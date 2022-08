J’me pose une question qui me tient en haleine de maintenant un mois.

J’ai 26 ans, j’ai eu ce type on voit 2 mois.

On se parle l’ensemble des jours et on se voit tres regulierement (1-2 fois par semaine). Au bout d’un mois, je savais que l’on etait exclusifs alors je lui ai demande (pour confirmation) quand on etait ensemble. Sa reponse a ete tres inattendue: « Je ne sais jamais, bientot ? On peut se laisser legerement de moment ? ».

Alors je sais, c’etait peut-etre legerement tot (meme si en fera je ne voit jamais mais bon). J’ai quand aussi fait passer le message que je cherchais du serieux. Apparemment lui aussi sauf qu’il lui faut environ moment (il a quitte quelqu’un il y a 1 an avec qui c’est reste 5 annees). Alors je peux pleinement saisir mais moi je ne souhaite nullement d’un garcon qui me veuille a moitie. On reste a 2 mois maintenant, j’essaye d’etre patiente parce que j’habite occupe i tomber amoureuse. Mais c’est reellement desagreable comme situation pour moi. je m’investis En plus et puis dans une telle relation incertaine. Je pense qu’il m’apprecie mais je n’arrive pas a re-aborder ce thi?me. J’alterne les « mais quel nul il ballade et moi j’suis tel une conne » et les « j’ai pose cette question beaucoup trop tot, j’dois lui laisser plus de moment ». Notre verite ? J’en sais rien.

J’habite perdue, je sais nullement quand ni comment aborder la question…

En tout cas je commence a en souffrir. J’ai minimum d’experience en relations amoureuses et je ne sais absolument jamais comme gerer ca. Alors pourquoi buguer dans ca si votre relation est cool ? Parce que Afin de lui c’est un gage d’engagement, aussi que me concernant c’est un gage de confiance. J’ai l’impression d’etre en periode d’essai ou en sursis. C’est horrible. Je n’arrive jamais a connaitre si votre situation est normale et quand dire stop. Qu’en penses-tu ? Merci a toi.

Tu t’es plus concentree concernant le service (avoir une relation avec votre homme) que sur la facon de l’obtenir (De quelle fai§on le faire tomber amoureux). Vous devez saisir une chose c’est que chaque femme a une marge de manoeuvre enorme et donc une responsabilite tout aussi grande sur le fait que ses sentiments grandissent ou pas. Tu ne parles que du temps dans ton courrier, mais il ne s’agit pas d’attirer votre homme, patienter un peu et lui demander si c’est cuit : c’est plus que ca, c’est 1 jeu d’adresse !

Ce n’est ni le temps qui fera tomber un homme amoureux, ni votre que tu fais pour lui mais votre qu’il fera pour toi. Tu dis dans ton courrier que tu t’investis En plus en plus dans cette relation, or c’est precisement l’inverse que tu dois faire. Je t’invite des sa prochaine sortie a te procurer mon livre « Comment mettre un homme dans sa poche », je parle en detail en periode que tu viens de traverser et de ce que tu peux faire pour amener 1 homme a s’engager avec toi.

Si tu mets d’un cote une balance une relation « cool » et de l’autre sa disponibilite amoureuse, pour l’instant c’est vers une telle derniere que la balance penche. Cela lui faudrait plus qu’une relation cool, il lui faudrait quelque chose encore tri?s. Quand je vois sa reaction je dirais que pour l’instant cet homme n’a nullement eu besoin de te conquerir, il ne ressent nullement l’ombre d’une inquietude. En lui posant cette question « est votre qu’on est ensemble » (question a ne point poser et qui j’imagine est venue trop vite) votre sentiment que tu es acquise est devenu une certitude Afin de lui, ainsi, il se paye le luxe de te mettre en attente a present. Cela faut inverser la vapeur Johanna, tu vas devoir faire experimenter la peur de te perdre a votre homme car c’est en realisant qu’il va te voir disparaitre de sa vie qu’il va se rendre compte de ta valeur.

Progressivement mais de suite, avec le moins de mots possibles eloigne toi. Tu dois vous placer a distance. Cela ne se dira rien pendant votre jour ou deux, le temps de comprendre que quelque chose cloche. Si il revient par toi c’est deja une tres solide chose, mais i la place de le rassurer et le recompenser tu vas l’inquieter (oui je sais, c’est complexe). Tu vas l’inquieter jusqu’a ce qu’il agisse au sein d’ ta direction. Je ne peux pas penser precisement quelle sera la forme de l’action, mais toi tu n’auras aucun mal a voir qu’il est occupe a faire votre effort supplementaire avec rapport a son attitude passee.

Si il agit de suite, tout n'est pas encore joue mais tu sauras que quelque chose a fait « clic » en lui et qu'il y a definitivement 1 truc a Realiser.