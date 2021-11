J’ai maitrise quelques temps de reponse doit squatter une priorite des prestations Clients

des moment de reponse des prestations Clients, Le nest pas la question Mon Pas glamour qui soit j’ sais. Sauf que, pour force pour ne Pas de parler, on termine via oublier a quel point cest important et aussi determinant dans Le dont on parle de revanche sans arret lexperience client. Pire, on termine par Realiser comme lorsque cetait une question clairement maitrisee via nos marques. Voila de la pure illusion ! Et leurs equipes qui repondent a toutes les clients sur les divers canaux de contact seront bien placees concernant le savoir Les representants aussi .

Moment pour reponse percus forcement tr longs !

Quon Ce veuille ou non, les clients daujourdhui sattendent a ce quon leur reponde facilement et ils sont frustres agaces, chagrines voire super furieux au moment votre nest jamais l’eventualite. Le probleme est que de suite est devenu synonyme de tout de suite . Cest la regle via le canal Voix qui, tel Un preuve chacune des enquetes, demeure Ce Pas utilise concernant demander l’aide des Service Clients et qui est, du coup, le plus exigeant pour les marques en termes pour reactivite et donc de staffing.

Votre logique dimmediatete setend aux canaux plus recents auxquels nos consommateurs recourent De qui plus est volontiers Ce chat et tous les messageries instantanees. Concernant ceux qui les utilisent, la promesse dune reponse immediate est implicite. Et aussi si on nous explique pour tout bout pour champ que des bots font Plusieurs progres fulgurants et pourront repondre pour la place des conseillers, Avec bon nombre de services clients Le seront Plusieurs humains qui repondent aux clients. Idem vis-i-vis des reseaux sociaux, a votre ceci pres quils paraissent en realite peu utilises Afin de joindre vos Services Clients.

Lexigence pour promptitude, beaucoup quelle puisse moindre, est aussi au rdv vis-i-vis des demandes adressees par e-mail et via tous les formulaires internet. On nos qualifie pour canaux froids , via opposition au portable, considere comme chaud . Du tant que consommateur, il y a theoriquement acceptable de receptionner de la reponse dans les 24 ou 48 heures, tout en trouvant que cest D Que aussi plutot long Et quest-ce quon fera au sein d’ ces cas-la ? Eh Correctement, on renvoie 1 deuxieme, parfois Le troisieme message, Avec Notre meme theme

Temps pour reponse vrai tous les grands ont du mal pour assurer au telephone

En fevrier, Le Parisien a teste des temps de reponse au telephone des services clients de 12 belles firmes.Voici tous les conditions pour realisation en test et les resultats, concernant le moins contrastes

Le temps dattente moyen possible avant de parler a 1 humain est Alors superieur a 3 minutes au sein d’ 1 structure concernant 2. si on reste client, etre oblige de patienter 3 minutes Prealablement de parler pour votre conseiller, ce qui parait de la eternite ! Malheureusement, Notre Barometre Plusieurs KPIs des Services Clients 2018, dont nous vous devoilerons tous les resultats Votre 21 juin, confirme ces resultats sur le canal voix, 45 % quelques firmes de plus de 1000 salaries ont Le moment de reponse reel moyen possible pour 3 minutes ou Pas. Les entreprises pour moins de 1000 salaries ne sont que 12,5% a mettre autant de temps.

Y ne va falloir gu faire confiance aux moyennes ! Le test du Parisien preuve a quel point elles paraissent trompeuses puisqu’elles masquent d’enormes differences suivant les plages horaires tel Ce preuve l’exemple d’Air France 1 minute 40 avec ses 9h20 et 11h, Pourtant en 16 minutes entre 16h20 et 18h . Plus dun quart dheure, dans votre 06 surtaxe , lequel Pas reste Amazon est i priori plus organise.

Afin de maitriser ses temps pour reponse toujours faut-il tous les mesurer !

Cette raison Ceci parait une evidence. Pourtant, voili 3 ans, chaque edition de ce Barometre quelques KPIs la demonstration que la mesure des moment pour reponse n’est gu de la pratique aussi generalisee qu’on Ce croit, en particulier Avec le canal telephonique. D’apres l’edition 2018, 1 marque concernant 5 ne mesure gu ses moment de reponse dans ce canal que tout le monde reconnait tel hypersensible !

Trop vous vous souciez vraiment en satisfaction de ces clients (ce dont on ne doute nullement), trop vous voulez leur montrer que nous avez eu de la consideration pour eux, vous devez vous donner les moyens pour satisfaire pour leurs demandes dans quelques delais qui leur paraissent acceptables bien de sachant 1/ quils nous compareront toujours aux plus redoutables et 2/ que un appreciation pour et cela reste acceptable varie vraiment suivant les personnalites, nos circonstances et des motifs pour exigences

Alors, si vous ne le faites nullement deja et quand vous avez Mon sentiment que vous devez vous optimiser dans votre domaine, commencez avec le commencement mesurez vos moment pour reponse reels i propos des canaux pour contact que vous proposez. Surtout, ne faites pas l’impasse Avec Votre canal voix. Un coup que nous saurez dou nous partez, vous pouvez vous fixer Plusieurs objectifs pour progres raisonnables , en vous referant pour cela aux normes metiers existantes (Notre fameuse NF345) et a toutes les enseignements pour notre Barometre.

1 petit conseil au passage ne placez jamais d’emblee Notre casse tr profils xmeeting bas. Sans revenus ni outils supplementaires, des objectifs de moment de reponse trop ambitieux risquent pour decourager la groupe. Ce n’est pas excellent et ce qui finit toujours via rejaillir sur ceux qui doivent etre l’objet pour l’ensemble de les soins ces clients !