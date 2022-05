J’ai eu une experience bizarre (et desagreable) une telle semaine, que je veux partager avec vous.

Mardi je ne me sentais jamais tres beaucoup, plutot triste.

Ma maman est passee me voir et m’a evoque que cela faisait pile 20 annees que ma grand-mere est decedee. Et plus Au moment avancait, plus J’me sentais triste, au point que bien ce que J’ai voulu c’etait etre seule et pleurer l’ensemble des larmes du corps… Di?s Que j’habite enfin allee me coucher, je ne pouvais pas dormir, faire mes pensees etaient si sombres, je broyais du noir, je remettais ma vie proprement dit et me demandais votre que j’allais bien i?tre capable de devenir. J’ai au moment oi? meme reussi a m’endormir, ainsi, heureusement, le lendemain, le nuage noir au dessus ma tete avait disparu et je pouvais a nouveau etre moi-meme. Mais evidemment ca m’a fera reflechir et me demander si ces sentiments etaient vraiment www.datingmentor.org/fr/iamnaughty-review/ des miens. J’ai pense a la grand-mere, j’ai pense a une possible configuration planetaires, j’etais vraiment completement deboussolee par cette experience. Je ne sais finalement gui?re ce que c’etait (j’ai bien pense a d’autres explications plausibles), mais je c’est que ce n’etait gui?re a moi, c’etait trop decale avec qui j’habite.

Je pense que, quand nous ressentons beaucoup d’empathie (que nous soyons hypersensibles ou non), c’est tres facile de se sentir depasse par des sentiments (negatifs) qui proviennent d’autres gens. Et que dire des personnes qui nous pompent de l’energie en ne faisant que se plaindre en continu, peuvent-ils egalement vous tirer vers le bas ? Et que dire des evenements desastreux qui se produisent des fois sur notre planete, pouvez-vous les ressentir (et la tristesse dans l’inconscient collectif) egalement ? Si oui, pouvez-vous trouver une maniere de rester dans votre propre vibration ?

Ceci m’amene a ce qui suit : la necessite d’introspection ainsi que temps seul(e) pour aller a l’interieur sans dire et se retrouver, se ressourcer. Evidemment, la meditation reste un bon exercice Afin de i§a, mais vous pouvez egalement lire un delicieux livre ou faire du bricolage (mon activite favorite) en pleine conscience, et vous retrouver de cette maniere egalement. Vous pouvez aussi aller marcher dans la nature, ecouter une belle musique, quel que soit ce qui vous aide sur le moment.

Et vous ? Ressentez-vous quelquefois des sentiments qui pourraient ne point vous appartenir ?

Prenez beaucoup soin de vous et profitez d’la vie !

Je vous aspire i une tres belle semaine.

Je vous embrasse, Madeleine

Devriez-vous vous sentir coupable ?

Tout d’abord, je voudrais vous presenter faire mes excuses pour ne point vous avoir ecrit pendant 2 semaines, c’etait des vacances scolaires et j’ai du adapter notre agenda… encore, j’ai decouvert ceci comme une experience me concernant : vais-je me sentir coupable, ainsi, comment ce sentiment va-t-il evoluer ?

Je pense que la culpabilite est un sentiment tres repandu dans notre culture et je ne connais personne que ne se sente gui?re coupable de temps libre a autre (et j’imagine que les meres paraissent nos pires ;-)). Mais pour moi depuis 2 sortes de culpabilite : la premiere, dictee par notre education (et la religion en fait partie), ou nous nous positionnons en tant qu’enfants se faisant gronder avec leurs parents Afin de avoir fait quelque chose de mal a leurs yeux. J’ai deuxieme est celle que nous ressentons, independamment de une education, comme adultes possedant un jugement propre sur le beaucoup et le en gali?re et ce que nous devrions faire ou ne point faire (le mensonge et J’ai tromperie sont de parfaits exemples de cas ou chacun decidera au regard de sa situation…).

Je me souviens quand j’ai arrete de fumer, depuis des annees de ca. Certains mois prochainement, je me suis reveillee en sursaut apres un reve pendant lequel j’avais refume, ainsi, le sentiment de culpabilite m’a reveillee, je me disais : non, je n’ai nullement fera ca quand meme ? Arreter de fumer etait ma propre decision, personne ne m’avait force mon tour. Et pourtant, j’etais totalement paniquee avec votre reve !

J’imagine que, meme si nous aimerions nous en debarrasser, le plus souvent, nous sommes tortures par ce sentiment, comme si nous etions forcement de jeunes enfants attendant d’etre grondes et punis. Je ne dis gui?re que nous ne devrions jamais nous sentir coupables, evidemment nous devrions maintenant savoir votre que nous faisons et agir en consequence ! Mais je voudrais suggerer que nous nous posions la question quand nous nous sentons coupables : cette culpabilite vient-elle de moi ou des mes parents / ma famille / mon education ? Parce que si c’est le deuxieme cas, nous voulons peut-etre apprendre a laisser tomber votre sentiment, a nous en separer, afin d’etre totalement nous-memes et non plus figes au moule ou nos parents nous ont mis.

Au cas ou vous etes curieux de savoir De quelle fai§on J’me suis sentie de ne point vous ecrire…Je dirais : delicieusement coupable ! Cela a bien sur evolue pendant ces 2 semaines, ainsi, je savais que je reviendrais a vous apres cette pause, mais J’me suis assuree d’en etre pleinement consciente, ainsi, je voulais meme en profiter au maximum, etreindre ce sentiment, car c’etait totalement le mien J.