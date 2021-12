Indole Ivan Villazon, chicas amore mio pareja enamorando chicas

CANCION de el ALMA

CANTA Ivan Villazon&Franco Arguelles AUTOR Ivan Villazon ALBUM TIEMPO DE VALLENATO 1997

Ahy que tristecito se percibe el campo en el verano los vientos rebeldes bien forman su polvareda canta la paloma igual que implorando al Senor pa que el tiempo cambie y no ha transpirado vuelva ha remojar la tierra

Y no ha transpirado asi estoy por el apego que me ha quitado my negra (Bis)

Morena te deseo (repeticion)

Canta rie llora negra que yo te vine ha explorar

Canta rie ahy que yo te vine ha procurar

Las brisas marinas traen recuerdos de el anterior asi como ha Dios le pido que asi me suceda todo el tiempo por que nunca Existen cosa mas linda que tener presente el rostro sobre la mujer que individuo ha vivido amando

Y no ha transpirado En caso de que te podria ver en ti yo vivo pensando (repeticion)

Morena te deseo (Bis)

Canta rie llora negra que yo te vine ha indagar

Canta rie que yo te vine ha procurar

Ahy aves que tienen un carino sobre por vida y no ha transpirado viven la vida llena de dicha si el destino llega asi como el companero les quitan viven del suvenir compartiendo soledad

Asi como ha my me pasa igual my negra si tu nunca estas (Bis)

Canta rie llora negra que yo te vine ha explorar

Morena te deseo (Bis)

Canta rie llora negra que yo te vine ha procurar

Canta rie que yo te vine ha encontrar

TE DESEO POR QUE ERES TU

CANTA Ivan Villazon&Franco Arguelles AUTOR Fabian Corrales ALBUM TIEMPO DE VALLENATO 1997

Como decirte que te deseo como tenerte dentro de mis brazos te deseo desplazandolo hacia el pelo te propietario

Ahora no se igual que decirte que te deseo yo no se igual que tenerte entre mis brazos

Yo no se lo que si notan un apego bueno por que my vida echa pedazos me la dejaron por ahy

Pueda ser que ya esto tenga remedio que me traigas una cosa nuevo asi como al completo comienzo una diferente ocasii?n

Tu eres la confianza que me hizo apreciar lo que una mentira la ocasion me robo tu eres la muchacha que hoy por hoy me haces acertado por motivo de que con anterioridad solo sentia dolor

Tendrias una cosa raro en la inspeccion que me dice que eres gran Asi que te adorare

Mira que te tengo aqui en el alma pedacitos de estima que despues te entregare

Ahy yo te quiero por que eres tu la que trajo el amanecer

Despues de una noche carente brillo por eso podria ser vuelto ha confiar (repeticion)

Tengo fe contigo al completo es dispar esta ocasii?n me ha seducido tu ternura

Desprovisto tener las garantias Con El Fin De tu idilio ha ciegas me haz correspondido no mas por motivo de que en certeza me crees

Ahy femina no mas porque eres my destino que no se acerque el olvido de poderte intentar

Vamos para lante nunca miremos atras que bien Existen mucha multitud que se quiere meter nunca le pares bola ha lo que te han sobre contar ese seria my anterior el actual no seria

Yo lanzo ha tu vida my confianza por motivo de que se que si me amas te lo juro te amare

Hemos corto la pelea ha en donde el amor nos gana asi como tendremos que descuidar

Yo te quiero por que eres tu la que trajo el amanecer despues de la noche falto destello Asi que podria ser vuelto ha fiarse ahy (Bis)

DECLARAR QUE TE DESEO

CANTA Ivan Villazon&Franco Arguelles AUTOR Jose Maria Gomez ALBUM TIEMPO DE VALLENATO 1997

Te atreviste ha afirmar yo tengo apego cuando ninguna persona daba un peso por my cuando estaba sangrando el corazon esperando la ocasion sobre fallecer

Te atreviste enfrentarme con precio asi como gritarme un te quiero sobre realidad yo nunca pude entender por que razon tu quisiste cambiar my oscuridad

Ojala me acompane la fortuna contigo aun me queda en el torso ilusion Con El Fin De darte

Tengo pavor de retroceder ha cantarle al olvido my esperanza va contigo pase lo que pase

Que se acabe por fin la aislamiento yo me siento aburrido sobre vivir

Que tu me des la mano al despertar que mas nunca me acuerde que sufri

En seguida es el mejor momento Hoy de decir un te quiero

Yo valia menor que nada desprovisto amor tu me ensenaste el camino y lo segui

Actualmente seria el preferiblemente segundo hoy por hoy de aseverar un te deseo

Te atreviste ha cantarme la cancion esa que hizo lamentar my vida www.datingmentor.org/es/sitios-de-citas-negros plomizo la que tantos recuerdos me dejo hoy me toca borrar su cicatriz

Te atreviste ha enredarte igual que yo en aquel laberinto falto final ninguna persona se daba cuenta de los dos y no ha transpirado empezamos amarnos falto pensar

Ojala nos perdonen los que nunca entendieron nos reimos como colegas y yo te adoraba

Nunca me pude esconder yo sabia el sentimiento tu tu tampoco aguantaste asi como me entregaste el alma

Que se acabe por fin la aislamiento yo me siento aburrido sobre vivir

Que tu me des la mano al despertar que mas De ningun modo me acuerde que sufri

Actualmente seria el preferiblemente momento Hoy de declarar un te deseo

Yo valia menor que ninguna cosa falto apego tu me ensenaste el itinerario y no ha transpirado lo segui

Ahora llego el preferiblemente instante En seguida de afirmar un un te deseo

LA CUMULO ROSADA

CANTA Ivan Villazon&Franco Arguelles AUTOR Rafael Escalona ALBUM TIEMPO DE VALLENATO 1997

Vengo ha contarles la leyenda la historia bella que ha my me camino con la linda morena se llama Clarena y asi comenzo

Yo la encontre en my camino en la bonita noche y se ha ayer la noche toda la noche conmigo

Igual que me iba pa my tierra ella casi me mata ha besitos con el fin de que sobre alla le trajera bastantes regalos bonitos y no ha transpirado Asi que

Yo le mande con Rafa regalos ha su hogar unas candongas lindas que atuendo sobre la Guajira

Y no ha transpirado con el fin de que le brille un collar de dividivi

Ha su regreso me dijo no vengo hacerte reproche deseo pasarme la noche toda la noche contigo

Igual que tu vives viajando por esas lejanas tierras quiero tener un regalo que mas ninguna lo tenga

Yo quiero la cosa muy rara que nadie la puede tener pa que se quede abismada Incluso la esposa sobre Samper asi como por eso

Yo le traje un peine comprado en Estambul la tortuga verde y no ha transpirado la ballena azul

Una tortuga verde asi como una ballena azul

Desplazandolo hacia el pelo con el fin de que suspire toditas las mananas una nube rosada envuelta en un curvatura iris

POR DIOS NO CAMBIES