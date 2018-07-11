İyi Parti’nin akıbeti?

Meclis, yeni seçilen vekillerin yemin töreniyle açıldı. Yemin töreninin yapıldığı ilk oturumda, İyi Parti açısından tam bir hezimet manzarası gördük.

İyi Parti grubu, başsız, sahipsiz ve uyumsuz bir topluluk olarak en kenarda oturuyordu. Boynu bükük ve öksüz bir görüntü sergiliyordu.

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Mecliste, İyi Parti grubunun hemen yanında MHP grubu bulunuyor. MHP grubu ise tam anlamıyla, dört başı mamur bir ordu görünümündeydi. Başlarında kumandanları, nizam ve intizam içinde, emre amade bir grup…

Bu ilk oturumda İyi Parti, her bakımdan MHP grubunun gölgesinde kaldı. İyi Parti grubu, MHP grubunun yanında, tabiri caizse, “toplama bilgisayar” gibi duruyordu. Birbiriyle uyumsuz, heterojen bir topluluk… Tek ortak yanları, daha önceki dönemlerinde, yerleşik bir partiye küsmüş olmaları veya yerleşik bir partiden dışlanmış olmaları…

MHP grubunun başında, “ak tolgalı beylerbeyi” gibi duran Bahçeli, daha ilk günden İyi Partili vekilleri etkisi altına almayı başardı. Bahçeli, bilgisi, birikimi, olgunluğu ve karizmasıyla tam anlamıyla İyi Partili vekilleri teslim aldı.

Üst düzey bir İyi Partili vekil Bahçeli’nin elini öptü; bir başkası ise Bahçeli’nin önünde saygıyla eğildi. Meral Akşener’den sonra en önemli mevkide bulunan Koray Aydın ise, saygıyla Bahçeli ile tokalaştı. Bir İyi Partili ise Meclis kürsüsünde MHP işaretini yaptı.

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Netice itibariyle İyi Parti, MHP’nin ve Bahçeli’nin kültürel, ideolojik, karizmatik ve tarihsel birikimi önünde tel tel döküldü. Böylece MHP, meclis oturma düzenine göre komşusu olan İyi Parti’yi daha ilk rauntta nakavt etti; teslim aldı.

Görüldüğü gibi İyi Parti içinde, MHP’nin etkisinde kalan ciddi bir kesim var. Ancak İP içinde, partiyi CHP-HDP blokunun peşine takmak isteyen küçük ama etkili bir kesim daha var.

Bu kesimin son marifetini cumhurbaşkanlığı yemin töreninde gördük. Bu küçük ama etkili grup, anlaşılıyor ki, bu tören esnasında hâkimiyeti ele geçirmiş.

İyi Parti grubu, CHP ve HDP grubu ile birlikte hareket ederek Cumhurbaşkanı yemin ederken ayağa kalkmadı.

İyi Parti, CHP-HDP blokunun peşine takılmakla tarihî bir hata yapmıştır. Üzerindeki “Fetöcü” algısını yıkamayan İP, bu defa da “HDP’nin peşine takıldı” eleştirisine muhatap olacaktır…

Bu gelişmeler, merkeze oynayan bir parti için talihsiz gelişmelerdir…

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Malum, milletvekili olamadığı için Akşener, meclis çalışmalarında grubunun başında olamıyor. Böyle başsız bir grup nereye kadar, nasıl gidecek?

Başsız, birikimsiz ve ideolojisiz İyi Parti’nin akıbeti ne olacak? Bir sağa bir sola savrulan böyle bir derleme-toplama parti nereye gidebilir?

Üç ihtimal var:

İyi Parti, uzun dönemde, Cem Uzan’ın Genç Partisi gibi tamamen dağılıp gidebilir… İdeolojik olarak Kemalizm’i öne çıkaran bu parti, 70’li yılların Kemalist partisi Cumhuriyetçi Güven Partisi gibi küçük bir partiye de dönüşebilir. Turhan Feyzioğlu’nun CGP’si %3 civarında küçük bir parti olarak hayatına devam etmişti… Son olarak İyi Parti, bir küskünler kulübü olarak hayatına devam edebilir. İyi Parti, Ak Parti’nin, CHP’nin ve MHP’nin küskünleri için küçük ama sakin bir liman olarak vazife görebilir.

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24 Haziran seçimlerinde, iç ve dış odaklar tarafından aşırı düzeyde desteklenen İyi Parti, bütün bu olumlu konjonktüre rağmen % 10’luk barajı geçemedi; % 9,9’da kaldı. Bundan sonraki seçimlerde bu oranı da bulamaz.

İyi Parti, gelecek seçimlere kadar dağılıp gitmezse, yeni seçimlere de CHP’nin kanatları altında girmek zorunda kalacak. Ancak bu defa 24 Haziran’daki olumlu konjonktürden mahrum kalacağı için daha düşük bir oy ve daha küçük bir grupla yoluna devam edebilir…