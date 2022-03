J’me suis fait larguer 2 fois en quelques jours, par les 2 gars que j’aime

Une madmoiZelle a du gerer 2 ruptures amoureuses, la premiere avec le copain, la seconde avec un ancien plan cul. Elle les a tout deux adores mais differemment.

Mon copain que j’aime enormement depuis un an m’a quittee. Cela est, ainsi, Il semble forcement, l’homme ma vie.

J’me voyais vivre avec lui, avec des chats et des chiens, vieillir a ses cotes dans une maison au bord d’une mer, et reposer avec ses ossements dans un mausolee commun.

Greg m’a quittee

Ce garcon, je l’aime forcement mais il m’a quittee. Pour enormement de raisons. Parce qu’il n’etait emotionnellement jamais pret, parce qu’il se sent paume, il a de la peine a reflechir a son futur et a se comprendre…

Etre avec moi etait devenu une douleur alors plutot que de continuer, il a choisi de mettre fin a notre relation.

Cette rupture est la plus violente que j’ai vecue de toute mes ri?ves. J’ai mal au c?ur constamment, les poumons paraissent etriques dans une cage thoracique que j’aimerais briser sous les roues d’une voiture pour oublier toute cette peine.

Cette souffrance est normale et je sais que je ne suis nullement seule : mes amis et amies, ma famille, les gens que j’aime seront presents.

Je sais que je vais poursuivre mes ri?ves, je crains simplement de trainer sa douleur avec moi.

La pire rupture amoureuse de ma vie… mais pas la seule

Cette rupture amoureuse est donc la pire epreuve emotionnelle et personnelle que je traverse.

Ca c’est votre que je me suis dit jusqu’a ce que l’autre inscription onenightfriend garcon que j’aime decide lui aussi de rompre avec moi…

Il y a un an et demi, avant de me mettre en couple avec Samuel, votre copain qui m’a larguee, j’suis tombee amoureuse d’un garcon que je voyais occasionnellement.

Ce genre, Charles, je l’ai rencontre au detour d’une soiree qui possi?de fini a toutes les aurores. Nous nous sommes revus pendant plusieurs mois, plus ou moins regulierement en fonction de notre emploi du temps respectif. Et surtout selon ses envies.

Parce que moi, j’esperais le voir bien moyen. Je l’adorais et je le detestais en meme moment.

Je l’adorais parce qu’il me faisait rire, parce qu’il est excellent et qu’il est intelligent.

Et je le detestais parce qu’il ne repondait pas a faire mes messages, parce qu’il me preferait une nouvelle fille, parce qu’il restait avec moi des apres-midis entieres avant de disparaitre ma vie pendant deux semaines completes.

J’ai pense a lui alors que j’etais en couple

Charles est le premier garcon que j’ai aime. J’ai eu envie d’etre avec lui pendant les mois ou nous nous sommes vus. Et aussi lorsque je me suis mise en couple avec mon ex.

J’ai pense a lui pendant un mois, peut-etre deux, puis j’ai aime mon mec Samuel. Comme une dingue.

Je decouvrais l’amour reciproque, J’me delectais des week-ends sous sa couette a voir Netflix et a acheter a manger.

J’appreciais des balades main dans la main dans la ville ou au sein des bois, je comprenais votre que c’etait de vouloir batir une relation, d’avoir des projets avec un individu qu’on aime de tout le c?ur.

Mon ancien plan cul est sorti ma tronche. Je vivais ma relation a 200%, j’etais heureuse et epanouie.

Puis sans que je comprenne vraiment ce qu’il se marche, Samuel et moi avons commence a ne plus nous entendre.

Ca est devenu De surcroi®t en plus recurrent. On a eu notre premiere grosse dispute en essayant de mettre les trucs au clair.

L’issue est mitigee du cote.

Un jour, J’me rends a une soiree et je croise Charles.

Nous discutons apres des mois sans nouvelles. Cela va en gali?re pour plein de raisons. Mais il confie qu’il regrette de ne pas avoir saisi sa chance avec moi quand il en a eu l’occasion.

J’habite a peine bouleversee, juste peinee pour lui.

J’me rends compte que j’ai encore enormement d’affection Afin de lui mais mon couple est plus important, plus sain, mieux i mon sens.

Quelques temps apres, rebelote avec Samuel. Nos disputes prennent de la place, les discussions se repetent et s’eternisent.

Je me sens incomprise, delaissee, seule et malheureuse.

Alors, je rappelle Charles. Et on finit au aussi lit, nus, a s’embrasser, a faire l’amour et a se dire des choses que l’on ne s’est jamais dites avant.

Je me sens proche de lui, j’ai la sensation qu’il se marche quelque chose de nouveau entre nous, qu’un commencement neuf est possible.

Mon mec, je l’aime tres vraiment, l’autre aussi

Depuis votre soir-la, Charles ne me sort plus de la tete. Mais j’habite toujours avec Samuel, que j’aime tres vraiment.

J’me rends compte qu’il faudrait communiquer Afin de trouver des solutions dans une couple.

J’me dis que je ne dirai pas grand chose, concernant le preserver puis parce que ce n’etait qu’un moment de faiblesse, rien de bien mechant…

Mais une telle nuit passee l’un contre l’autre me hante bien moyen.

Je me projette avec l’un, bien en planifiant des vacances au bout de l’univers avec l’autre.

Comment je peux faire durer mon couple sans etre totalement honnete ? Et bien en fantasmant une relation avec Charles qui parai®t m’apporter une autre sorte de soutien, dont j’ai aussi besoin ?

Notre culpabilite commence a deteriorer J’ai facon dont je me vois, dont je tombe sur mon mec et dont je nous vois ensemble.

J’me sens corrompue, perfide et malhonnete.

Pourtant, mes sentiments sont sinceres, je sais ce que je ressens et je ne parviens plus a comprendre votre que j’ai envie.

Je ne tiens plus, j’avoue bien a Samuel.

Cela reflechit et decide de me quitter. Correctement que blesse, il m’assure qu’il n’est jamais seulement question de mon adultere.

Ces 2 garcons ont co-habite dans mon c?ur

C’est la que je me tourne vers Charles, mon ex-plan cul. Je vois en lui la seule personne que j’aime et qui semble etre pret a me donner l’amour dont j’ai besoin.

Celui en qui depuis encore de l’espoir.