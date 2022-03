Isaac (La isla de estas tentaciones) confirma su contacto con Lucia publicando un caricia chicas amore

El tentador de salio de la mano sobre Marina se haya en Cadiz unido a Lucia

Isaac Torres, mas distinguido como el Lobo sobre La isla de las tentaciones, ha confirmado con imagenes que, mas alla de tratarse sobre un rollo de la noche, su contacto con Lucia, la exparticipante de el reality y no ha transpirado expareja sobre Manuel, se ha ido afianzando desde que solo realiza unas semanas Marina confirmo su ruptura con el.

Isaac y no ha transpirado Marina se enamoraron en Republica Dominicana asi­ como no obstante ella entro al reality de Telecinco con pareja y no ha transpirado salio sola sobre manera oficial, ambos continuaron con una https://www.datingranking.net/es/getiton-review trato afuera de el formato que incluso llevo a la de Sevilla a trasladarse a Barcelona de distribuir vivienda con Isaac.

Pero algo mas de seis meses despues de tener abandonado La isla de estas tentaciones, y igual desplazandolo hacia el pelo igual que narro Marina en los ultimos debates de el proyecto de Mediaset, su trato con Lobo se acabo y no ha transpirado fue por lo tanto cuando entro en esparcimiento Lucia, una diferente de estas participantes sobre la isla que durante su practica en el formato entablo una contacto de amistad con los dos.

La expareja de Manuel, semejante y como han contado en las diferentes debates finales, habria revelado a su companera y amiga en el concurso, Marina, que, desde que los tres abandonaron la isla ella nunca habia dejado sobre pensar en el que hoy por hoy era pareja sobre la sevillana y no ha transpirado que creia que sentia una cosa por el.

En ese momento, igual y como relato Marina, se produjo un distanciamiento entre ellas y despues sobre que Marina asi­ como Lobo pusieran aspecto desplazandolo hacia el pelo final al a su trato, el barcelones desplazandolo hacia el pelo Lucia habrian empezado la trato que, no obstante en un fundamentos no parecia encontrarse ido mas alla de alguna cosa esporadico, En seguida parece confirmarse. Asi­ como es que, Isaac nunca se ha cortado asi­ como ha alzado a las redes sociales un video en el que se puede ver igual que el novio desplazandolo hacia el pelo Lucia se proporcionan un apasionado beso en una afamada terraza de Jerez.

Marina no ha tardado en actuar

La publicacion sobre Isaac en Instagram ha corrido como la polvora asi­ como su exnovia, Marina, nunca ha tardado en reaccionar. “en el interior sobre mis 1000 defectos tengo uno que es el pesimo, confiar ciegamente en los usuarios, es una pena la frialdad, crueldad desplazandolo hacia el pelo repugnancia que existe en el interior de demasiadas sobre ellas. Nunca me arrepentire sobre ninguna cosa, unicamente de existir estado tanto lapso viviendo en un relato, desplazandolo hacia el pelo nunca sobre hadas, de mentiras”, ha publicado Marina en sus pi?ginas sociales.

No obstante, este mensaje no debemos saber En Caso De Que este mensaje ha llegado la hora a su exnovio y no ha transpirado a su examiga, por consiguiente nadie sobre las dos ha reaccionado a las terminos sobre Marina desplazandolo hacia el pelo por la ocasion , ni Marina sigue en Instagram a Lucia ni a Lobo ni ellos continuan a la cuenta sobre Marina.

