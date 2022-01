Jane Seymour haya el amor en las 60, carente Tinder

Jane Seymour sintio que se derrumbaba cuando su esposo decidio disponer fin a su trato permite unos anos de vida, posteriormente sobre dos decadas.

Tenia un matrimonio dilatado asi como nunca pense que acabaria, dijo la actriz sobre 68 anos de vida en una entrevista reciente, entretanto promocionaba la segunda epoca de The Kominsky Method, que protagoniza con Michael Douglas y no ha transpirado Alan Arkin

?Que voy a que? ?Tener citas? ?Estan locos? ?Como funciona esto?, dijo Seymour. desplazandolo hacia el pelo entonces mis hijos me dijeron que hay esta cosa convocatoria Tinder y les dije, No, eso no va a suceder’.

Sin embargo sobre forma similar a su personaje en la gama sobre Netflix, que se encuentra con un arcaico amor, el destino intervino asi como Seymour se tropezo con un nuevo romance. La actriz ha estado de mujer con el director de cinema britanico David Green desde 2014, cercano sobre un anualidad luego de su divorcio del cineasta James Keach, quien la dirigio en su emblematico tarea sobre Dr. Quinn, Medicine Woman (La doctora Quinn).

Me encontre casualmente con alguien a quien conoci 38 anos primero que habia tenido un esplendido casamiento asi como su matrimonio termino, conto Seymour. No fue su determinacion y no ha transpirado mi matrimonio termino, no fue mi resolucion. Nos encontramos por suerte 38 anos de vida mas tarde desplazandolo hacia el pelo nos dimos cuenta que estabamos libres, asi como hemos estado juntos desde entonces. Asi que nunca tengo que quedar buscando citas.

Esta vivencia fue lo que la llevo an entender a Madelyn en The Kominsky Method, quien se reconecta con el personaje sobre Arkin (Norman) en un funeral detras de las muertes sobre las respectivos conyuges.

Yo entiendo eso sobre tener una relacion con alguien contemporaneo a uno, dijo Seymour. Ambos estamos lidiando con hijos mayores, exparejas y con nuestro futuro ?Cuanto viviremos? ?Como podriamos mantenernos saludables? ?Como podemos tachar items sobre la relacion de cosas por hacer antes de expirar? ?Queremos seguir trabajando o sentimos que escasamente estamos comenzando?, que seria el caso mio desplazandolo hacia el pelo sobre David.

La actriz laureada con premios Emmy y Globos de Oro posee cuatro hijos asi como dos hijastros sobre las cuatro matrimonios.

Tambien de actuar asi como sobre su ocupada vida familiar, disena muebles asi como joyas, escribe libros, dirige la fundacion benefica y produce peliculas.

Hago lo que hago por motivo de que me encanta, dijo Seymour. Nunca pienso en esto igual que trabajo se llama vivir. De este modo que nunca me veo jubilada; individuo nunca se retira sobre la vida.

Sobre hecho, Seymour dijo que las propios hijos a veces tienen complejidad de seguirle el ritmo.

Y con la edad, senalo, notan mas liberacii?n Con El Fin De aceptar quien soy desplazandolo hacia el pelo como me veo y no ha transpirado como me siento ahora en comparacion con cuando era mas mozo, cuando quizas trataba sobre efectuar las cosas con demasiado ahinco.

Seymour se dio a reconocer igual que la chica Bond Solitaire en la pelicula sobre 1973 Live and Let Die (Vive asi como permite morir). an una pregunta sobre que se notan ser un representacion sexual por casi cinco decadas y no ha transpirado entrados sus 60, respondio con risas.

Nunca lo pense de esa manera, dijo, apuntando que la novia y no ha transpirado su personaje de Bond eran ambas virgenes en aquella estacii?n. Dificilmente un signo sexual. Yo nunca sabia lo que era el sexo.

Desde entonces, ha posado 3 veces Con El Fin De Playboy, en 1973, 1987 y el ano pasado, cuando la revista dijo que la actriz es un representacion sexual mas grande En seguida que cuando hizo sobre la chica Bond.

De Seymour, acontecer sexy quiere decir tener buenas sensaciones comoda en su misma dermis, a cualquier edad. Asi que, dijo, no se ha sometido a cirugias plasticas.

Seymour se considera una de estas afortunadas que ha conseguido papeles maravillosos luego sobre los 40.