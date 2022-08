J’ai jeunesse qui bouge, tumultueuse, revendicatrice, votre n’est gui?re nouveau.

On fera le point concernant l’engagement des jeunes avec Laurent Deutsch, responsable activisme et education a toutes les droits humains chez Amnesty International Belgique Francophone ; Martine Clerckx, fondatrice et directrice associee de Wide ; et Felix Mailleux, co-fondateur de Kologa, projet permettant a des refugies d’integrer des collocations bruxelloises.

Mes jeunes d’aujourd’hui s’engagent plus

C’est a l’occasion du festival Esperanzah!, festival tres engage, que nous nous sommes pose la question de l’engagement des jeunes maintenant. Sont-ils plus ou moins engages que nos generations precedentes? J’ai forme de un engagement a t’elle changee avec la revolution virtuel?

Martine Clerckx de Wide estime que nos jeunes d’aujourd’hui seront plus engages: “On assiste a une forme d’affranchissement des engagements. Et cela va etre determinant pour un jeune aujourd’hui, c’est l’action individuelle que celui-ci va porter au sein tout d’un groupe.” Mes jeunes paraissent dans une logique de “moi-nous” explique Martine Clerckx. Vous devez qu’ils puissent retrouver quelque chose pour le “moi”, le “je”. Ca peut etre une reussite, de l’epanouissement, 1 alignement avec ses propres valeurs. Ensuite, il un faut quelque chose pour le “nous” qui habituellement se situe dans l’envie d’activer un changement positif pour la agence. Professeure a l’IHECS, Martine Clerckx a observe un changement dans le comportement des etudiants depuis 3-4 annees. Ils reviennent De surcroi®t et puis a des valeurs fondamentales: “Leurs interets vont de moins en moins vers les marques commerciales. Ils se tournent En plus en plus par les services publiques, des actions humanitaires environnementales, vers des start-up avec ou sans actions societales.”

La question de l’indignation est generalement Notre premiere etincelle de l’engagement.

Pour Laurent Deutsch d’Amnesty International, tout demarre par de l’indignation. Un coup l’etape passee, le petit qui souhaite s’investir retrouve quelquefois de la peine Afin de tomber sur dans quelle cause y va s’engager explique Laurent Deutsch. “Pour un certain nombre de jeunes, les grandes ONG sont des fois assimilees au “systeme”. Or ils ont justement une volonte d’emancipation via rapport a ce systeme-la.”

C’est une des raisons pour laquelle l’ONG Amnesty international estime qu’il est tres important de bosser en partenariat au milieu des ecoles ainsi que soutenir les enseignants dans et cela est l’education aux valeurs et aux droits humains. Laurent Deutsch explique que des eleves doivent se sentir concernes des le plus jeune age: “C’est le fondement de cela fera qu’un jour des jeunes vont vouloir s’engager, que votre soit avec ou tout seul.” Pour arriver a concerner des jeunes Amnesty International cible les cas qui vont etre mis en avant au sein des classes: “Nous identifions des individus en danger dans le monde, dont on sait qu’il pourrait y avoir 1 processus d’identification avec des jeunes. Prenons l’exemple de deux jeunes enfermes parce qu’ils avaient fera votre tag dans un mur presidentiel Afin de denoncer le manque de liberte d’expression. Pour des cas comme ceux-la, je sais que les jeunes sont prets a se mobiliser pour un venir en aide.”

Proposer une solution concrete a 1 probleme existant

Felix Mailleux a fonde Il existe certains mois avec Samuel Halen le projet Kologa. Il expliquait dans Tendances Premiere les raisons de le engagement: “On voulait proposer une solution concrete a un probleme existant dont on entendait parler l’ensemble des jours et qu’on ne pouvait gui?re nier. On ne voulait jamais tomber dans le fatalisme. On voulait vraiment proposer une solution alternative, positive, simple mais lequel pourra avoir un impact global un coup mise a grande echelle.”

Kologa permettra a des refugies d’integrer des colocations bruxelloises pour faire en colocation une opportunite de decouverte et d’echange interculturels. “On semble s’i?tre rendus compte que de nombreux colocations avaient l’envie de s’engager mais ne https://datingmentor.org/fr/eris-review savaient pas comment faire et du cote des refugies il y avait une envie de s’investir dans notre societe.”

Pour reecouter le dossier dans l’engagement des jeunes dans la societe d’aujourd’hui, reecoutez le podcast ci-dessous.

