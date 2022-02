J’suis peut-etre une marde en dating et j’viens de m’en rendre compte

Deuxieme semaine sur Bumble. Moyennement ce que j’aurais pense. Je m’attendais a de la facilite, de l’accessible, du gros fun, des bisous, des calins, du coquin. J’pensais qu’a chaque fois que j’allais ouvrir l’application, un gros bruit POP the bottle qui s’ouvre, suivi d’une envolee de confettis qui me tomberait dessus, descendue tout droit du ciel.

En fait, je faisais des reves erotiques non-stop. J’esperais que Bumble comble le besoin de chaleur humaine.

C’qui est quelque peu arrive.

Je swipais dans le metro quand j’ai entendu un gros raclement de gorge, tse un le dont tu peux suivre le trace, qui part des entrailles, et qui va jusque dans la trachee. Inevitablement, 1 crachat a suivi. Et une douce sensation d’avoir recu des gouttes sur mon tour me frappa. Cr*ss, je venais de me faire cracher dessus par un itinerant. Pas vraiment le genre d’echanges de fluides que je desirais.

J’avais peut-etre trop mise dans Bumble pour me sortir des tenebres genitales

On se souviendra de ce gars qui a propose une date en moins de 10 mots. Un king de l’optimisation du temps. C’etait dur a battre. Faque, on semble s’i?tre vus. Mon plan B etait le mec du metro.

J’arrive au bar en avance, question d’me starter solo. C’que je fais regulierement dans les derniers temps libre, a t’avouer, mais ca c’est un autre sujet. Cela arrive, enleve son manteau et s’excuse en se frottant la face. Cela a vire la veille et me dit qu’il a votre face ben moins gonflee habituellement. Mega veillee sua tequila.

Parfait, j’en profite Afin de soulever ma moustache de taches pigmentaires qui donne l’impression que j’ai 1 fin duvet au-dessus la levre superieure. Le gars la regarde, la fixe, l’examine, l’inspecte sous l’ensemble des angles et me trouve game de me montrer la face avec ma chenille en public.

Pis la ca part. Il pose plein de questions. Depuis combien de moment j’habite celibataire. Pourquoi j’suis celibataire. Aimes-tu tes parents. Est-ce que j’ai des daddy issues. Est-ce que j’ai des enfants. En veux-tu. Ah pis voici la photo du mien. Chacune des questions imaginables y passent.

Le gars me drivait litteralement. Cela etait super en controle de sa personne. Confiant. Funny. Zero deplace dans ses interventions. Mais il a aborde des sujets dont personne me parle habituellement, des sujets qui nous effleurent aussi pas le bout des levres en date. Cela menait la danse.

Pourquoi t’es celibataire?

C’est hard comme question. Parce que f*ck, je sais pas. Je me le demande gui?re. Je le suis, c’est bien. Etre confrontee a ca, ca a vraiment ebranlee. Une collection de questions qui necessitent des reflexions profondes et des introspections. Cr*ss, j’ai pas fait le chemin de Compostelle avant d’arriver, j’ai bu un Spritz, j’suis gui?re outillee concernant vivre ca. Avoir su, j’aurais fait 1 pelerinage. Moi, j’pensais juste me mettre gorlot pis rire. Et qui sait, peut-etre me faire jouer din culottes un brin.

J’ai passe la date a etre sur la defensive. Cela me ressemble zero. Je sais jamais pourquoi, j’etais en mode justification, je pesais mes mots et reflechissais a tout ce qui sortait de ma bouche. Comme si j’avais des secrets honteux. J’ai au moment oi? meme jamais fait la une du Allo Police Afin de avoir braque 1 bowling.

Pis. J’ai comme realise que suis ainsi en date. J’me reconnais au boutte au sein d’ votre gars-la. Dans ses paroles, sa curiosite, le interet; j’ai envie de connaitre nos vraies affaires. J’habite l’individu qui gratte concernant connaitre l’autre dans des recoins qui sont gui?re trop habitues d’etre depoussieres. Qui gosse avec ses questions derangeantes. Manque mechantes.

J’etais en train de me dater. J’avais 1 sentiment mitige. J’aimais ca. J’haissais ca. Mi-figue mi-raisin comme on devoile. Feeling identique aux 25 premieres minutes ou tu viens de te faire couper une frange. T’as les yeux pleins d’eau tout en souriant. Tu sais jamais. C’est trop pour toi.

J’me sentais confrontee. Ca me faisait vraiment tres chier. J’aborde mes dates d’une meme maniere depuis le commencement ma vie de femme celibataire: avec desinvolture. J’me barre nullement le cul, j’suis nonchalante, rien me deprime. La, j’etais a preparer faire mes reponses, a reflechir a le affaire, un air semi detache imprime dans face.

C’tu comme ca que je fais sentir les mec qui me frequente? J’les mets au pied du mur. Pu d’echappatoire. Prisonniers. J’suis bien moyen au-dessus de faire mes affaires, j’aime ca avoir le controle. La, j’m’etais fera avoir ben ruine. Rien de pire que de gouter a sa propre propre medecine. Ma medecine qu’on me rentrait un brin de force dans gorge.

J’ai soiree s’est bien deroulee. On reste alles a Notre SAQ pogner du vin, finir ca chez eux en gros french bien nus.

J’etais dead pis j’me suis endormie. J’ai du ronfler; rien Sans compter que gracieux qu’une fille nue en position foetale qui fera des bruits avec le nez.

En faisant le walk of shame direction maison, j’avais J’ai tete remplie de questions.

Si j’avais eu 1 $ a chaque walk of shame, j’aurais des murs de rubis dans mon immeuble. J’sentais vraiment comme si je venais de dater Merlin 2.

J’avais tu envie de me revoir? Meme si ca me brassait un peu d’dans? Ok, ca me brassait en cr*ss. Toutes ces questions beaucoup trop vraies et sans gros emballage de soie rose bonbon autour, ca me devastait le cerveau. C’etait lourd pis l’fun en aussi moment.

C’est comme se consulter un peu en aussi moment de se presenter a l’autre. Ca fait changement d’inverser des roles. J’etais vulnerable. Voila. J’avais nullement ma carapace de fille raide pis tough http://www.besthookupwebsites.org/fr/easysex-review/ se deplai§ant concernant l’univers en se cr*ssant de tout ce qui se passe. J’etais a trouve, exposee au monde exterieur, avec rien pour me proteger.

J’suis gui?re habituee a ca. C’est un etat dans lequel j’me permets rarement de me tomber sur, la vulnerabilite. J’etais une rapide chose fragile qui se devoilait via tout et cela fera partie de son univers.

J’avais rien a perdre. J’allais baisser la garde, laisser la cotte de mailles a maison et revoir Merlin 2.

