance par ces echanges que via sa phrase 90 % Plusieurs messages affectifs sont non verbaux *

Catherine Aimelet-Perissol, psychotherapeute ** , fait de explication au rejet en compliment votre seront quelques individus qui auront tendance a etre en gal a laise des quils sagira d’avoir et prefereront toujours donner. De acceptant votre que leurs autres un donnent, nont-ils Manque Votre sentiment pour se mettre du situation pour dette par rapport pour lautre, alors quen donnant, ils resteraient maitres d’la relation. Une telle peur ne peut-elle aussi etre lexpression de ce que tous les psychologues appellent langoisse de performance ? a travers Plusieurs felicitations, ils entendent Ce devoir detre i chaque fois mieux, forcement plus irreprochables explique Catherine Aimelet-Perissol.

Une telle analyse ma convaincu, j’ continue a Realiser quelques compliments. J’ ne concois pas de ne point exprimer ce que j’ ressens. A ceux que j’ savais genes pour leurs recevoir je suggere pour men faire , sans flagornerie ni hypocrisie. Peut-etre sinitieront-ils Par Consequent du plaisir pour apporter et de recevoir.

Obtenir Le compliment nest jamais desagreableca motive, ca fait confiance, ca fait en bien Neanmoins, j’imagine quil va falloir de Realiser avec Grace a delicatesse, avec Grace a intuition certaines individus ont besoin detre sans cesse valorisees, complimentees (ca se voit); du coup que dautres paraissent mal a laise car elles se sentent jugees. Une telle notion pour delicatesse est particulierement relative j’ lui ai juste dit votre que je pensais, quil etait Super Avec Le domaine. oui Pourtant avant tu lui as devoile ca, ca et ca. Afin de celui , lequel recoit l’ensemble de ces info, ca pourra ressembler a d’une flatterie, constater d’la manipulation. Du coup OK pour le compliment, cest excellent concernant la sante cela dit, cest a consommer avec Grace a moderation.

Se servir de Notre compliment juste concernant le plaisir, en laissant le destinataire gerer sa connexion comme il Votre pourra me parait quelque Mal genant, car lacte d’un compliment nest nullement anodin, Cela reste pour limage quelques relations humaines complexe et multiple. Votre message est en mesure de en effet etre recu pour quelques manieres nombreuses en fonction de lhumeur, en statut, de la teneur d’un message verbal et non-verbal, du nombre de gens presentes et de 1000 autres aspects subtils et versatiles. Claque de porter Le compliment pour une cousine ( quand on est mon homme), amene entre autres facilement des sous-entendus. Sil reste porte pour mon artisan dans un cadre specialise, Cela peut aussi mettre votre personne au sein d’ une position pour faiblesse du cas pour critique future ou pour negociation, car 1 compliment pese i chaque fois dans votre balance des rapports humains. On pourrait citer quantite dexemples ou Cela reste delicat de recevoir Le compliment car mon compliment ne se refuse nullement meme sil met mal pour laise , et conduit forcement du traitement d’un contexte qui lentoure, De sorte i determiner sil reste teinte dun desir cache, du l’utilite de juger, dune volonte inconsciente ou pas de manipuler, ou bien sil est vraiment authentique. Or Afin de etre authentique et bon, Le compliment doit vraiment Realiser devoir pour lautre (condition 1ere et incontournable pour se faire devoir pour soi), et cela demande de considerer ma sorte dont lautre va obtenir des mots et les attitudes au contexte precis. Etre honnete ne suffit Manque, c’est en fonction moi important dy mettre d’une delicatesse, tel le devoile Christelle, cest a re re pratiquement de se mettre pour l’espace pour lautre avant demettre votre mot. Votre que lon perd de spontaneite se gagne du coup du authenticite Quand Mon compliment reste recu concernant Le quil reste vraiment votre partage.

Je pense en outre que la plupart des messages affectifs sont non verbaux et j’ concois pleinement que les compliments puissent gener la personne , lequel leurs recoit.Lanalyse pour Catherine Aimelet-Perissol debouche sur 2 explications possibles Pourtant je pense quil y a dautres raisons . Dans les faits Afin de quun compliment soit recevable il faut quil soit tout dabord sincere ce qui souhaite affirmer que le webmaster , lequel rencontre un nudiste le formule puisse capable de dire egalement de la critique cela est beaucoup moins enfantin! Apres il faudra quil soit desinteresse et quil noblige du rien la personne qui Un recoit car aussi effectivement y peut etre percu tel une tentative de manipulation. Enfin il convient quil puisse merite car lorsquon complimente la beaute naturelle cest au createur quil va falloir sadresser,pas a celui(ou celle) qui en retire deja l’integralite des benefices. Cela pourra gener au sein de votre compliment cest quil sapparente pour votre jugement et je pense comme le proverbe Espagnol que entre soldats tel en famille nos compliments seront superflus aussi quand Divers disent que Mon compliment est votre rayon de vue verbal

Jaime Realiser des compliments comme jaime du obtenir aussi, je chope que cest une agreable chose den faire a les , a Ce compagnon et pour sa famille de temps en temps souvent , Neanmoins, faudrait nullement de Realiser trop , car ca fini jamais gener la personne qui Mon recois , ce qui va devenir comme de dette . Sinon je nest pas grand chose contre nos compliments.

Japprends a dire ce que j’ ressens. Ca est en mesure de etre Le compliment ou 1 voie pour progres pour la personne.

Jappelle cette raison ceci du lacher maquee et cest bon . Votre nest jamais notre environnement familial qui me la appris cela dit, Michel (lauteur pour Le blog) qui ma reeduque progressivement. Je Ce sais gre car je men me sens aussi Manque apercu tellement cetait subtil. Ma vie en reste bouleversee ! Roule arriere jamais .! j’suis maintenant sur 1 beau chemin et tous les compliments recus ou donnes nourrissent mon energie vitale. Quant aux voies pour progres recues ou informations, elles me ramenent dans Un chemin quand je men ecarte. Cest tellement excellent que je seme tout ce qui pour notre tour. Soyons Un changement que nous voulons concernant le monde Ghandi la agence (nous) la (avons) tellement oublie que iApresent ca met en gal a laise On marche sur votre tete et ca me confirme quil y an un excellent chantier devant nous Afin de remettre lhumanite debout. Rappelez nous votre enfance . Le paraissent les encouragements, les compliments qui nous ont permis daccelerer une apprentissage une marche et du coup a y parvenir. Lenfant est encore en nous si on Un laisse exister (lacher prise) . Aussi Manque dhesitation, disons ce que lon ressent et cest lHumanite , lequel en sortira grandie.