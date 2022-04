J’avais aussi 35 annees, j’etais marie, des enfants, votre n’est nullement une situation simple.

J’ai fera des rencontres, J’me suis documente, Afin de comprendre ce qui m’arrivait.

Echanger avec des personnes dans ma situation. Comprendre comment j’ai pu me cacher la verite a votre point pendant toutes ces annees? Alors que je connaissais mes desirs, que j’avais la totalite des points Afin de comprendre qui j’etais. J’ai rassemble ici temoignages, references, reflexions, poemes. Si ca pourra etre utile.

Si ce thi?me de l’acceptation de sa propre homosexualite vous interesse, voila deux textes qui m’ont aide:

S’accepter homosexuel (Marina Castaneda) La honte d’etre homosexuel, l’homophobie interiorisee (Sebastien Chauvin)

Le reste du blog, je vous laisse le decouvrir par vous meme. Le blog est presente de maniere particuliere, les touts derniers articles seront la

Si vous souhaitez i?tre capable de acceder a ce site meme en cas de changements dans l’hebergement, remerciements d’enregistrer cette adresse: poemesgays.over-blog.org

Pour m’ecrire / temoigner:

cyrille (escargot) un-chemin-d-acceptation-de-soi.com ou formulaire de contact

Abonnez-vous

Liens dans le theme

“ex hetero”

blog unpiedauplacard et comment on en sort

blog CHANGERDEVIE “Je m’oblige a rester marie”

blog Joannic Arnoi conseille les meilleurs romans gays

blog Francois-Xavier, gay et aussi? Actu gay, photos

blog EAUSAUVAGE

blog d’Arthur Montignac

recherche via le site avec mot-cle

Dessins erotiques gays

Rechercher 1 mot sur le site .

Recherche

Articles nos plus lus

J’habite gay et je vis une affaire d’amour avec un homme marie Guerir de l’homosexualite

Partages entre nous (vos commentaires)

Guerir de l’homosexualite

J’ai decouvert un site que je tiens a recommander chaudement a tous faire mes lecteurs. On y donne une technique vraiment complete Afin de guerir de l’homosexualite. Malheureusement, la guerison est rarement totale, c’est ce qu’ils expliquent:

“(. ) meme avec les resultats des plus encourageants, j’estime que des fantasmes homosexuels residuels vont inevitablement ressurgir de temps a nouvelle dans la vie du patient. Pour cela, j’imagine qu’il est tres important de ne pas se concentrer exagerement sur ces fantasmes pendant la therapie, afin que l’evolution de l’identite du patient puisse se faire sans problemes.

En attachant une trop grande importance a la presence ou la frequence des fantasmes, le therapeute pourrait involontairement faire tourner court le processus en communiquant au patient l’idee que celui-ci restera toujours homosexuel a l’interieur de lui-meme, quels que soient ses efforts Afin de soigner son comportement exterieur. Ainsi, un de mes patients m’a dit un jour: “J’ai fini avec accepter qu’il y a en moi 1 cote homosexuel dont je ne pourrai peut-etre jamais me debarrasser. Mais peut-etre que je peux apprendre a vivre avec. L’autre jour, j’etais a la piscine avec ma femme et mes enfants. Un homme qui portait votre maillot tres moulant est passe, et J’me suis surpris a fixer cet homme et a avoir des fantasmes. Mais tout aussi rapidement, J’me suis repris, je me suis devoile que votre n’etait pas grave, ainsi, j’ai plonge dans la piscine. Et cet episode n’a jamais gache la journee.”

L’experience de votre homme illustre ce qui je pense est l’objectif le plus raisonnable et le plus realiste d’une psychotherapie au traitement de l’homosexualite: l’essor d’une forte identite masculine qui permette une adaptation satisfaisante a l’heterosexualite, et qui ne se deniche jamais compromise via une intrusion intempestive de fantasmes homosexuels.”

En parcourant ce qui, J’me https://datingmentor.org/fr/grizzly-review/ suis evoque: “Merde! C’est le service auquel j’etais arrive par moi-meme! Sans l’aide d’aucun psy! J’avais tellement honte de les desirs homosexuels que je les ai caches bien au fond et me suis marie. D’ailleurs, a 35 annees, on va pouvoir dire que j’avais fera le plus gros, ainsi, bien non, y’en a eu marre d’avoir honte, marre de une telle lutte incessante contre moi-meme et j’ai cede a les penchants homos vicieux! Aujourd’hui, je n’ai jamais honte d’etre amoureux d’un homme. Ca signifie que j’suis perdu, y’en a peur. Alors, ne faites pas comme moi des jeunes, mariez-vous concernant ecarter le demon de l’homosexualite, comme explique dans la methode ci-dessus, et tenez-vous a cette saine resolution, sans en demordre!

Bon courage! On deprime, on souhaite se tuer, mais c’est nullement grave, la priere aide nombre.