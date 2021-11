Ines Mora Font baile de tendencias en una cita

Esta mallorquina de veintiun anos ha llegado la hora al universo sobre la novedad sobre la mano de la disenadora e ‘it girl’ Sofia Sanchez sobre Betak. En seguida, auna su entusiasmo por la danza desplazandolo hacia el pelo su trabajo igual que modelo en este reportaje, en el que baila al son de las tendencias de el verano, desplazandolo hacia el pelo nos descubre las rincones preferidos sobre la isla que la vio nacer y Madrid, la localidad en la que se ha instalado de observar Derecho

“Conoci a Chufy -como se conoce a la disenadora Sofia Sanchez de Betak- en el aeropuerto sobre Palma de Mallorca en agosto de el 2018”, nos cuenta Ines “Acababa sobre regresar de Ibiza, estaba con mi prima yendo an agarrar un taxi asi­ como me paro asi­ como me pregunto si era prototipo y no ha transpirado En Caso De Que queria elaborar fotos con su marca comercial. Al dia siguiente hicimos un sh ting en Deia, pais sobre Mallorca donde ella tiene la buscar tastebuds casa. En noviembre de ese identico anualidad me invito a Dubai porque queria hacer otro sh ting con su nueva coleccion inspirada en esta localidad. Asi­ como me fui. ?Fue la experiencia mas heavy que he tenido en mi vida! En enero sobre 2019 me invito a su residencia en Paris para ir a la Fashion Week”. Mismamente narra su aparicion al mundo de la novedad la protagonista que, en la actualidad, reside en Madrid asi­ como compagina sesiones sobre fotos desplazandolo hacia el pelo desfiles con sus estudios de Derecho. La de las pasiones es la danza “Siempre ha estado en mi corazon y en mi vida. Comence el baile clasico con cuatro anos. Me ha hecho formarme asi­ como he aprendido lo que seri­a la disciplina”, asegura Ines, que ha unido en este reportaje las conocimientos en modelaje asi­ como danza Con El Fin De presentarnos algunas de estas propuestas de actualidad de este esti­o. Ademas, aprovechamos de conocerla mas de cerca desplazandolo hacia el pelo que nos cuente sus rincones preferidos en Madrid desplazandolo hacia el pelo Mallorca asi­ como varios secretos de su vestidor desplazandolo hacia el pelo tocador.

Rincones top en Madrid desplazandolo hacia el pelo Mallorca

-Cuando te vienen an examinar amistades a Madrid, ?donde te fascina llevarlos?

-Un aperitivo en el rastrillo, patearnos genial Via y Fuencarral desplazandolo hacia el pelo acabar tomando algo en el Florida Retiro.

“Estoy enamorada de mi isla (Mallorca), goza de pueblos con encanto, montanas, calas y no ha transpirado playas con aguas cristalinas. ?Lo posee todo!”

-?Y cuando recibes en Mallorca?

-Me agrada ensenarles el casco viejo de Palma (la catedral, la Almudaina, el garbeo de el Borne. ); ir a los pueblos sobre la costa ideal Valldemossa, Deya, Soller; encontrar las calas escondidas Calo des Moro (mi preferida), Cala s’Almunia y La Calobra, e ir a las playas de Es Trenc desplazandolo hacia el pelo Es Carbo. Tambien los llevo a las mercadillos mas clasicos (el de Santanyi, Pollensa y no ha transpirado Arta), a ver la puesta sobre sol a Sa Foradada desplazandolo hacia el pelo al cabo de Formentor, paradas obligatorias. Y falto dificultad realizar la gira de Sa Volta Des General por la Sierra sobre Tramontana. Mi isla es excesivamente bonita, estoy enamorada sobre la novia, dispone de pueblos con encanto, montanas, calas y no ha transpirado playas con aguas cristalinas. ?Lo goza de al completo!

Entramos en su vestidor

-Tu prenda fetiche

-Unos culotes anchos con mucha caida asi­ como aberturas.

-Tu ai±adido favorito

“Me cuido e hidrato demasiado la cara. Una oportunidad a la semana, me la exfolio desplazandolo hacia el pelo me pongo una mascarilla Con El Fin De hidratar la piel”

-No me deshare De ningun modo de.

-Mis jeans favoritos.

-?Alguna parte vintage?

-Un cinturon sobre Loewe que he rescatado sobre mi origen.

-?Alguna joya particular?

-Unas medallas sobre oro antiguas que me regalo mi abuela.

-Tu composicion 12

-Una camisa especial corta, unos jeans y unas deportivas Golden G se.

-En mi maleta todo el tiempo llevo.

-Mi rutina sobre cremas Con El Fin De rostro y no ha transpirado cuerpo, ?soy la loca de estas cremas!

-Algun fecha tendre.

-El bolsa que me encanta sobre mi origen asi­ como que siempre le quito.

-Este esti­o voy a comprarme.

-Una camisa masculina de hilo para llevar como traje.

“Siempre que me voy sobre trayecto con amigas o con mi novio tanteo mercar una camara desechable. ?Me encantan las fotos analogicas!”

Entramos en su bano

-Tus basicos beauty

-La cara me la hidrato y cuido bastante. La lavo manana desplazandolo hacia el pelo noche. Y no ha transpirado, una ocasii?n a la semana, me la exfolio desplazandolo hacia el pelo me pongo alguna mascarilla para yacer la tez. Mis imprescindibles para el rostro son el cepillo facial Foreo, el serum diez antioxidante de SkinCeuticals asi­ como el Gua Sha sobre cuarzo rosa. De el torso me chifla la crema Skin F d, sobre Weleda. La utilizo de todo, igual que balsamo reparador sobre labios, hidratante sobre rostro, cadaver, manos. ?Es fantastica!

Abrimos su bolso

-?Como es tu bolso preferido 24/7?

-Un bolsa sobre hombro . Para llevar en mi dia a fecha me parece lo mas confortable.

-?Que llevas invariablemente?

-Vaya a donde vaya continuamente llevo un maletin chiquito, con el spray hidratante sobre cara de Mario Badescu, la pomada Skin F d desplazandolo hacia el pelo mi gel hidroalcoholico.

-?Y por la noche?

-Un perfume humilde, resplandor de labios asi­ como mi mascara sobre pestanas.

“Este esti­o voy a comprarme. una camisa masculina sobre hilo Con El Fin De llevarla igual que traje”

-De ocasii?n en cuando se cuela.

-Una camara desechable. Continuamente que me voy sobre camino con amigas o con mi prometido tanteo adquirir una, ?me encantan las fotos analogicas!

