INVENTOS QUE PUEDEN CAMBIAR EL AMBIENTE: BARCO ELECTRICO falto TRIPULACION

David Readman, actualmente creo que vienes en un barco sobre obligacion, un carguero, pero, que es electrico y no lleva tripulacion. Lo cual seri­a la proyectil.

Hola Chema. Asi es. Hoy me he ido inclusive Noruega. Por motivo de que alli va an empezar a navegar el primer barco de exigencia del universo que es electrico. Y lo mas pasmoso, que es totalmente autonomo. Nunca lleva ni capitan, ni grumete, ni marineros a costado.

Ya que si que me da la impresion una cosa extraordinario. Hasta En seguida yo habia oido hablar de coches autonomos. Incluso, de camiones autonomos. Pero es la primera ocasii?n que oigo autonomo en un carguero. Un barco sobre esos enormes que llevan contenedores… Cuentanos como seri­a este invento.

Pues veras. Yara Birkeland, que seri­a como se llama este hallazgo, seri­a cualquier un buque sobre exigencia con facultad Con El Fin De transportar unos 120 contenedores, con unas dimensiones de 15 metros de ancho desplazandolo hacia el pelo 80 metros sobre generoso. Y al completo eso ajetreado por un motor electrico asi­ como falto tripulacion. Antiguamente de que acabe el ano esta previsto que hara el primer trayecto inaugural.

Desde en donde sale…

Saldra sobre la ciudad noruega de Heroya y viajara a la Asimismo noruega Brevik. Cualquier queda en hogar. Y podri­a ser el barco lo han construido y no ha transpirado disenado 2 companias noruegas. La de ciencia llamada Kongsberg Maritime y no ha transpirado el fabricante de barcos Vard. Eso si. La entidad noruega que esta atras sobre este barco se llama Yara International. La fundaron realiza mas de 100 anos y su tarea principal ha sido siempre combatir la hambruna. Crearon el primer fertilizante nitrogenado, que en la actualidad sigue siendo su arti­culo estrella. Por lo tanto, ?por que ahora se dedican a las barcos? Por motivo de que con las arti­culos fertilizantes Ademi?s buscan practicas agricolas sostenibles. Unos anos de vida antes crearon la division Yara Marine Technologies, centrada en atacar las emisiones toxicas de los motores diesel de los barcos. De ahi surgio este buque. El Yara Birkeland.

Me Claro que un barco tan grande, tendra un motor electrico enorme.

Claro, porque nunca es igual agitar un coche electrico que agitar un barco con 120 contenedores. Han desarrollado la bateria con destreza para 7 MWh (Megavatios Hora). O, lo que es lo mismo, 7 millones de vatios-hora. El motor lleva dos helices electricas Azipull sobre 900 kW desplazandolo hacia el pelo 2 propulsores sobre tunel de 700 kW. Vamos un pepino de barco.

?y no ha transpirado eso a que equivale?

Para que te hagas la idea se estima que es mil veces la facultad de un coche electrico actual. Con esa potencia el barco podra navegar a la rapidez de 13 nudos que son unos 24 kilometros por hora.

Me Claro que un barco de este modo es mas ecologico que otros sistemas sobre transporte de mercancias

Desplazandolo hacia el pelo tanto. Se estima que este barco podria reponer unos 40.000 viajes sobre camiones al ano. Con lo que lo cual supone de disminucion sobre dioxido sobre carbono (CO2) para el Medio clima.

Y no ha transpirado decias que seri­a autonomo

Entre comillas. El barco esta vigilado por controladores en remoto Con El Fin De garantizar que no la lia. Asimismo, si necesitari? la intervencion sobre humanos en el momento de sobre cargar asi­ como descargar el barco.

Pero, sobre cualquier forma, seri­a un primer transito en el trayecto exacto. Un descubrimiento que nunca necesita tanto personal, que es mas respetuoso con el medio ambiente y que carente dudarlo ayuda a que este universo sea un escaso conveniente para los seres humanos..

Exacto. Las desmedidos avances invariablemente han empezado con pruebas piloto igual que la que estamos an aspecto de ver en Noruega en los proximos dias. Como siempre, gracias David por traernos esos inventos que podrian cambiar el mundo. Y no ha transpirado inclusive la proxima.

EL GADGET DE LA SEMANA: SAMSUNG GALAXY Z FLIP3

Y no ha transpirado aca esta Victor Manzhirova sobre tuexperto. ?Que artilugio nos traes en la actualidad, pedazo de ruso?

Actualmente vengo con un movil plegable que se dobla como la pitillera y cerca de en todo bolso o bolsillo. Hablo del Samsung Galaxy Z Flip3.

Samsung Galaxy Z Flip3, Algunos de los dos moviles plegables que dispone de Samsung. El otro es el Galaxy Fold. ?y no ha transpirado por que me podri­an interesar aquellos moviles plegables?

Primero, porque son moviles unicos desplazandolo hacia el pelo variados a todo lo que hay. Si lo tuyo seri­a el bosquejo, aquellos chismes te van a encantar. La genial utilidad que poseen a nivel practico podri­a ser guardados, ocupan hasta una fraccii?n. Y no ha transpirado, cuando los sacas, puedes disfrutar de la monitor al duplo sobre su volumen. Por ejemplo, el Galaxy Z Flip3 seri­a como los antiguos moviles sobre concha que ocupa poquisimo plegado. Cuando lo abres, posees un pedazo sobre movil con pantalla sobre 6,7 pulgadas. Tambien todos estos plegables poseen demasiadas funciones vi?lidos para explotar ese formato de monitor tan llamativo.

Extremadamente bien. Dame las ventajas de este Samsung Galaxy Z Flip3, en particular

Primera y definitva: No me canso de repetirlo. Plegado es pequenisimo. En marchas, al abrirlo, tenemos una pantalla de movil enorme: 6,7 pulgadas. Mas cosas. Hay la pantalla exterior en la tapa para ver notificaciones asi­ como vista previa de la camara sin abrir el movil. Otro momento clave seri­a la bisagra. Seri­a solida asi­ como fiable. Nos facilita sostener el movil en cualquier orientacion, sitios de citas judГ­as gratis en plan multitarea. Al completo esto es unico y no ha transpirado extremadamente practico