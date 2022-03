Je m’appelle Cedrick. J’ai 38 ans, je suis Pluti?t intelligible, plutot bel et globalement d’excellente compagnie.

Je suis aussi, comme bien bon celibataire qui ne desire gui?re le rester, votre utilisateur averti des outils de « dating » contemporaines que paraissent Tinder ou OkCupid.

Notre fin du celibat ne se concoit plus, semble-t-il, sans ces intermediaires. En dehors du virtuel et de la geolocalisation, point de salut!

J’dois toutefois dire, ainsi, il s’agit la d’une veritable chance, que mon bagage en recherche marketing est des plus indispensables Afin de comprendre et m’illustrer dans votre univers. La seduction en ligne entre humains suit Dans les faits analogues regles que Notre seduction des consommateurs dans un marche : un public cible bien defini et un positionnement net, unique et pertinent.

Voici donc les suggestions a ceux qui souhaitent se demarquer dans la tablette…

Definir le public cible : en marketing, comme en seduction, il va i?tre important de determiner a qui l’on souhaite s’adresser. A premiere vue, rien En plus logique. Le public cible est neanmoins habituellement tres mal defini via nos seducteurs eurodate et seductrices post-modernes. Ainsi, au-dela de l’age, la plupart des femmes semblent rechercher des hommes « interessants », « intelligents » et « qui aiment le bon vin et les soirees entre amis ». Comment attirer les bonnes gens puis se distinguer a leurs yeux si l’on apparai®t comme votre bien generique? En voulant plaire a tout le monde, on finit via ne plaire a personne.

Vehiculer un message net qui, textuellement ou sous la forme de photographie, repond aux des caracteristiques d’un bon positionnement. L’attrait et Notre pertinence : Faire l’effort de se montrer sous son meilleur jour : le vide intersideral meuble souvent l’onglet description, nos plus aventuriers optant Afin de un dessin de lapin, un « non merci » ou une explication sommaire quant au fait qu’ils ne savent « gui?re quoi dire dans ces trucs-la, que c’est complexe… ». Cela sans parler des fautes de francais a chaque mot et du langage post. Vous n’acheteriez probablement nullement un service pour lequel vous ne disposez que d’une photographie ou d’un descriptif ecrit via un enfant d’age prescolaire. Choisir des photos adaptees a de la « vente » : elles paraissent ainsi souvent prises dans une piece sombre, en « selfie » (vous n’avez pas d’amis?) ou avec plusieurs personnes (c’est lequel qui reste en commercialisation?). Optez plutot pour des photos claires, ou l’article reste beaucoup enfile en valeur cela dans differents contextes susceptibles d’interpeller votre public (vous visez un amateur de voyage? Des photos de vous via une plage de Phuket devraient interpeller le bon segment). La credibilite: la coherence, source de credibilite, n’est pas forcement au rendez-vous. J’ai ainsi decouvert que « Cruela69 » cherche une relation durable mais « est tres occupee » et « ne souhaite gui?re necessairement votre chum » aussi que « MakeitFit » est a J’ai fois « reellement interessee » a faire des rencontres, mais aussi « difficile et a peu de chances de s’interesser a vous ». Il est diverses centaines de produits sur la tablette. Se presenter a la fois comme un repas gastronomique et du fast-food provoque des doutes et conduit a l’elimination. L’unicite : elle repose ici plutot sur une combinaison savante des elements precedents et est impeccablement illustree via le fameux « JeffXXL ». Ce seducteur patente avance ainsi « bien porter le nom » et s’interesse au segment du marche feminin qui « veut avoir du fun ». Un positionnement net et precis accompagne d’une description et des photos qui mettent en avant, sans ambiguite, les qualites recherchees de l’article. Un modi?le a mediter!



En esperant que mes conseils vous sont indispensables…