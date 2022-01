Impartiу la docencia primeramente en la Universidad sobre Missouri y no ha transpirado desde en la Universidad de Columbia, a donde alcanzу la jubilaciуn .

Estuvo casado con la erudita semбntica Charlotte Schuchardt, que muriу. Nunca tuvieron hijos.

Confнo, Teresa, en que la obsesiуn del fallecido Read no sea contagiosa: Oberst Kommandant, Aux Cayes, Orrin-Kendall, Open Key, oll korrect, Old Kinderhook. Incluso el 0 Killed que durante la conflagracion de Secesiуn escribнan en la pizarra sobre las cuarteles las unidades que regresaban a su base desprovisto bajas. La realidad es que el intento, todavнa abierto, sobre revelar el verdadero familia sobre «la expresiуn mбs universal jamбs inventada» no es mбs sugerente. їNos habrб picado debido a el bichito?

P. D. escrito entero de el artнculo citado:

El profesor Allen Read ha muerto sin resolver el que ha sido el enigma sobre su vida. Distinguido etimуlogo y no ha transpirado catedrбtico de la hookupdate.net/es/travel-dating-es/ Universidad de Columbia, allб en donde iba le solнan atraer «el hombre de el OK». No en gratuito, dedicу cientos de horas a bucear en los orнgenes sobre la que es igual ocasii?n la expresiуn mбs universal jamбs inventada.

Su pasiуn comenzу, cuando Read desconcertу a las compaсeros de tipo al encontrar un familia mбs viejo sobre la expresiуn OK. Acababa sobre abandonar su puesto como auxiliar sobre investigaciуn en el vocabulario de Inglйs sudamericano, pero decidiу echarse la mano a las ex colegas de localizar el nacimiento del tйrmino.

Pese a que son los estadounidenses continuamente han cubo por caso el ascendencia amerindio sobre la expresiуn, Read descubriу que nunca escaseaban las teorнas que aventuraban la paternidad europea. Los alemanes defendнan que se trataba de estas iniciales de un grado de el Ejйrcito (Oberst Kommandant) mientras las franceses atribuнan OK a la pronunciaciуn de el puerto haitiano de Aux Cayes, donde se preparaba un ron de calidad insuperable.

En su bъsqueda, Pillen Read fue descartando docenas sobre teorнas desplazandolo hacia el pelo cada ocasion mбs se convenciу de el nacimiento indiano sobre la expresiуn. Al principio, acariciу la idea de que OK fueran las iniciales de estas galletas Orrin—Kendall, que se suministraban a la tropa sobre la Uniуn durante la conflagracion sobre Secesiуn. Averiguу no obstante que las telegrafistas usaban con anterioridad la expresiуn Open Key (llave abierta).

Pero ninguna de las dos era la explicaciуn adecuada. El monitor Read lo supo cuando encontrу en un ejemplar del Morning Post la sбtira en la ortografнa inapropiada sobre la expresiуn «ah correct» (Oll Korrect), cuya traducciуn goza de un significado similar a la sobre OK.

Nunca obstante, Read tampoco se dio por conforme con esta soluciуn y no ha transpirado siguiу rastreando. La penъltima solucii?n estaba relacionada con el octavo presidente de Estados Unidos, Martin Van Buren, distinguido en la йpoca con el apodo sobre Old Kinderhook. El eslogan que eligieron las partidarios para asegurar su reelecciуn desplazandolo hacia el pelo evitar su enrevesado sustantivo holandйs («vota a OK») podrнa efectuarse sido el origen del tйrmino.

Allen Read redactу sus conclusiones en la gama de artнculos acadйmicos. Contribuyу tambiйn con aportaciones notables en diccionarios desplazandolo hacia el pelo escribiу el artнculo sobre la palabra vocabulario en la ilustracion Britбnica. No obstante, paradуjicamente era un escйptico respecto al arbitrio sobre los diccionarios en nuestra maneras sobre hablar: «Podrнan llegar a ser en camisas de fuerza que impidieran el ritmo asi­ como el libre el disfrutar sobre la lengua materna».

Un prototipo contra las reglas que le gustaba mencionar a Raed era el arbitrario nombre que se ha poliedro a lo generoso sobre las aсos a las que actualmente conocemos como Montaсas Rocosas, conocidas desde igual que las Andes de el Norte, y que posteriormente se han venido llamando las Montaсas de canto, las Montaсas Brillantes e tambien las Montaсas Encantadas.

Le gustaba el jerga coloquial desplazandolo hacia el pelo pasу unas vacaciones en el oeste coleccionando pintadas en lavabos pъblicos. Los resultados han sido publicados en un libro: Prueba lйxica de epigrafнa en el Noroeste sobre Amйrica. Un analisis de el vocabulario sobre los elementos inferiores de el lenguaje inglйs. Detrбs sobre tan acadйmico epнgrafe, se escondнan pбginas plagadas de exabruptos impublicables en la pacata Norteamйrica sobre los aсos 20. Igual vez Asi que —o quizб animado porque Joyce habнa publicado allн el Ulises unos aсos primeramente— decidiу publicarlo en una editorial de Parнs. No obstante, apenas se publicaron 75 ejemplares que fueron distribuidos casi clandestinamente entre estudiantes sobre Lingьнstica, folcloristas y parapsicуlogos desplazandolo hacia el pelo otros especialistas. El texto nunca fue publicado en Estados Unidos hasta 1977 con el tнtulo de Pintadas clбsicas americanas.

Read naciу en Winnebago, Minnesota. Desde excesivamente niсo, se aficionу an explorar el origen del sustantivo sobre calles y no ha transpirado parajes de su poblacion natal. Obtuvo la licenciatura superior sobre la Universidad de Iowa a la permanencia de 20 aсos desplazandolo hacia el pelo se ganу una beca Rodas Con El Fin De investigar en Oxford. Impartiу clases primero en la Universidad de Missouri se fue a vivir contiguo a la Universidad de Columbia. Su femina, la erudita semбntica Charlotte Schuchardt, muriу en julio. No tenнan hijos.