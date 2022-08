Informativos: ellos gordos asi­ como con canas. Ellas jovenes asi­ como delgadas ?Por que?

La paradoja salta a la ojeada. Las mismas periodistas que informan referente a el avance de estas mujeres han de acatar la politica nunca escrita de la tele. ?Por que ellas continuan siendo jovenes y esbeltas entretanto a ellos se les permiten anos, canas asi­ como kilos? ?Nos estamos “italianizando”?

En lo alto, una escena sobre la gama Como conoci a vuestra madre, a donde el astro sobre Robin (a la dcha.) presenta un explicativo matutino. / D.R.

Cualquier empieza con la extraneza, un desajuste dentro de lo que escuchas desplazandolo hacia el pelo lo que ves. La joven y no ha transpirado esbelta informador, con un vestimenta extraordinariamente prieto, informa sobre una exteriorizacion en donde se grita contra el sexismo, la desigualdad salarial, la brutalidad sexual y la discriminacion. La informador, maquillaje profuso, melena frondosa, tacones inagotables, proclama el mensaje y no ha transpirado seri­a ella misma un mensaje: de exponer un informativo en television, las periodistas han de ser jovenes, guapas y eroticamente femeninas. No obstante, en las periodistas, las canas, arrugas, entradas y kilos sobre mas se denominan carisma. Ninguna ha decidido su look. Llevan lo que les dicen las estilistas que, a su ocasion, continuan las directrices que les da la cadeneta.

Somos el adorno. Oimos cosas igual que: “Si engordas un kilo, te exento sobre pantalla”.”

Repasemos: en las cinco cadenas mas vistas, 20 profesionales presentan los informativos, ocho hombres y no ha transpirado 12 hembras. Pero la competitividad por realizarse con una sobre esas sillas es maxima, es sintomatico que las caras que mas se renuevan sean las femeninas. Ellas raramente pasan sobre las 40, sin embargo ellos invariablemente poseen mas sobre 50. Matias Prats, (65 anos de vida), Jose Ribagorda (57), Pedro Carreno (53), Pedro Piqueras (63), Roberto Arce (54), David Cantero (57), Vicente Valles (54) y no ha transpirado Miguel encanto Oliver (54) son debido a clasicos sobre la documentacion con un dini?mico experto que nunca se ve mermado ni por su corporal ni por su destreza. Todos peinan canas y/o kilos sin que eso se aluda como un menoscabo a su capacidad Con El Fin De comunicar. Entre las companeras, unicamente Ana Blanco y Marta Reyero estan en la cincuentena. Sobre kilos, ni hablamos: excepto en TVE, donde ambos presentadores suelen ponerse guardavientos, las presentadoras sobre informativos han sobre destacar brazos perfectos, talle escueto y tez tersa. Han de lucirse. Incluso que puedan.

La oposicion

Mientras tanto, en la television europea, la destreza va resistiendo las embates sobre un establecimiento cada oportunidad mas competitivo. En Francia, no encontramos hembras mayores de cincuenta presentando noticias, pero en la cadena publica Elise Lucet (54 anos) mantiene su fama al cara sobre un semanal de investigacion multipremiado asi­ como en TF1, Evelyne Dheliat dirige desplazandolo hacia el pelo presenta la referencia del tiempo a las 70 anos. En Alemania, otras 2 chicas en la cincuentena dirigen las talk shows politicos mas relevantes: Sandra Maisberger asi­ como Anne Will. La BBC britanica, detras de quejas y no ha transpirado readmisiones obligatorias sobre periodistas veteranas (Miriam O’Reilly, en 2011), cuidan alguna cosa mas la diversidad en causa de la antiguedad: Kirsty Wark (63) presenta el noticiario sobre la noche y no ha transpirado Fiona Bruce (54) figura como la estrella conveniente pagada sobre la cadeneta. En ITV, el segundo canal mas observado, Mary Nightingale (54) presenta las novedades de la noche; sin embargo en Channel 4 ya no encontramos ninguna femina sobre ella del medio siglo.

Informativos en Espana: Raquel Martinez (TVE) / D.R.

En Italia, la RAI tuvo que poner restricciones indumentarias a sus presentadoras Con El Fin De interrumpir la sexualizacion en las cadenas privadas, donde las chicas actuan igual que reclamo amoroso. El panorama mejora alguna cosa en Estados Unidos: no obstante el telediario estrella (el de estas 18.30) lo lideran varones, en otros horarios encontramos a Gayle King (63) y Jane Pauley (67), ambas en la CBS; Hoda Kobt (53), en la NBC, desplazandolo hacia el pelo Juju Chang (52) desplazandolo hacia el pelo Robin Roberts (57), en la ABC. En el cable, la Fox lidera lo que se viene denominando “foxificacion” de sus caras femeninas: extensiones capilares, vestidos cenidos como una segunda tez desplazandolo hacia el pelo maquillaje sexy.

La expulsion de las profesionales veteranas sobre los lugares de maxima vision seri­a, a estas alturas del MeToo asi­ como el Cuentalo, complejo de olvidarnos. Maria Rey, sobre 51 anos, las ultimos 25 en Antena 3, anuncio en marzo su marcha sobre la cadeneta, a donde nunca habia proyectos Con El Fin De su perfil, que seri­a el sobre una experimentada analista administracion. ” Llego un instante en el que me di cuenta sobre que tenia abundante anterior desplazandolo hacia el pelo poco futuro”, asegura Maria Rey, que se acaba de incorporar a Telemadrid al liga del magacin temprano 120 min..

En el pais, todo el mundo los presentadores de telediario tienen mas de 50; ellas rara ocasion alcanzan los 40.”

Da la impresion de que en casos igual que el de Olga Viza o Maria Escario el talento se ha descartado por razones de antiguedad. ?Las cadenas no encuentran aprovechable la destreza, rigor asi­ como credito de las hembras cuando pasan del vi­a siglo? Solo algunas profesionales como Angels Barcelo, Pepa Bueno o Julia Otero han seguido largas carreras despues de la televisii?n, gracias a la radio, en donde, por motivos obvias, la forma seri­a secundaria.

Aunque, ?quienes toman estas decisiones? ?Los directores de las servicios informativos?, ?los directores sobre casting? ” Somos acompanantes, el ornamento –confirma Maria Rey–. Al final, quien decide que las chicas ensenen los brazos desplazandolo hacia el pelo lleven vestidos sobre Spandex no seri­a la estilista que pone los vestidos en las perchas, sino la ser ante la que dan respuesta, que puede acontecer un hombre. El discernimiento que rige en las decisiones es invariablemente masculino asi­ como marca que las hembras tienen que acontecer atractivas y traspasar, especialmente, la imagen sexual. Por eso en tele no hemos vivido la progresion que si han experimentado las chicas en otros sectores. De hecho, vamos hacia el modelo italiano, elite singles en el que, cuando decae el atractivo sexual de estas periodistas, desaparecen: de estas pantallas desplazandolo hacia el pelo sobre la toma de decisiones”, anade la expresentadora de Antena 3.

“Zagalas sobre buen ver”

Visibilicemos an uno sobre aquellos hombres con alcanzar: Francisco Martinez Campos, patron del seccion sobre Control de Servicio Publico de la tele publica sobre Murcia. El anterior mes sobre marzo, Martinez Campos escribio un producto en un diario digital en el que se referia a sus empleadas, presentadoras sobre las informativos regionales, como “zagalas sobre buen ver”, e hasta llegaba a hablar de sobre la que le gustaba “especialmente cuando habla sobre pie, por sus caderas poderosas y su estatura inalcanzable” desplazandolo hacia el pelo, de otra, que ” ademas de guapica dispone de una manera sobre ser que me pone. Es igual que una de esas nurses inglesas que enamoran a sus protegidos pese a las ferreas maneras”. Impresiona la normalidad con la que dichos varones convierten cuerpos en objetos. Despues de las quejas, fue destituido.